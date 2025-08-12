Der Immobilienmogul, der Trumps Welt-Krisen lösen soll

Video zum Zoll-Fiasko: The Art of the Deal – or No Deal Man kann Karin Keller-Sutter nicht vorwerfen, dass sie alleine Schuld an Donald Trumps Zoll-Hammer ist. Doch im Nachhinein sind ihre Aussagen zu den Verhandlungen mit Washington wirklich nicht gut gealtert. 07.08.2025

Steve Witkoff sollte für Donald Trump weltpolitische Probleme lösen – ohne jede diplomatische Erfahrung. Der Freund des Präsidenten ist inzwischen in fast allen Krisenherden im Einsatz. Doch seine Missionen sorgen immer wieder für Pannen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Steve Witkoff ist Trumps engster Sondergesandter und in Krisen wie Gaza, Ukraine und Iran aktiv.

Trotz kleiner Erfolge trat er mehrfach in diplomatische Fettnäpfchen – zuletzt im Kreml.

Kritiker warnen vor seiner Unerfahrenheit – Trump setzt weiter auf Loyalität statt Expertise. Mehr anzeigen

Ob im Kreml, in Kiew oder in Doha – Steve Witkoff ist derzeit fast ständig unterwegs, um im Auftrag von Donald Trump Lösungen für die grössten Krisen der Welt zu finden.

Der Immobilienmilliardär aus New York gilt als Trumps engster Sondergesandter und ist offiziell für keine bestimmte Region zuständig, sondern für alles, was der Präsident persönlich als Chefsache betrachtet.

Seine Agenda liest sich wie ein Überblick der heikelsten Konflikte: Gaza-Krieg, Geiselnahmen durch die Hamas, Ukraine-Krieg, Jemen-Bürgerkrieg und der Atomstreit mit dem Iran.

Enge Vertraute: Trump und Witkoff an einer Pressekonferenz. KEYSTONE

Erfolge konnte Witkoff durchaus vorweisen. So vermittelte er im Januar 2025 eine sechswöchige Feuerpause im Gaza-Krieg und erreichte die Freilassung mehrerer Geiseln. Auch im Jemen wurde auf sein Mitwirken hin ein Waffenstillstand geschlossen, und in Moskau konnte er die Freilassung des US-Lehrers Marc Fogel sichern. Zudem soll er daran beteiligt sein, den Alaska-Gipfel zwischen Trump und Putin Ende Woche auszuhandeln.

Diplomatischer Eklat

Doch viele seiner Missionen verliefen im Sande. Die Gaza-Waffenruhe brach bereits im März zusammen, im Atomstreit mit dem Iran eskalierte die Lage, als Israel und später die USA iranische Atomanlagen bombardierten.

Besonders viel Druck lastet auf Witkoff beim Ukraine-Krieg. Trump war mit dem Versprechen ins Amt zurückgekehrt, den russischen Angriffskrieg rasch zu beenden. Witkoff reiste bereits fünfmal in diesem Jahr nach Moskau, um Kremlchef Wladimir Putin zu einem Waffenstillstand zu bewegen. Doch greifbare Fortschritte fehlen.

#03: Trump – das ist nicht neutral: Wer solche Waffenruhe-Freunde hat, braucht keine Feinde Donald Trump hat Druck gemacht – und erreicht, dass in Saudi-Arabien über eine Waffenruhe in der Ukraine verhandelt wird. Gleichmässig verteilt war dieser Druck allerdings nicht, wie dieses Video zeigt. 24.03.2025

Anfang August geriet er gar in einen diplomatischen Eklat: Bei einem Treffen im Kreml überreichte Putin ihm den sowjetischen Lenin-Orden für die Mutter einer auf russischer Seite gefallenen CIA-Mitarbeiterin. Ein erfahrener Diplomat hätte dieses politisch brisante Geschenk wohl abgelehnt – Witkoff nahm es an.

Seit 40 Jahren mit Trump befreundet

Nur Tage zuvor musste er eine Falschmeldung korrigieren: So hatte er Verbündeten suggeriert, Russland sei zu einem Teilrückzug bereit. Tatsächlich verlangte Moskau einen einseitigen Rückzug der Ukrainer aus Donezk – ohne Gegenleistung.

Dass Witkoff in diesen Schlüsselrollen agiert, erstaunt viele in Washington. Der Mann hat keinerlei diplomatische Ausbildung und war jahrzehntelang ausschliesslich als Immobilieninvestor tätig.

Seine Berufung ist das Resultat einer fast 40-jährigen Freundschaft mit Trump. Wie die Nachrichtenagentur AP einst berichtete, begann sie kurios in den 1980er-Jahren, als Witkoff dem damals finanziell angeschlagenen Trump in einem New Yorker Deli ein Schinken-Käse-Sandwich spendierte.

Loyaler Dealmaker oder dem Job nicht gewachsen?

Später wechselte Witkoff auf Trumps Rat von seiner Anwaltskanzlei ins Immobiliengeschäft. Beide spielten oft Golf, standen sich in Krisen bei und hielten auch in schwierigen Zeiten zusammen. Während Trumps erster Amtszeit blieb er politisch im Hintergrund, wurde aber im Wahlkampf 2024 zu einem zentralen Unterstützer und half laut Beobachtern, parteiinterne Konflikte zu glätten.

Trump schätzt ihn laut «Foreign Policy» vor allem als loyalen Dealmaker. Der Präsident sieht in ihm einen durchsetzungsfähigen Problemlöser und ist bereit, für dessen Einsatz unkonventionelle Wege zu gehen. Dass Witkoff kein Profi-Diplomat ist, ficht Trump kaum an – im Gegenteil: Er verkörpert Trumps Maxime, Loyalität über Expertise zu stellen.

Putin und Witkoff am Mittwoch im Kreml. X

Kritiker hingegen sehen in ihm einen Sondergesandten, der «in over his head» sei – dem Job also nicht gewachsen. Europäische Diplomaten halten ihn für «ausserordentlich servil» gegenüber Putin. Beobachter fürchten, Putin könne den US-Gesandten zu leicht instrumentalisieren, zumal Witkoff früher bei Treffen sogar ohne eigenen Dolmetscher und ganz auf russische Übersetzer vertraute.

Wie lange dieser Vertrauensvorschuss hält, dürfte freilich davon abhängen, ob der 68-Jährige bald greifbare Resultate liefert. Noch betont Trump öffentlich, man habe dank Witkoff «grosse Fortschritte» erzielt. Wie lange das anhält, ist offen. Vorerst aber bleibt der gebürtige New Yorker einer der ungewöhnlichsten Top-Diplomaten Amerikas – stets am Rand des Fettnapfs, aber mit Rückendeckung aus dem Weissen Haus.