Ein KI-generierter Gladiatorenkampf macht in Italien die Runde. Hinter der Inszenierung steht Roberto Vannacci, der wohl umstrittenste Politiker des Landes. Mit seiner neuen Partei will er weiter nach rechts drängen.

Darum geht’s Ein KI-Video mit dem italienischen Rechtsaussen-Politiker Roberto Vannacci als Imperator löst in Italien heftige Kritik aus.

Der Ex-General nutzt Provokation und rechte Themen für seinen politischen Aufstieg.

Mit seiner neuen Partei könnte Vannacci zum Machtfaktor im rechten Lager werden. Zusammenfassung erstellt mit

Ein KI-generiertes Video hat in Italien eine kontroverse Debatte ausgelöst: Ein römischer Imperator sitzt in der Kaiserloge des Kolosseums. Unten in der Arena warten gefesselte Politikerinnen und Politiker der Opposition auf ihr Urteil. Der Daumen geht nach unten, daraufhin stürzen sich ein Löwe und ein mit Hammer und Sichel bewaffneter Gladiator auf die Gefangenen. Die Gewaltszene selbst bleibt ausgespart, stattdessen endet das Video mit einem zufriedenen Lächeln des selbsternannten «Imperator Vannaccius».

Der «Imperator Vannaccius» heisst in Wirklichkeit Roberto Vannacci. Er ist italienischer Ex-General, Chef der nationalistischen Partei Futuro Nazionale (FN) und Mitglied des Europäischen Parlaments. Und derzeit wohl die grösste Reizfigur in ganz Italien.

Flankiert wird Vannacci im KI-Video, das er auf der Plattform X weiterverbeitete, in der Loge von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Senatspräsident Ignazio La Russa. Zu den Opfern gehören etwa die sozialdemokratische Oppositionsführerin Elly Schlein und der frühere Ministerpräsident Giuseppe Conte, Parteichef der linkspopulistischen Fünf-Sterne-Bewegung.

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Zwischen Satire und Gewaltfantasie

Die fiktive Szene hat in Italien zu grosser Aufregung geführt: Die einen sprechen von geschmackloser Satire, die anderen von einer gefährlichen Inszenierung politischer Gewalt. Vannaccis FN-Partei weist jede Verantwortung für die Produktion zurück und bezeichnet das Video als Werk unbekannter Dritter, das der Parteichef lediglich weiterverbreitet habe. Vannacci hat das Video mittlerweile von seinem Profil entfernt.

Die Empörung kommt für Roberto Vannacci nicht ungelegen. Der 57-Jährige lebt politisch von der Provokation. Mit scharfen Attacken gegen die EU sowie Ausländer*innen spricht er die ganz rechte Wählerschaft Italiens an. Zuletzt gewann er in allen Umfragen stetig an Zuspruch.

Bekannt wurde Vannacci 2023 mit seinem im Selbstverlag erschienenen Bestseller «Il mondo al contrario» («Die Welt steht Kopf»). Darin wetterte er unter anderem gegen Migration, LGBTQ-Rechte und gesellschaftliche Veränderungen. Das Buch löste eine landesweite Kontroverse aus und machte den damaligen General schlagartig zu einem politischen Star. 2024 kandidierte er erfolgreich für die rechtspopulistische Partei Lega bei den Europawahlen.

Vom General zum Rechtsaussen-Politiker

Inzwischen hat sich Vannacci von der Lega gelöst und im Februar dieses Jahres mit Futuro Nazionale seine eigene Rechtsaussen-Partei gegründet. Mit Parolen wie «Patria e Libertà» («Vaterland und Freiheit») oder «Invertiamo la rotta» («Wir kehren den Kurs um») wirbt die Bewegung für eine harte Migrationspolitik, die Verteidigung traditioneller Werte und eine stärkere nationale Souveränität.

In aktuellen Umfragen erreicht die erst wenige Monate alte Partei bereits Werte von bis zu sieben Prozent – ein Achtungserfolg, der Vannacci zu einem möglichen Machtfaktor im rechten Lager macht. Sollte Giorgia Meloni nach den nächsten Parlamentswahlen erneut auf Koalitionspartner angewiesen sein, könnte der Ex-General zum entscheidenden Mehrheitsbeschaffer werden.

Die Macht der Provokation

Sein Erfolgsrezept ist dabei ebenso einfach wie wirkungsvoll: maximale Aufmerksamkeit durch Zuspitzung. Vannacci inszeniert sich als Mann, der ausspricht, was andere aus Rücksicht auf politische Korrektheit nicht mehr zu sagen wagten. Eine Strategie, die unweigerlich Erinnerungen an Donald Trump weckt.

Ob dieser Stil Vannacci ähnlich weit bringen wird, wie dies beim US-Präsidenten der Fall war, bleibt offen. Fest steht jedoch: Kaum ein anderer Politiker prägt die politische Debatte in Italien derzeit so stark wie der ehemalige General. Zumindest kurzfristig wird er eine Figur in der politischen Arena Italiens bleiben – wenn auch nicht als Imperator.

Video aus dem Ressort