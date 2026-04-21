  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Besitzer offenbart Details Wie ein Laden nahe dem Vatikan den Tod von Franziskus vorbereitete

SDA

21.4.2026 - 10:16

In diesem Laden in Rom unweit des Vatikans wurde der Hut für Franziskus' Beerdigung gefertigt. (Archivbild)
In diesem Laden in Rom unweit des Vatikans wurde der Hut für Franziskus' Beerdigung gefertigt. (Archivbild)
Keystone

In einem kleinen Laden für Priesterbedarf unweit des Vatikans ist der Bischofshut für Papst Franziskus' Bestattung massgefertigt worden. Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA offenbart ein langjähriger Mitarbeiter die Vorlieben seiner Klientel.

Keystone-SDA

21.04.2026, 10:16

21.04.2026, 10:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das «Agorà Atelier» unweit des Vatikans fertigte die liturgische Mitra für die Bestattung von Papst Franziskus – viele Monate vor dessen Tod.
  • Mitarbeiter Leonardo Cardoza erfuhr den wahren Zweck der Bestellung erst, als der Zeremonienmeister des Heiligen Stuhls den fertigen Bischofshut abholte.
  • Im Atelier wird alles nach Mass hergestellt; für liturgische Gewänder und Kopfbedeckungen rechnet man mit vier bis sechs Wochen Herstellungszeit.
Mehr anzeigen

Eine Stola in Weinrot, über und über bestickt mit goldenen Ornamenten, daneben ein von Perlen und dunklen Steinen besetzter Bischofshut mit schwungvollen, silbernen Ranken: Wer am Schaufenster des wenige Schritte vom Vatikan entfernten «Agorà Atelier» vorbei spaziert, sieht vor allem ein Glitzern und Glänzen.

«Wir machen nichts, das einfach nur schön oder glänzend aussieht», erklärt Leonardo Cardoza der Nachrichtenagentur Keystone-SDA in Rom. «Kein Strich und keine Blüte ist zufällig.» Alles sei wohlüberlegt und gründe auf einem theologischen Fundament, sagt der junge Mann mit dem wachen Blick.

Er habe sich während langer Zeit mit sakraler Kunst auseinandergesetzt, erzählt Cardoza, habe dieses Teilgebiet der Kunstgeschichte studiert. Deshalb sei er in diesem Atelier genau am richtigen Ort.

Die Hauptkundschaft besteht laut Cardoza aus Priestern. Aber auch hochrangige Geistliche wie Bischöfe würden bei ihnen ein liturgisches Gewand wie die Stola oder die Kasel – für die Messe – in Auftrag geben. Für die Kardinäle fertigten sie beispielsweise auf Mass den Hut, der nur von Personen in ihrem Rang getragen werden darf.

Aussergewöhnliche Bestellung

«Ein sehr wichtiger Kunde ist für uns natürlich der Heilige Vater», sagt Cardoza mit Stolz in der Stimme. Nach der aussergewöhnlichsten Bestellung gefragt, nennt er die Mitra – die liturgische Kopfbedeckung – für die Bestattung von Papst Franziskus. Diese «Bischofskrone» trägt auch der Papst, denn er gilt als Bischof von Rom. Bei ihm würden einfach andere Komponenten hinzugefügt, beispielsweise Edelsteine.

Für welchen Anlass die Bischofskrone bestellt worden sei, hätten sie erst verstanden, als der Zeremonienmeister des Heiligen Stuhls das fertige Werk abgeholt habe. Dann sei klar geworden, dass es um die Vorbereitung für den Tod von Franziskus gegangen war. «Dieser Moment war sehr speziell.»

Leiser Rebell auf dem Stuhl Petri. Der andere Papst – das bewegte Leben von Franziskus

Leiser Rebell auf dem Stuhl PetriDer andere Papst – das bewegte Leben von Franziskus

Die Zeremonienmeister des Papstes würden alles sehr früh vorbereiten, erzählt Cardoza weiter. Sie seien nie in Verzug. So sei auch die Bestellung der liturgischen Kopfbedeckung für die Bestattung viele Monate vor dem Tod von Franziskus beim «Agorà Atelier» eingegangen. «Aufträge des Heiligen Stuhls sind für uns allgemein keine Arbeit, sondern vielmehr eine Ehre», so Cardoza.

Arbeit verlangt viel Sorgfalt

Im Atelier werde alles nach Mass geschneidert, erzählt Cardoza weiter. Auch besondere Dinge würden bei ihnen hergestellt, und auf spezielle Wünsche nehmen man immer Rücksicht. «Jeder Priester hat einen anderen Geschmack in Bezug auf Farben und Stickereien.» In der Tat sieht man im hinteren Teil des Ateliers diverse eierschalenfarbige liturgische Gewänder – und jedes ist anders. Eines ist am Rand mit goldenem Faden eingefasst, ein anderes ist mit blütenartigen Stickereien in dunklem Silber verziert.

Normalerweise wird mit vier bis sechs Wochen für die Herstellung eines liturgischen Gewandes oder einer Kopfbedeckung gerechnet. In der Regel wird laut Cardoza zuerst ein Entwurf gefertigt, und erst nachdem der Priester oder Kardinal diesen gutgeheissen hat, geht es an die Arbeit am Stoff. «E un lavoroa accurato, un lavoro che si deve fare con calma» – «Diese Arbeit verlangt viel Sorgfalt und Ruhe», betont er.

Meistgelesen

Fertig gratis – jetzt bringt WhatsApp eine «Plus»-Version
«Absolut lächerlich!» – Haslital-Bevölkerung kanzelt Armee ab
Kandidatin beichtet Jauch ihre Träume – das wird ihm richtig unangenehm

Mehr aus dem Ressort

Mitglieder verlassen Initiative. Chaos bei Wal-Aktion – im Rettungsteam brodelt's gewaltig

Mitglieder verlassen InitiativeChaos bei Wal-Aktion – im Rettungsteam brodelt's gewaltig

Gefühlte 50 Grad. Thailand ächzt unter Hitzewelle

Gefühlte 50 GradThailand ächzt unter Hitzewelle

Grossbrand in Myanmar. Öltanker setzt Hafen in Flammen

Grossbrand in MyanmarÖltanker setzt Hafen in Flammen