Historisch vorbelastet: Deshalb birgt der Treffpunkt von Trump und Putin so viel Zündstoff Die Stadt Anchorage in Alaska spielte eine wichtige Rolle im Konflikt zwischen den USA und der damaligen Sowjetunion. Dort wollen der US-Donald Trump und Wladimir Putin über den Angriffskrieg in der Ukraine sprechen. 14.08.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Präsident Donald Trump und der russische Staatspräsident Wladimir Putin treffen sich in Anchorage, um über ein mögliches Ende des Angriffskrieges in der Ukraine zu sprechen.

Anchorage ist die grösste und wirtschaftlich wichtigste Stadt im US-Bundesstaat Alaska.

Dort befindet sich auch ein Militärstützpunkt, der eine zentrale Rolle im kalten Krieg spielte. Mehr anzeigen

In der grössten Stadt Alaskas treffen sich US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin auf der Militärbasis Elmendorf-Richardson. Geplant sind Gespräche über einen möglichen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg.

Die Wahl von Anchorage hat eine gewisse Brisanz für das Treffen. 1940 errichtete die US-Army dort ein Stützpunkt, von wo aus sie die Sowjets während des kalten Krieges auf Distanz hielten. Auch heute kontrolliert die amerikanische Luftwaffe von Anchorage aus den Luftraum zwischen den USA und Russland.

