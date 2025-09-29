Deshalb ist die Moldau-Wahl für Putin ein «geopolitisches Fiasko»

Sparsame Miene bei Wladimir Putin: Bei der Wahl in Moldau erlitt der russische Machthaber eine empfindliche strategische Niederlage. Bild: Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Für Wladimir Putin ist die Wahl in Moldau ein «geopolitisches Fiasko». Dem Sieg der Pro-Europäerin Maia Sandu dürfte der Kreml-Chef schon bald mit einer klaren Reaktion begegnen, befürchten Experten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Sonntag entschied die Partei von Staatschefin Maia Sandu die Parlamentswahl in Moldau für sich. Unter ihrer Ägide schlägt das Land einen pro-europäischen Kurs ein.

Für Wladimir Putin ist das ein herber Rückschlag. Der russische Präsident hatte zuvor versucht, die Wahl in Moldau zu seinen Gunsten zu sabotieren.

Experten sprechen nun von einem «geopolitischen Fiasko» für den Kreml-Chef. Gleichermassen sind sie sich sicher: Eine Reaktion Putins wird nicht lange auf sich warten lassen. Mehr anzeigen

Mit dem Wahlsieg der pro-europäischen Präsidentin Maia Sandu hat Moldau am Sonntag ein klares Zeichen gesendet: Die Republik will in die EU. Das dürfte besonders Russlands Präsident Wladimir Putin schmerzen. Schliesslich hatte der Machthaber aus dem Kreml heraus einiges in Gang gesetzt, um die Wahl in die von ihm gewünschte Richtung zu lenken – Desinformationskampagnen und teure Stimmenkäufe inklusive.

Die Realität an den Wahlurnen sieht jedoch anders aus. Etwa 50 Prozent der Wählerinnen und Wähler bekannten sich bei der Parlamentswahl zur pro-europäischen PAS-Partei.

Putin kämpft seit Jahren um Einfluss in Moldau

Im Gespräch mit «Blick» fand der Russland-Experte Ulrich Schmid von der Universität St. Gallen klare Worte: Der Ausgang der Wahlen sei für Russland ein «geopolitisches Fiasko». Putin habe seine Hoffnung darauf gesetzt, dass es ähnlich wie in Georgien ablaufen könne, schilderte der Experte. Dort versucht eine prorussische Parlamentsmehrheit seit einem umstrittenen Wahlsieg 2024 den EU-Beitritt des Landes zu vereiteln.

In Moldau sei laut Schmid nun das Gegenteil der Fall: «Moldau entfernt sich weiter von Moskau, unterstützt von Rumänien als starkem Fürsprecher in Brüssel.» Die Bestrebungen Putins in den vergangenen Jahren, in Moldau Einfluss zu gewinnen, sind damit erst einmal zurückgeworfen.

Zum Hintergrund: Putin vergab in den vergangenen Jahren nicht nur grosszügige Finanzspritzen an prorussische Parteien in Moldau, sondern machte mit den von ihm stationierten Soldaten in der abtrünnigen Region Transnistrien auch militärischen Einfluss geltend. Mit dem pro-europäischen Kurs, den Moldau mit der Wahl Sandus einschlägt, erleidet Putins Strategie einen empfindlichen Rückschlag.

Experte befürchtet: «Russland wird den Druck erhöhen»

Dennoch ist nicht davon auszugehen, dass sich Russland geschlagen gibt. Osteuropa-Experte Marcel Hirsiger von der Fachhochschule Nordwestschweiz geht vom Gegenteil aus: «Russland wird den Druck weiter erhöhen, politisch, wirtschaftlich und mit hybriden Mitteln.»

Noch am Wahlabend versuchte der prorussische Ex-Präsident Igor Dodon, seine Anhänger zu Massenprotesten zu bewegen. Dies war nur eine «Kostprobe», wenn man Hirsigers Prognose Glauben schenken will.

Hirisiger mahnt im «Blick»: «Ein Donbas-Szenario, bei dem sich die russische Minderheit diskriminiert sieht und Moskau um Hilfe bittet, ist nicht ausgeschlossen.» Abgesehen von Cyberangriffen drohe laut Hirsiger aber keine konkrete Kriegsgefahr.

Maia Sandu, Präsidentin der Republik Moldau, ging bei den jüngsten Wahlen als Siegerin hervor.: Bild: Kay Nietfeld/dpa

Experte sieht keine unmittelbare Kriegsgefahr in Moldau

«Russlands Ressourcen sind durch den Krieg in der Ukraine gebunden, und ein militärischer Konflikt um Moldau hätte kaum Rückhalt in der russischen Bevölkerung», erklärte der Experte. Klar sei indes: Die aktuell 1500 russischen Soldaten in Transnistrien könnte Putin jederzeit mobilisieren.

Sicher sei auch: Die symbolische Bedeutung von Moldau ist für Putin hoch. Dem russischen Machthaber dürfte vor allem daran gelegen sein, dass der Wahlsieg Sandus nicht zum Vorbild für andere Staaten wird. «Wenn ein Land mit so engen historischen Bindungen an Moskau erfolgreich den Weg Richtung EU geht, könnte das andere Staaten ermutigen, ebenfalls auszuscheren», schildert Hirsiger.

Entsprechend liegt es jetzt auch an der EU, das Bestreben Moldaus zu unterstützen – und zwar mit konkreten wirtschaftlichen Hilfen und sicherheitspolitischen Garantien. Der Kampf gegen Korruption ist dabei ebenso wichtig wie die Unterstützung gegen Putins Cyberkrieg. So schmerzhaft die Niederlage in Moldau für den russischen Präsidenten auch gewesen sein mag, sicher ist: Er wird sie nicht auf sich sitzen lassen.