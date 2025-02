Mit dem Mantarochen ins All – Der Nachfolger des Space Shuttle wird demnächst abheben Der Raumtransporter Dream Chaser hat einen wichtigen Test für den Flug zur ISS bestanden. Wie das legendäre Space Shuttle wird der Raumgleiter mit einer Rakete starten, aber wie ein Flugzeug auf der Erde landen. 10.02.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Raumflugzeug Dream Chaser des amerikanischen Herstellers Sierra Space hat erfolgreich einen Meilenstein der NASA-Tests zur Vorbereitung des Starts bestanden.

Der Test demonstrierte mehrere Fähigkeiten des Dream Chaser, unter anderem das Andocken an der Internationalen Raumstation ISS.

Der Dream Chaser ist kleiner als die ausgemusterten Space Shuttles, dafür aber effizienter und moderner.

Die erste Weltraum-Mission des Dream Chaser ist für Mai geplant. Mehr anzeigen

Das Äussere des neuen Raumgleiters erinnert an die Stromlinienform eines Mantarochens. Der Dream Chaser sieht aber nicht nur elegant aus, sondern ist auch technisch auf der Höhe der Zeit. Getreu dem Motto «Reduce to the max» ist er zum Beispiel viel kleiner als die 2011 ausgemusterten Space Shuttles.

Erste All-Mission im Mai

«Tenacity» wurde das erste Exemplar aus der Dream Chaser-Serie getauft, das noch in diesem Jahr zum ersten Mal abheben soll.

Erste Tests auf dem Gelände des Kennedy Space Center der NASA in Florida liefen so erfolgreich, dass ein Start bereits im Mai diesen Jahres möglich sein könnte.

Was das neue Mini-Space-Shuttle kann und wie es sich von seinen Vorgängern unterscheidet, erklärt dir blue News im Video.

