Deshalb protestieren die Menschen in Portland in Tierkostümen gegen ICE

Mit den farbigen Tierkostümen trotzen sie Trump. Screenshot X

In Portland tanzen Demonstrierende in aufblasbaren Tierkostümen gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE. Damit wollen sie zeigen, wie «lächerlich» es sei, sie als «gewaltvolle Terroristen» zu bezeichnen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Portland sorgen derzeit Anti-ICE-Demonstrationen mit aufblasbaren Tierkostümen für Aufsehen.

Ausgelöst wurde die Protestform vom Aktivisten Seth Todd, bekannt als «Freedom Frog».

Immer mehr Menschen tanzen in bunten Kostümen auf den Strassen.

In der US-Stadt Portland kommt es aktuell immer wieder zu Demonstrationen gegen die Einwanderungsbehörde ICE. Speziell daran: Immer mehr Protestierende tragen aufblasbare Tierkostüme.

Die Bewegung ausgelöst hat Seth Todd. Man kennt ihn auch unter dem Namen «Portland Protest Frog» oder «Freedom Frog». Bekannt wurde er durch ein Video, welches in den letzten Wochen, viral ging.

Ein kurzes Video zeigt, wie ein Teilnehmer einer Anti-ICE-Demonstration zu Boden geht. Der 24-jährige Seth Todd mischt sich darauf in seinem Froschkostüm ein, worauf ein Polizist gezielt Pfefferspray auf den Lufteinlass des Kostüms richtet. Später kommentierte Todd die Szene trocken: «Habe definitiv schon schärfere Tamales gegessen.»

Seit dem Sommer taucht Todd bei diversen Demonstrationen immer wieder im auffälligen Froschkostüm auf, um gegen die derzeitige Migrationspolitik zu protestieren. «Ich will zeigen, wie lächerlich es ist, uns als gewalttätige Terroristen zu bezeichnen», erklärte er gegenüber den Medien.

Mittlerweile wurde auch die Website operationinflation.com gestartet. Wer dort 35 Dollar spendet, finanziert ein aufblasbares Kostüm, welches anschliessend kostenlos an Teilnehmende von Demonstrationen in Portland verteilt wird. Die Kostüme dienen auch zum Schutz gegen beispielsweise Pfefferspray.

«Wir machen sie damit lächerlich»

Immer mehr Menschen beteiligen sich mittlerweile an den Protesten in fantasievollen Kostümen, darunter Frösche, Waschbären, Einhörner und Hühner. «Wenn Sie es lächerlich machen und sagen, dass wir böse sind, dann machen wir es lächerlich, indem wir zeigen, wie böse Sie sind», sagt ein Teilnehmer zu NBC.

Die Demonstrierenden erklären NBC weiter, die bunten, aufblasbaren Kostüme und das Tanzen auf der Strasse sollten die Lebensfreude und den Gemeinschaftsgeist ihrer Bewegung zeigen. Gleichzeitig wollen sie damit dem Bild widersprechen, das die Trump-Regierung von Portland als angeblich von Kriminalität beherrschtem «Kriegsgebiet» zeichnet.

Auch der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom – der immer wieder gegen Trump austeilt – nutzt die Aktion zum sich auf den sozialen Medien lustig über die Regierung zu machen: «Portland ist vom Krieg verwüstet! SCHICKT DIE KALIFORNISCHE NATIONALGARDE!», schreibt er auf X. Darunter ein Video von Protestierenden in verschiedenen Kostümen.