Niederländische Rechtsregierung mit Ministern von Wilders-Partei vereidigt

Gute sieben Monate nach dem Wahlsieg des Rechtspopulisten Geert Wilders in den Niederlanden hat die erste Koalition mit Beteiligung seiner Partei PVV ihre Arbeit aufgenommen. Das Kabinett unter Führung des parteilosen Ex-Geheimdienstchefs Dick Schoof wurde am 3. Juli im Königspalast in Den Haag vereidigt.

03.07.2024