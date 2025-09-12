Rechter US-Aktivist Kirk getötet STORY: Tödliche Schüsse am Mittwochmittag Ortszeit während einer Veranstaltung auf dem Campus der Universität Orem im US-Bundesstaat Utah. Dort war der 31-jährige Trump-Unterstützer und rechtskonservative Influencer Charlie Kirk aufgetreten. Kirk war der Gründer der rechtskonservativen Studentenorganisation «Turning Point USA». Ein Augenzeuge berichtet: «Ich war etwa 5-6 Meter von ihm entfernt, in Richtung des Rednerpults von Charlie. Ich hörte nur einen Schuss und sah ihn nach links fallen. Ich wusste also, dass er wohl ins Schlüsselbein oder in den Hals geschossen worden war. Aber ich sah erst kein Blut. Ich sah und hörte nur etwas, und wir duckten uns alle. Und ich wünschte, es hätte bessere Sicherheitsvorkehrungen gegeben. Ich war überrascht, als ich ankam und es keine Metalldetektor gab. Es gab zwar Sicherheitspersonal rund um das Gebäude, aber es sah nicht vertrauenswürdig aus. Also, ja, dass ist alles, was ich noch sagen wollte.» Bis Mittwochabend (Ortszeit) hatten die Behörden noch keine Hinweise auf einen Verdächtigen veröffentlicht. Eine namentlich nicht genannte Person sei zur Befragung festgenommen und anschliessend wieder freigelassen worden. US-Präsident Donald Trump hat die tödlichen Schüsse auf seinen Unterstützer auf die politische Polarisierung in den USA zurückgeführt. Er sagte am Mittwochabend, dass Gewalt und Mord die tragische Konsequenz seien, wenn man diejenigen dämonisiert, mit denen man nicht einer Meinung sei. Und er ordnete an, dass alle Regierungsstellen bis Sonntag die US-Flaggen zu Ehren von Kirk auf Halbmast setzen. 11.09.2025

Donald Trump gibt die «radikale Linke» die Schuld am Attentat auf Charlie Kirk – und schon wird befürchtet, dass die Gewaltspirale weiter anzieht. Die Republikaner selbst sind daran allerdings nicht unschuldig.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donald Trump macht die «radikale Linke» für das gestrige Attentat auf Charlie Kirk verantwortlich.

Im Video: Als im Repräsentantenhaus still für Kirk gebetet werden soll, kommt es zu einem verbalen Schlagabtausch zwischen Demokraten und Republikanern.

Charlie Kirk hat kontroverse Positionen zu Themen wie dem Recht auf Waffenbesitz vertreten: Dass nun landesweit Trauer-Beflaggung angeordnet ist, können einige Kommentatoren nicht verstehen.

Kritiker monieren, dass die Republikaner ganz anders reagiert hätten, als in Minnesota auf Demokraten geschossen wurde und in Kalifornien ein Täter Nancy Pelosis Mann den Schädel brach.

Es wird befürchtet, dass die politische Gewalt weiter zunimmt. Mehr anzeigen

Für Donald Trump ist der Fall klar: «Gewalt und Mord sind die tragische Konsequenz davon, dass man diejenigen verteufelt, mit denen man nicht übereinstimmt.»

Die «radikale Linke» würde «seit Jahren wundervolle Amerikaner wie Charlie» Kirk in die Nähe von «Nazis und den schlimmsten Massenmördern und Kriminellen» rücken. «Diese Art von Rhetorik ist direkt verantwortlich für den Terrorismus, den wir heute in unserem Land sehen», sagt der 79-Jährigen in einem Truth-Social-Clip. «Und es muss jetzt aufhören.»

Der Mord von Charlie Kirk erfülle ihn mit «Trauer und Wut», erklärt der New Yorker: Die Tat stellt er in eine Reihe mit dem versuchten Attentat auf ihn selbst im Juli 2024 in Butler in Pennsylvania, Angriffen auf ICE-Agenten und den «bösartigen Mord an einem Gesundheitsmanager» im Dezember 2024 in Altoona, Pennsylvannia, durch Luigi Mangione.

«Ihr habt das alles verursacht»

Trump erwähnt auch noch das Kongress-Baseball-Attentat von 2017, bei dem in Alexandria, Virginia, James Thomas Hodgkinson den Republikaner Steve Scalise und fünf weitere Personen verletzt hat, bevor der 66-Jährige selbst erschossen wurde. «Politische Gewalt von der radikalen Linken hat zu viele unschuldige Leute verletzt und zu viele Leben genommen», so Trump.

Der Secret Service umringt Donald Trump am 13. Juli in Bulter, Pennsylvannia, nachdem ein Schütze auf den Präsidenten geschossen hat. KEYSTONE

Das «Monster», das auch Charlie Kirk erschossen habe, habe «das ganze Land» angegriffen. Trump hat deshalb angeordnet, die Flaggen an öffentlichen Gebäude auf halbmast wehen zu setzten. Dass der Fall kontrovers ist, zeigt sich gestern Nachmittag im Repräsentantenhaus.

Schweigeminute für Charlie Kirk endet im Tumult Nach dem tödlichen Anschlag auf den konservativen Aktivisten Charlie Kirk geriet eine Schweigeminute im US-Repräsentantenhaus ausser Kontrolle. 11.09.2025

Als dort um Stille für ein Gebet für Kirk gebeten wird, ist ein lautes «Nein» von einer offenbar demokratischen Abgeordneten zu hören. Die Republikanerin Anna Paulina Luna ist entrüstet: «Ihr habt das alles verursacht», ruft sie wütend. Ein Wortgefecht entbrennt: Sprecher Mike Johnson muss die Leute mehrfach zur Ordnung rufen.

Kirk hat das Recht auf Waffenbesitz vehement verteidigt

Doch insgesamt ist sich das politische Establishment einig in der Verurteilung des jüngsten Attentats. Ex-Präsident Joe Biden fordert ein Ende der politischen Gewalt, Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom nennt die Attacke «ekelhaft, abscheulich und verwerflich» und Cory Booker, Senator aus New Jersey, kondoliert Kirks Familie.

Wer Trumps Bild der «radikalen Linken» noch am ähnlichsten entspricht, ist Zohran Mamdani: Auch der Sozialist aus New York findet klare Worte für das «schreckliche politische Attentat in Utah»: Kirk sei «ein weiteres Opfer von Waffengewalt», die zu einer «Plage» geworden sei. Es sei keine Frage der politischen Einstellung, ob man um den Getöteten trauere.

With all due respect, Kirk’s words ARE weapons. His followers just pull the trigger. https://t.co/V4UmjrN2ms pic.twitter.com/PqPWPl54Zv — Dude, just no (@dhambrick63) September 10, 2025

Auf X diskutieren die Nutzenden, wie Kirk selbst zum Waffenbesitz gestanden hat: Der Verstorbene hat zum Beispiel im April 2023 über die Schiesserei an einer Schule in Nashville, Tennessee, gesprochen. «Ich denke, es lohnt sich, jedes Jahr einige Todesfälle durch Schusswaffen in Kauf zu nehmen, damit wir den zweiten Verfassungszusatz zum Schutz unserer anderen gottgegebenen Rechte haben können», sagt Kirk damals.

Kontroverser Influencer

Es koste nun mal etwas, wenn man die Bürgerinnen und Bürger bewaffne. «Das gehört zur Freiheit.» Auch die Mobilität habe ihren Preis: 50'000 Personen würden jedes Jahr auf US-Strassen sterben. Das Fahren werde dennoch nicht verboten – und dasselbe sollte auch für Waffen gelten.

Charlie Kirk: “It’s worth to have a cost of, unfortunately, some gun deaths every single year so that we can have the Second Amendment”https://t.co/uoM6TqnAgJ pic.twitter.com/mbJSa2Lzmi — Jason S. Campbell (@JasonSCampbell) April 6, 2023

Im Angesichts seines Todes erinnern sich die Menschen nicht nur an Kirks Aussagen zu Waffen. Auch seine kontroverse Meinung zur Sklaverei, zu angeblichem Wahl-Betrug oder der Corona-Pandemie hat dem zweifachen Familienvater viel Kritik beschert.

Charlie Kirk said black people were better off in slavery and subjugation before the 1940’s.



“It was bad & it was evil but they committed less crimes”



Are we supposed to mourn him? pic.twitter.com/i3AZVsTP5A — Snowball Tongogara (@snowballOfficia) September 11, 2025

Vor diesem Hintergrund können einige Kommentierende nicht verstehen, warum Trump eine Trauer-Beflaggung angeordnet hat. Ex-Präsident Jimmy Carter war diese Ehre am 20. Januar verwehrt worden, weil Donald Trump die Fahnen wegen seiner Amtseinführung wieder hochziehen liess.

No one should have murdered Charlie Kirk.

No one should lower their flag for Charlie Kirk. pic.twitter.com/NKOSrp4GRD — Jim Stewartson, Antifascist 🇨🇦🇺🇦🏴‍☠️🇺🇸 (@jimstewartson) September 10, 2025

Republicans refused to keep flags half staff for President Carter - a decorated World War II veteran - on Donald Trump’s Inauguration Day but are doing so immediately for Charlie Kirk.



How selective patriotism can be. pic.twitter.com/keYi83Gi9N — Protect Kamala Harris ✊ (@DisavowTrump20) September 10, 2025

Is this a fucking joke? Calling Charlie Kirk "a truly Great American Patriot" and flying flags across America at half mast... In what fucking world does Kirk — who has been described as a bigot, white supremacist, Christian nationalist, racist, antisemite, and Islamophobe —… pic.twitter.com/78FCOJFcUs — Bill Madden (@maddenifico) September 11, 2025

«Wollen Sie mich auf den Arm nehmen?»

Aus Trump Lager fliegen derweil weiter Giftpfeile in Richtung der Opposition. «Die Demokraten haben Schuld, an dem, was heute passiert», sagt die Republikanerin Nancy Mace. «Nur weil man seine Meinung zu einem Thema sagt, darf das nicht heissen, dass man erschossen wird.»

Republican representative Nancy Mace blames the Democrats for Charlie Kirk’s death. Kudos to the journalist for trying to point out her hypocrisy, which she didn’t want to hear. pic.twitter.com/UCiKlK0gTr — 🌍 𝙂𝙡𝙤𝙗𝙖𝙡 🌎 𝘼𝙛𝙛𝙖𝙞𝙧𝙨 🌏 (@OurEarthAffairs) September 10, 2025

Als ein Reporter fragt, ob dann nicht auch die Republikaner verantwortlich dafür seien, dass im US-Bundesstaat Minnesota Demokraten erschossen worden sind, reagiert Mace entrüstet: «Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Ein wütender linker Irrer hat ihm eine Kugel durch den Hals gejagt, und Sie wollen jetzt über Republikaner reden? Nein.»

Doch der Vergleich drängt sich auf: Am 14. Juni hat ein Schütze zunächst in Brooklyn Park die Demokratin Melissa Hortman und ihren Mann Mark getötet, nachdem der Täter in Champlin den Senator John Hoffman und seine Frau Yvette erschossen hatte.

Wenig Mitleid für demokratische Opfer

Auch damals hat Elon Musk behauptet, «die Linke» sei «mörderisch gewalttätig» und für Hortmans Tod verantwortlich. Trump hatte sich im Juni nur zu der dünnen Aussage hinreissen lassen, dass «derlei schreckliche Gewalt nicht toleriert» werde – und vor allem Minnesotas demokratischen Gouverneur Tim Walz attackiert.

Respectfully @ScottJenningsKY



Every single word you have said about Charlie Kirk applies to Melissa Hortman, her husband and their dog Gilbert.



Melissa Hortman was duly elected. She and her husband were parents to two kids. They were loved. They were friends to many.



We're… — MM  (@adgirlMM) September 10, 2025

I'm a left-leaning, Christian woman. I'll do the same thing for Kirk I did for Harper & Fletcher in the MN school shooting, & Rep. Melissa Hortman & her husband, Mark. I'll think. I'll pray. Then I'll advocate like hell against those who oppose common sense gun control. pic.twitter.com/Dlg5W6aWTp — BKforreal1989 (@BKforreal1989) September 10, 2025

Donald Trump had a lot to say about the assassination of Charlie Kirk today, even lowering flags to half-staff in honor of the right-wing pundit and personal supporter.



It’s worth reminding everyone that Trump failed to make a statement after Democrat Melissa Hortman and her… pic.twitter.com/lDHCE2jWjx — Ryan Shead (@RyanShead) September 11, 2025

Auch der Angriff auf das Haus der Demokratin Nancy Pelosi und ihrem Mann Paul im Oktober 2022 hat noch dieselbe Aufmerksamkeit erfahren. Ein Mann war mit einem Hammer in die Villa in San Francisco in Kalifornien eingebrochen und hat dem Gatten der Politikerin damit den Schädel gebrochen.

Die Reaktion auf Seiten der Republikaner war nicht besonders anständig: Donald Trump macht sich in einer Rede sogar lustig über den Mordversuch. «Wie geht es ihrem Mann?», fragt der New Yorker sarkastisch.

In light of today’s shooting death of Charlie Kirk, it’s worth remembering that while Paul Pelosi was lying in the ICU with a fractured skull, vile ghouls like Don Jr. thought it was comedy content. These people don’t just enable violence - they celebrate it. pic.twitter.com/BjGLFof1U1 — Canada Hates Trump (@AntiTrumpCanada) September 10, 2025

Auch Donald Trump Jr. zeig auf Social Media wenig Mitgefühl. Und Elon Musk schreibt nach der Attacke auf Paul Pelosi: «Die Linke ist die Partei der Mörder.»

Politische Gewalt wird alltäglich

Die politische Gewalt in den USA ist auf dem Vormarsch, warnt der demokratische Gouverneur von Illinois. JB Prizker spricht jedoch vom anderen Vorzeichen: «Es muss aufhören. Ich denke, es gibt Leute, die [die politische Gewalt] anstacheln. Ich denke, die Rhetorik des Präsidenten facht sie oft an.»

Prizker nennt dabei explizit den Sturm aufs Kapitol am 6. Januar und das politische Attentat in Minnesota. Der britische «Guardian» attestiert: «Der Tod von Charlie Kirk zeigt, dass politische Gewalt in den USA mittlerweile zum Alltag gehört». Nach den tödlichen Schüssen könnte sich die Gewaltspirale weiterdrehen, wenn Rechte Vergeltung üben sollten.

Instead of condemning all political violence, Trump attacked the “radical left” for the killing of Charlie Kirk, even though the shooter is still at large. He vowed to go after everyone who “contributed,” along with “the organizations that fund and support” political violence.… https://t.co/TGP5S92yHx — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) September 11, 2025

Die Gruppe Republicans against Trump nervt, dass der Präsident politische Gewalt nur dann kritisiert, wenn sie von links kommt und das Phänomen ignoriert, wenn Linke das Ziel sind. Seine Rede nach Kirks Tod sei «absolut widerlich» gewesen. «Dies ist eine Zeit der Einigkeit und des Eintretens gegen jede politische Gewalt», schreibt die Gruppe auf X.