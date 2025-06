Der Zerfall einer Bromance? Die Schlammschlacht Trump vs Musk in 9 Akten

Beim Abschied im Weissen Haus zollten sich Trump und Musk noch gegenseitigen Respekt. Archivbild: Evan Vucci/AP/dpa

Elon Musk und Donald Trump liefern sich einen öffentlichen Machtkampf, der in Echtzeit eskaliert. Was mit einem Gesetz beginnt, endet in persönlichen Angriffen, politischen Drohungen – und Milliardenverlusten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Elon Musk kritisiert öffentlich ein zentrales Gesetzesvorhaben von Präsident Trump – und entfacht damit einen politischen Flächenbrand.

In den folgenden Stunden eskaliert der Streit über soziale Medien, persönliche Vorwürfe und Andeutungen über die Epstein-Akten.

Elon Musk und Donald Trump – einst Verbündete, jetzt erbitterte Gegner. Innerhalb weniger Stunden entwickelt sich aus einem politischen Dissens ein öffentlich ausgetragener Machtkampf, der Persönliches, Politisches und Geschäftliches vermischt.

blue News fasst den Streit zwischen dem Präsidenten und dem Tech-Milliardär in 9 Punkten zusammen:

Wie alles begann

Der Konflikt zwischen Elon Musk und Donald Trump nahm seinen Anfang mit einem zentralen Gesetzesvorhaben der Trump-Regierung: dem sogenannten «One Big Beautiful Bill», einem umfangreichen Haushalts- und Ausgaben-Paket.

Musk, bis vor Kurzem noch Sonderberater im Weissen Haus, lehnte das Projekt öffentlich ab. Auf seiner Plattform X nannte er das Gesetz eine «disgusting abomination» – eine widerwärtige Schweinerei.

Besonders störte ihn, dass darin Subventionen für Elektroautos und Solarenergie gestrichen, während Förderungen für Öl und Gas unangetastet bleiben sollen.

The Big Ugly Bill will INCREASE the deficit to $2.5 trillion! https://t.co/jEMS6coT3V — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Musk attackiert Trumps Anhänger

Seine Kritik beschränkte sich nicht auf das Gesetz. Musk nahm direkt führende Republikaner ins Visier und rief auf X dazu auf, alle Politiker abzuwählen, die «das amerikanische Volk verraten» hätten – mit Blick auf die Kongresswahlen 2026. Damit griff er nicht nur die Politik, sondern das Machtgefüge der Republikaner an.

Trump schiesst zurück

Trump reagierte scharf – auf seiner Plattform Truth Social behauptete er, Musk habe überreagiert, weil er um staatliche Fördergelder fürchte. Der Präsident sagte, er selbst habe Musk zum Rücktritt als Berater gedrängt: «Ich habe ihm den EV-Zwang weggenommen – und er ist durchgedreht!»

Musk wirft Trump «Lüge» vor

Nur Minuten später konterte Musk auf X: «So eine offensichtliche Lüge. So traurig.» Der Schlagabtausch war damit öffentlich – und entwickelte sich rasch zu einer persönlichen Fehde. Um 20:48 Uhr Schweizer Zeit war der Bruch endgültig sichtbar.

Epstein-Akten als politische Granate

Kurz nach 21 Uhr legte Musk nach: Trump, so behauptete er, sei in den geheim gehaltenen Jeffrey-Epstein-Akten namentlich erwähnt. Auf X schrieb Musk: «Merkt euch diesen Post für die Zukunft. Die Wahrheit wird rauskommen.»

Beweise legte er nicht vor. Doch demokratische Abgeordnete wie Robert Garcia und Stephen Lynch forderten daraufhin sofort die vollständige Veröffentlichung der Akten – das Thema wird zur politischen Waffe.

Steve Bannon will Musk abschieben

Kaum war die Fehde öffentlich, meldete sich Steve Bannon zu Wort – Trumps früherer Chefstratege und mittlerweile einer von Musks schärfsten Kritikern.

Er forderte lautstark, sämtliche Regierungsverträge mit Musks Firmen sofort zu beenden. Zudem solle das Justizministerium eine formelle Untersuchung gegen Musk einleiten: wegen seines Migrationsstatus – Bannon unterstellt, Musk sei illegal im Land – und wegen angeblichen Drogenkonsums. Auch Musks Sicherheitsfreigabe müsse sofort suspendiert werden.

Bannon bezeichnete Musk als «Gefahr für die nationale Sicherheit» und forderte dessen Abschiebung. Die Attacke zeigt: Trumps Umfeld will nicht nur Vergeltung, sondern Musk systematisch demontieren.

Ausgerechnet Kanye West ruft zum Frieden auf

Zwischen Drohungen, Enthüllungen und Börsencrashs versuchte ausgerechnet Kanye West, einst Unterstützer beider Männer, als Vermittler aufzutreten. Auf X schrieb er: «Broooos please noooooo. We love you both so much», dazu ein Emoji zweier sich umarmender Figuren.

Broooos please noooooo 🫂 We love you both so much — ye (@kanyewest) June 5, 2025

Tesla stürzt ab – Trump Media ebenfalls

An den Börsen schlug der Streit unmittelbar durch: Die Tesla-Aktie verlor am Donnerstag 14 Prozent – ein Rückgang, der rund 150 Milliarden Dollar an Marktwert vernichtete. Der Grund: Analysten verwiesen auf die politische Unsicherheit rund um Förderprogramme und mögliche Vergeltungsmassnahmen der Regierung.

Auch Trump Media traf es hart: Die Aktie fiel um 8 Prozent – ein Rückgang, der vor allem durch Musks Epstein-Behauptung ausgelöst wurde. Die Märkte reagieren nervös auf die politische Eskalation.

Und JD Vance?

Trumps Vizepräsident JD Vance stellte sich demonstrativ hinter den Präsidenten und erklärte, er sei «stolz, an der Seite von Donald Trump zu stehen».

Einen Seitenhieb konnte er sich dennoch nicht verkneifen: Auf X postete er ein Selfie mit dem US-Komiker Theo Von und schrieb dazu ironisch: «Ein News-armer Tag heute – worüber sollen wir uns überhaupt unterhalten?»

Slow news day, what are we even going to talk about? @TheoVon pic.twitter.com/LVmtK219Dt — JD Vance (@JDVance) June 6, 2025

