Ein politischer Mord, ein Late-Night-Monolog, ein Sendestopp. Und heute Abend die Rückkehr. Der Fall Jimmy Kimmel veranschaulicht Amerikas Polarisierung: Wer darf was sagen, und wer darf darüber richten?

Vor der Provokation: Kontext & Eskalation

Am 10. September 2025 wird der umstrittene rechtsextreme Politaktivist Charlie Kirk auf dem Campus der Utah Valley University erschossen. Innert Stunden wird die Tat zur politischen Projektionsfläche. Kirk galt als wichtiger Unterstützer von Trump und als dessen Sprachrohr für die Jugend.

Der rechtsextreme Politaktivist Charlie Kirk trat vergangenen Mittwoch auf einem Uni-Campus auf, als ihn ein tödlicher Schuss traf. (Archivbild) Tess Crowley/The Deseret News/AP/dpa

Rechte Medien sprechen von «linker Gewalt» und warnen vor einem «climate of hate», linke Stimmen wiederum kritisieren den Tonfall der Rechten als brandgefährlich und sehen die Eskalation in deren martialischer Rhetorik begründet.

In Washington beginnt kurz nach Kirks Tod der Kampf um die Deutungshoheit. Von Fox News bis MSNBC laufen Sondersendungen, in sozialen Medien liefern sich Aktivist*innen beider Lager Schlagabtausche.

Innerhalb kurzer Zeit ist das Attentat eine Projektionsfläche für Amerikas Spaltung. In dieser aufgeheizten Atmosphäre schreibt Jimmy Kimmel seinen Monolog für Jimmy Kimmel Live!. Die ABC-Show ist seit 22 Jahren auf Sendung und gehört zu den beliebtesten Late-Night-Produktionen in den USA.

Monolog und Sendestopp

In seiner Sendung vom 16./17. September fokussiert Jimmy Kimmel dann auf das Attentat gegen Charlie Kirk, und wirft der MAGA-Welt vor, den tragischen Mord gezielt zu instrumentalisieren und politisch auszuschlachten.

«Die Maga-Gang versucht verzweifelt, diesen Jungen, der Charlie Kirk ermordet hat, als alles andere als einen der ihren darzustellen, und tut alles, um daraus politisch Kapital zu schlagen», so der Moderator. Kimmel spottet, der US-Präsident bekunde seine Trauer «wie ein Vierjähriger einen Goldfisch betrauert».

Konservative Stimmen wiederum unterstellen darauf Kimmel, den Mord zu trivialisieren und das Leid der Hinterbliebenen nicht ernst zu nehmen.

Besonders scharf reagiert Brendan Carr, Vorsitzender der Federal Communications Commission (FCC), jener Behörde, die in den USA Radio- und Fernsehlizenzen vergibt und damit über das wirtschaftliche Überleben ganzer Senderketten entscheiden kann.

Donald Trump im Interview zu Charlie Kirks Tod. Jimmy Kimmel spottet darauf, der Präsident trauere «wie ein Vierjähriger einen Goldfisch betrauert.»

Carr nennt Kimmels Auftritt «offensiv» und «unsensibel» und droht mit regulatorischen Schritten bis hin zum Entzug von Sendelizenzen – ein Machtinstrument, das in den USA nur selten so offen in Stellung gebracht wird. Kurz darauf kündigt die Nexstar Media Group, die grösste Betreiberin von ABC-Affiliates, an, Kimmels Show nicht länger auszustrahlen.

Der Druck kommt damit von der Aufsichtsbehörde und von den kommerziellen Partnern, die mit ihrem Ausstieg Reichweite und Werbegelder entziehen. Dass schliesslich auch Disney, der Mutterkonzern von ABC, einknickt und Jimmy Kimmel Live! «indefinitely» aus dem Programm nimmt, überrascht einen Teil der Öffentlichkeit, da Late-Night als geschützter Raum gilt, in dem politische Satire und Zuspitzung zum Genre gehören.

Nach dem Knall: Empörung, Solidarität, Boykott

Die Suspendierung von Jimmy Kimmel Live! entfaltet darauf eine Eigendynamik, die selbst für das gespaltene Amerika aussergewöhnlich ist. Während Donald Trump den Schritt begrüsst und als «überfällige Konsequenz» feiert, formiert sich auf der anderen Seite eine breite Gegenbewegung.

Innerhalb weniger Tage unterzeichnen mehr als 400 Hollywood-Stars und Kulturschaffende einen offenen Brief, in dem sie Disney und ABC vorwerfen, sich politischem Druck zu beugen und damit einen gefährlichen Präzedenzfall zu schaffen. Kimmels Late-Night-Kollegen wie Stephen Colbert und Jon Stewart solidarisieren sich öffentlich, sprechen von einem Angriff auf die Meinungsfreiheit und einer Einschüchterungstaktik, die man nicht hinnehmen dürfe.

Die Debatte erreicht auch den Tages-Talk The View bei ABC selbst: Moderatorinnen verweisen auf das First Amendment und kritisieren offen, dass sich ihr eigener Sender dem Druck der FCC beugt. Medienjurist*innen warnen, dass die Drohung mit Lizenzentzug ein fatales Signal aussendet – nicht nur an Satiriker*innen, sondern an jede Redaktion, die den politischen Ton scharf setzt.

Heute Abend: Kimmels Rückkehr

Während am Montag in Los Angeles Abgeordnete der Demokraten und Gewerkschaftsvertreter*innen für Kimmel demonstrierten und die Wahrung der Meinungsfreiheit forderten, meldete die Nachrichtenagentur Reuters, dass Disney-Chef Bob Iger, die Co-Vorsitzende von Disney Entertainment, Dana Walden, und Kimmel selbst am Wochenende verhandelt und am Montag eine Einigung erzielt hatten: Sechs Tage nach dem abrupten Sendestopp kehrt Jimmy Kimmel Live! zurück auf den Bildschirm.

Die Entscheidung sei im besten Interesse des Unternehmens getroffen worden und nicht aufgrund äusseren Drucks, betonte Disney.

Disney erklärt, man habe die Sendung vorübergehend gestoppt, um «eine weitere Zuspitzung einer angespannten Situation in einem emotionalen Moment für unser Land zu vermeiden». Einige von Kimmels Aussagen seien «schlecht getimt und daher unsensibel» gewesen.

Nicht alle Zuschauer*innen werden die Sendung sehen können. Die Sinclair Broadcast Group, einer der grössten Betreiber von ABC-Affiliates, hat angekündigt, Kimmels Sendung auch weiterhin zu blockieren. Damit bleibt seine Reichweite eingeschränkt.

Was der Fall über die USA aussagt

Der Fall Kimmel zeigt, wie stark die politische Polarisierung in den USA inzwischen jede öffentliche Äusserung einfärbt und das Fundament der Meinungsfreiheit brüchig wird, wenn Regulierungsbehörde, Senderketten und Konzerninteressen gleichzeitig in dieselbe Richtung wirken.

Auch andere Late-Night-Hosts wie Stephen Colbert oder Bill Maher sind in der Vergangenheit wegen politisch zugespitzter Kommentare unter Druck geraten. Selten wurde die Drohkulisse jedoch so direkt von einer staatlichen Aufsicht mitgetragen.

Republikaner und Demokraten zitieren das First Amendment ähnlich häufig, meinen dabei aber Verschiedenes. Der Artikel garantiert Grundrechte wie Religions-, Presse-, Versammlungs- und Meinungsfreiheit und untersagt dem Kongress, Gesetze zu erlassen, die diese Freiheiten einschränken.

Unterschiedliche Definition von Meinungsfreiheit

Republikaner sprechen von eingeschränkter Meinungsfreiheit, wenn sie sich durch Social-Media-Plattformen oder Universitäten ausgegrenzt sehen, wenn sie «woke» Auflagen oder Diversity-Regeln des Staates als ideologische Zensur interpretieren. Für sie verschwimmen private und staatliche Eingriffe zu einem Bild einer politischen Kultur, die konservative Stimmen systematisch unterdrücke.

Demokraten wiederum sehen die rote Linie vor allem dort überschritten, wo staatliche Stellen mit Eingriffen drohen oder politische Macht genutzt wird, um journalistische Arbeit einzuschränken. In beiden Lagern geht es also um die Verteidigung der freien Rede, doch die Gegner sind unterschiedlich definiert.

Donald Trump bezeichnet die Suspendierung Kimmels als «überfällige Konsequenz», zugleich wächst eine breite Gegenbewegung. Jae C. Hong/AP/dpa

Laut einer Umfrage von Reuters/Ipsos gaben im August 2025 41 Prozent der demokratischen Wähler*innen an, sie fühlten sich heute weniger frei, offen über Politik zu sprechen. 2017, zu Beginn der ersten Trump-Amtszeit, lag dieser Wert noch bei 30 Prozent. Bei den Republikaner*innen ist die Entwicklung umgekehrt: Nur noch 17 Prozent sehen sich gezwungen, sich in politischen Gesprächen zurückzuhalten, gegenüber 30 Prozent vor acht Jahren.

Der Streit um Jimmy Kimmel passt in dieses Bild: Er wird von der einen Seite als Beweis für übergriffige «Cancel Culture» gelesen, von der anderen als Beispiel für staatlichen Druck auf kritische Stimmen.