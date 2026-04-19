Iran: Weit von endgültiger Einigung mit USA entfernt Der Konflikt um die Strasse von Hormus geht weiter. Bild: dpa Irans Parlamentspräsident Ghalibaf fordert eine Aufhebung der US-Blockade. Bild: Archivbild: dpa Indiens Aussenministerium bestellte wegen mutmasslichen Beschuss zweier Handelsschiffe Irans Botschafter ein. Bild: Archivbild: dpa Die Hisbollah fordert den Abzug des israelischen Militärs aus dem Libanon. Bild: Archivbild: dpa Iran: Weit von endgültiger Einigung mit USA entfernt Der Konflikt um die Strasse von Hormus geht weiter. Bild: dpa Irans Parlamentspräsident Ghalibaf fordert eine Aufhebung der US-Blockade. Bild: Archivbild: dpa Indiens Aussenministerium bestellte wegen mutmasslichen Beschuss zweier Handelsschiffe Irans Botschafter ein. Bild: Archivbild: dpa Die Hisbollah fordert den Abzug des israelischen Militärs aus dem Libanon. Bild: Archivbild: dpa

Der Iran hat die angekündigte Öffnung der Strasse von Hormus kurzerhand rückgängig gemacht. Grund sei die US-Blockade. Dennoch redet man weiter. Irans Parlamentspräsident äussert sich nun dazu.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Irans Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf sagt im TV über die laufenden Verhandlungen mit den USA, dass man «noch weit von einer Einigung entfernt» sei.

Die Strasse von Hormus ist wieder geschlossen, weil Washington seine See-Blockade aufrechterhält. Indische Schiffe wurden in der Strasse von Hormus attackiert.

Donald Trump sagt, er lasse sich von Iran «nicht erpressen».

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Bei den Friedensverhandlungen zwischen dem Iran und den USA bestehen nach Angaben aus Teheran weiter grosse Differenzen. Man habe zwar Fortschritte erzielt, doch gebe es weiterhin eine erhebliche Kluft zwischen den beiden Staaten, erklärte Irans Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf in einem Interview der staatlichen Nachrichtenagentur Tasnim.

Einige Streitpunkte seien zwar gelöst worden, andere Punkte blieben jedoch ungeklärt. Man sei noch «weit von einer endgültigen Einigung entfernt.» Sein Land kontrolliere den gesamten Schiffsverkehr durch die Strasse von Hormus, sagte Ghalibaf in dem am Morgen im iranischen Staatsfernsehen ausgestrahlten Interview.

Iran’s Ghalibaf:



We are fully prepared—if they make even the slightest mistake, we will respond with force. pic.twitter.com/KNFGYWnCwB — Clash Report (@clashreport) April 18, 2026

Kurz zuvor hatte sein Land die angekündigte Öffnung der für den globalen Ölmarkt wichtigen Meerenge wieder rückgängig gemacht. Als Grund nannte ein Sprecher des Hauptquartiers der Streitkräfte laut Nachrichtenagentur Fars die anhaltende Blockade iranischer Häfen durch die USA.

Die Meerenge unterliege der Verwaltung und Kontrolle der Streitkräfte, hiess es. Seither geht der Iran in der Meerenge militärisch gegen Schiffe vor. Wegen mutmasslichen Beschusses von zwei indisch beflaggten Handelsschiffen bestellte das Aussenministerium in Neu-Delhi laut Mitteilung den iranischen Botschafter ein. Man habe die «tiefe Besorgnis Indiens» über den Vorfall übermittelt.

Beschuss von Schiffen

Wie der indische Sender NDTV unter Berufung auf Quellen berichtete, wurden die Schiffe «Jag Arnav» und «Sanmar Herald» von Kanonenbooten attackiert. Niemand sei verletzt worden, auch sei kein Sachschaden entstanden. Die Schiffe hätten jedoch umkehren müssen.

Der Iran müsse Schiffen die Fahrt nach Indien durch die Strasse von Hormus wieder erleichtern, hiess es. Zuvor hatte der Verfolgungsdienst TankerTrackers.com unter Berufung auf den maritimen Notrufkanal berichtet, iranische Revolutionsgarden hätten in der Meerenge zwei Schiffe gewaltsam zurückgedrängt. B

To all Iran supporters.@India_in_Iran is taking your hard-earned money, and meanwhile their IRGC is allegedly doing this to Indian oil tankers.



For the past 17 hours, it is being alleged that the IRGC has not allowed Sanmar Herald and JAG Arnav to pass, and has even reportedly… https://t.co/3akop90SOi pic.twitter.com/DLdnl94f6T — Shivank Mishra (@shivank_8mishra) April 18, 2026

etroffen sei unter anderem ein Supertanker gewesen, der zwei Millionen Barrel (rund 272'000 Tonnen) irakisches Rohöl transportiere. Durch den Iran-Krieg im Persischen Golf gestrandete Kreuzfahrtschiffe haben dagegen die Strasse von Hormus durchquert und sind auf dem Weg nach Europa. Darunter sind «Mein Schiff 4» und «Mein Schiff 5» von TUI Cruises und die «MSC Euribia» der Schweizer Gesellschaft MSC.

Iran fordert Aufhebung der US-Seeblockade

Sie seien am gestrigen Samstag im Konvoi durch die Meerenge gefahren, sagte ein MSC-Sprecher. «Die Durchfahrt erfolgte in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden», hiess es weiter. Das US-Militär hatte zuvor mitgeteilt, weiter gegen Schiffe vorzugehen, die Irans Häfen anlaufen oder von dort ablegen wollen.

Ghalibaf nannte die US-Blockade töricht und ignorant. «Wenn die Blockade nicht aufgehoben wird, wird der Schiffsverkehr durch die Strasse von Hormus zweifellos eingeschränkt sein», sagte der Parlamentspräsident in dem Interview. Daran bestehe kein Zweifel.

Iran’s Ghalibaf:



The enemy failed in the various plans it had—destroying the air force and missile capabilities, destroying the navy, launching a ground attack, and opening the Strait of Hormuz. In all of these, they were unsuccessful. pic.twitter.com/8J9HzaB0dp — Clash Report (@clashreport) April 18, 2026

US-Präsident Donald Trump hatte sich öffentlich von Irans Kehrtwende unbeeindruckt gezeigt. Teheran gehe seit Jahren so vor – «damit können sie uns nicht erpressen», hatte er am Samstag Journalisten im Weissen Haus gesagt.

Kommt es jetzt zur nächsten Verhandlungsrunde?

Beide Seiten würden weiter verhandeln. «Wir führen derzeit sehr gute Gespräche. Es läuft wirklich sehr gut», sagte der Republikaner. Anfang April hatten sich die USA und der Iran auf eine zweiwöchige Waffenruhe geeinigt.

Es laufen Bemühungen unter Vermittlung Pakistans, die planmässig am Mittwoch auslaufende Feuerpause zu verlängern und eine umfassende Einigung auch im Streit über das iranische Atomprogramm anzubahnen.

Nach unbestätigten US-Medienberichten könnten die Unterhändler am Montag in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad erneut zusammenkommen. Am 28. Februar hatten die USA und Israel einen Krieg gegen den Iran begonnen. Dieser reagierte mit Raketenbeschuss und attackierte Ziele in Israel und der ganzen Golfregion.

Hisbollah fordert Israels Abzug aus dem Libanon

Während die vereinbarte Waffenruhe bislang hält, gilt seit Freitag auch im Libanon eine Feuerpause zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz. Sie läuft am kommenden Wochenende aus.

Die israelische Armee gab heute am frühen Morgen bekannt, dass am Vortag ein Reservist durch einen Sprengsatz im Süden des Libanons getötet und neun weitere verletzt worden seien. Die Bombe sei nach vorläufiger Untersuchung des Militärs von der Hisbollah in einem von Israels Militär kontrollierten Gebiet platziert worden, berichtete die «Times of Israel».

Die Waffenruhe wäre nicht ohne den Kampf seiner Schiiten-Miliz im Südlibanon erreicht worden, hatte Hisbollah-Chef Naim Kassim laut einer Mitteilung vom Samstagabend erklärt. Kurz nach Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hatten sich auch die Hisbollah und Israels Militär erneut Kämpfe geliefert. Die libanesische Regierung und ihre Armee sind selbst nicht Konfliktpartei.

Guterres fordert Stopp von Angriffen auf UN-Blauhelme

Eine Waffenruhe bedeute die vollständige Einstellung aller Feindseligkeiten, sagte Kassim. Da man dem Feind aber nicht traue, würden seine Kämpfer mit den Händen am Abzug im Einsatz bleiben und auf Verstösse entsprechend reagieren.

Als nächste Schritte – mit Blick auf einen dauerhaften Frieden – führte Kassim die Einstellung der Angriffe seitens Israels und einen Abzug von dessen Truppen aus dem Libanon an. Nach dem Tod eines französischen Soldaten der UN-Mission Unifil im Libanon forderte UN-Generalsekretär António Guterres einen Stopp von Angriffen auf Blauhelm-Soldaten.

Nahost-Konflikt Immer wieder kommt es zu Eskalationen im Nahen Osten. Jüngst sorgten die USA und Israel mit Angriffen auf den Iran für Unruhen. blue News informiert dich laufend über alle wichtigen Entwicklungen in Nahost.

Solche Angriffe stellten schwerwiegende Verstösse gegen das humanitäre Völkerrecht dar und könnten Kriegsverbrechen gleichkommen, sagte Guterres laut Mitteilung seines Sprechers Stéphane Dujarric in New York.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte den Tod des Soldaten am Samstag bestätigt. Er schrieb auf X, alles deute darauf hin, dass die Hisbollah dafür verantwortlich sei. Die wies jegliche Verantwortung dafür von sich.