Kiews neuer Robo-Panzer Der «Protector» soll Putins Truppen das Fürchten lehren

Andreas Fischer

11.12.2025

Der «Protector» ist eine bewaffnete Bodendrohne für den Einsatz an der Front.
Der «Protector» ist eine bewaffnete Bodendrohne für den Einsatz an der Front.
Bild: Ukrainian Armor

Der «Protector» könnte das Geschehen an der ukrainischen Front verändern: Der unbemannte Kampftruck übernimmt riskante Einsätze, die bisher Soldaten gefährdeten – ein möglicher Wendepunkt im Krieg.

Andreas Fischer

11.12.2025, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mit dem «Protector» hat die Ukraine ein neues Fahrzeug im Arsenal, das ohne Besatzung operiert.
  • Vollständig ferngesteuert und bewaffnet soll die Boden-Drohne gefährliche Frontmissionen übernehmen.
  • Kiews technologischer Meilenstein bedeutet, dass Putins Truppen an der Front gefährdeter denn je sind.
Mehr anzeigen

Auf den ersten Blick sieht der «Protector» wie ein robuster Militär-Pick-up aus: vorne eine Kabine, dahinter ein Maschinengewehr und eine Ladefläche. Doch der Eindruck täuscht: Das Fahrzeug braucht weder Fahrer noch Bordschützen.

Alles am «Protector» – vom Lenken bis zum Feuern des Maschinengewehrs – läuft aus der Distanz über eine Kontrollstation. Das Fahrzeug ist ein UGV (Unmanned Ground Vehicle), eine unbemannte Bodendrohne, mit der sich das Kampfgeschehen an der Front grundlegend verändern könnte.

Kampfansage an Russland

Die Front in der Ukraine ist seit Monaten statisch, militärische Aktionen sind von Drohnenngriffen, Artillerieduellen und hohen Risiken bei jeder Bewegung am Boden geprägt. Mit dem «Protector» kann nun ein ferngesteuerter Kampftruck Aufgaben übernehmen kann, die sonst lebensgefährlich wären. Für Russland bedeutet das: Fahrzeuge, Depots und Stellungen in Frontnähe sind künftig gefährdeter denn je.

Angetrieben wird der UGV von einem 3-Liter-Dieselmotor mit 190 PS. Bei einer Reichweite von 400 bis 500 Kilometern beträgt die Höchstgeschwindigkeit 60 km/h. Das Allradfahrzeug kann schwieriges Gelände und Wasserhindernisse problemlos bewältigen, heisst es vom Hersteller Ukrainian Armor. Der Robo-Panzer verkrafte demnach Treffer ins Reifensystem und sei gegen elektronische Störangriffe gewappnet.

Mit einer Zuladung von 700 Kilogramm war der «Protector» ursprünglich für logistische Aufgaben gedacht – für den Transport von Munition, Ausrüstung und Nachschub sowie für die Evakuierung Verwundeter.

Droid TW 12.7 an der Front. Ukrainischer Kampfroboter hält sechs Wochen lang die Stellung

Droid TW 12.7 an der FrontUkrainischer Kampfroboter hält sechs Wochen lang die Stellung

Meilenstein für Kiews Militär

Doch der Krieg erzwingt Anpassungen in Echtzeit – und so wurde das Fahrzeug im Verlauf der Entwicklung zur modularen, bewaffneten Plattform aufgerüstet. Für den Hersteller ist die Mission klar: Der UGV soll «den Schutz ukrainischer Soldaten bestmöglich gewährleisten», wie Vladyslav Belbas, CEO von Ukrainian Armor, betont.

Auf der Ladefläche ist ein M2-Browning-Maschinengewehr im Kaliber .50 montiert, integriert in die ukrainische Waffenstation Tavria-12.7. Der Turm ist gepanzert, digital stabilisiert und für präzises Feuer gegen Bodenziele, gepanzerte Fahrzeuge und Drohnen konzipiert. In Schusstests – sowohl aus dem Stand als auch während der Fahrt – lieferte das System nach Angaben des Herstellers überzeugende Ergebnisse.

Unter realen Kampfbedingungen getestet und offiziell durch das Verteidigungsministerium zugelassen, ist das Fahrzeug für das ukrainische Militär ein Meilenstein. Vize-Verteidigungsminister Valerij Churkyn spricht von einem «neuen Entwicklungsstadium bodengebundener Robotik».

Ein unbemanntes Fahrzeug dieser Klasse verändere die Art, wie gefährliche Operationen ausgeführt werden – insbesondere dort, wo jede Bewegung an der Front mit hohem Risiko verbunden ist. Die Technologie müsse, so Churkyn, «näher an die Schützengräben», damit sie Soldaten unmittelbar entlaste.

Der Krieg in der Ukraine hat gezeigt, wie rasant sich automatisierte Systeme vom Experiment zum unverzichtbaren Einsatzmittel entwickeln können. Der «Protector» löst die Grenze zwischen Robotik und klassischer Militärtechnik auf – und zeigt damit exemplarisch, wie sich der Bodenkampf künftig verändert.

Die unbemannte Bodendrohne «Protector» wurde ursprünglich für logistische Einsatzzwecke entwickelt.
Die unbemannte Bodendrohne «Protector» wurde ursprünglich für logistische Einsatzzwecke entwickelt.
Bild: Ukrainian Armor

Mehr zum Thema

Ukraine-Ticker. US-Verteidigungshaushalt: Truppen sollen in Europa bleiben +++ Trump fordert Selenskyj zu mehr Realismus auf

Ukraine-TickerUS-Verteidigungshaushalt: Truppen sollen in Europa bleiben +++ Trump fordert Selenskyj zu mehr Realismus auf

«Niemand wird sie sehen». Warum die Ukraine die Flamingos noch nicht fliegen lässt – und Putin sich dennoch sorgen sollte

«Niemand wird sie sehen»Warum die Ukraine die Flamingos noch nicht fliegen lässt – und Putin sich dennoch sorgen sollte

«Haben den Feind unterschätzt». Russischer General kritisiert Putin – und begibt sich in grosse Gefahr

«Haben den Feind unterschätzt»Russischer General kritisiert Putin – und begibt sich in grosse Gefahr

