Zwei Schweizer Kardinäle sind am Konklave stimmberechtigt

Der Sarg von Papst Franziskus wird zum Abschluss seiner Beerdigung auf den Petersplatz im Vatikan getragen. Das Konklave muss spätestens 20 Tage nach dem Tod des Pontifex eingeläutet werden. AP Photo/Gregorio Borgia

Am Konklave nehmen mit Kurt Koch und Emil Paul Tscherrig auch zwei Kardinäle aus der Schweiz teil. Dass einer von ihnen auf den verstorbenen Papst Franziskus folgt, ist nach Ansicht eines Experten allerdings eher unwahrscheinlich.

Keystone-SDA, sda/tgab SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Konklave zur Wahl von Franziskus' Nachfolger muss spätestens 20 Tage nach dem Tod des Pontifex eingeläutet werden.

Sobald sich zwei Drittel der Kardinäle auf einen Namen einigen, ist der neue Papst gewählt.

Auch zwei Kardinäle aus der Schweiz nehmen teil. Mehr anzeigen

Wahlberechtigt sind bei der Papstwahl alle Kardinäle unter 80 Jahren. Zu dieser Gruppe gehören zwei Schweizer, der frühere Bischof von Basel, Kurt Koch, und der aus dem Wallis stammende Vatikan-Diplomat Emil Paul Tscherrig. De facto sind sie auch die einzigen beiden Schweizer, die für das Papstamt infrage kommen. Denn seit 1378 wurde niemand mehr zum Papst gewählt, der nicht zuvor Kardinal war.

Tscherrig habe kaum Chancen, sagte dazu Daniel Bogner, Professor für Moraltheologie und Ethik an der Universität Freiburg. Er sei «Kirchendiplomat par excellence», kaum Politiker oder theologisch profilierter Seelsorger. «Das sind die beiden anderen Rollen, die ein Papst ausfüllen können muss.»

Koch gilt als Mann der Vergangenheit

Kochs Name tauchte in den vergangenen Tagen in der Diskussion um die Nachfolge von Papst Franziskus allerdings auf. Vatikanisten handelten Koch durchaus als Kandidaten, sagte etwa die Kirchenhistorikerin Annalena Müller am Mittwoch den Tamedia-Zeitungen.

Der Freiburger Theologieprofessor Bogner zeigte sich auf Anfrage allerdings skeptisch: Er rechne Kardinal Koch «bei aller Vorsicht» nicht zu den aussichtsreichen Kandidaten. Vielen gelte Koch zudem als ein Mann aus der Ära von Papst Benedikt XVI. Auch vom Alter her biete er für die Kirche keine längerfristige Perspektive.

Ohnehin spiele die Staatsangehörigkeit von Kardinälen bei der Papstwahl weniger eine Rolle als deren persönliches Profil: «Schweizer sind da eben Europäer.»

Tradition und Erneuerung

Woher der neue Papst kommt, ist nach Ansicht Bogners letztlich zweitrangig. Auch gehe es nicht einfach um eine Richtungswahl zwischen Konservativen und Reformern: « Ja, einige Konservative wollen das Rad gerne zurückdrehen. Aber das ist eine Minderheit und sie hat keine Chancen.» Viele sähen hingegen, dass sich etwas verändern müsse. Sie seien sich aber nicht einig, in welcher Geschwindigkeit und in welche Richtung dies geschehen solle.

Der Katholizismus kenne in diesem Zusammenhang den Typus des «konservativen Reformers». Es handle sich um eine Position, die unter Berücksichtigung auf Erbe und Tradition nach vorne gehen wolle. «Auch diejenigen, die man progressiv nennt, leugnen ja nicht, dass die Kirche ihrem Erbe treu bleiben muss. Sie vertreten aber die Meinung, dass dieses Erbe angesichts der Fragen und Erkenntnisse der Gegenwart je neu ausgelegt werden muss.»

Als zentrale Themen nannte der Moraltheologe die Rolle von Frauen in der Kirche, die Einschätzung von Sexualität als einer identitätsbestimmenden Ressource, auch in Fragen des interreligiösen Dialogs. «Ich rechne damit, dass sich im Konklave alles darum drehen wird, wem man es zutraut, eine solche Funktion des Zusammenhaltens von Tradition und notwendiger Erneuerung auszuüben.»

Unumkehrbare Veränderungen

Ohnehin spielt das Erbe des verstorbenen Papsts Franziskus nach Einschätzung Bogners in der Debatte in den Medien noch eine zu geringe Rolle. Denn die Kirche werde nach Franziskus eine andere sein. «Bestimmte Dinge werden schlicht nicht mehr möglich sein, etwa ein autoritärer Stil, die systematische Nichtbeachtung von Frauen und Laien, oder auch die Verdrängung von Lebenswirklichkeiten wie Homosexualität.»

Mit etwas Abstand werde man sehen, wie sehr das Pontifikat Franziskus' die Kirche verändert habe. «Ehrlich ist es dann auch zu sagen: 'Papst Franziskus hat begonnen, die katholische Kirche zu verändern, und das unumkehrbar.'» Diese Anfänge müssten nun weitergeführt werden und Gestalt und Form bekommen. Diese Prozesse zu gestalten, ohne dass die Kirche auseinanderfalle, sei das Anforderungsprofil an den neuen Papst.