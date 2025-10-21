Deshalb wurde das Treffen zwischen Trump und Putin abgesagt

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Gipfel in Budapest Deshalb wurde das Treffen zwischen Trump und Putin abgesagt

Oliver Kohlmaier

21.10.2025

US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin bei ihrem letzten Treffen im US-Bundesstaat Alaska.
US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin bei ihrem letzten Treffen im US-Bundesstaat Alaska.
Bild: AP Photo/Jae C. Hong/Keystone (Archivbild)

Das baldige Gipfeltreffen zwischen Trump und Putin ist vorerst vom Tisch. Eine offizielle Begründung gibt es keine, doch Russland will offenbar nicht von seinen Maximal-Forderungen abrücken.

Redaktion blue News

21.10.2025, 20:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das baldige Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin ist geplatzt.
  • Auch das geplante Vorbereitungstreffen auf Aussenminister-Ebene kommt nicht zustande.
  • Einem Medienbericht zufolge habe sich Russland nicht weit genug von seinen Maximal-Forderungen entfernt.
Mehr anzeigen

Nach einem Telefonat zwischen Trump und Putin verkündete der US-Präsident mit viel Pathos ein Treffen der Beiden in Ungarns Hauptstadt Budapest. Später hiess es, der Gipfel solle «wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen» stattfinden. Doch daraus wird nun doch nichts: «In naher Zukunft» gebe es «keine Pläne» für ein Treffen, hiess es aus dem Weissen Haus.

Wie die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf US-Regierungskreise berichtet, ist die Entscheidung nach einem Telefonat zwischen US-Aussenminister Marco Rubio und dem russischen Aussenminister Sergej Lawrow gefallen. Dass ein baldiges Treffen zwischen Trump und Putin scheitern würde, hatte sich da bereits angedeutet.

Ukraine-Ticker. Selenskyj drängt weiter auf weitreichende Waffen

Ukraine-TickerSelenskyj drängt weiter auf weitreichende Waffen

Russland beharrt auf Maximal-Haltung

Denn nicht einmal das Vorbereitungstreffen auf Aussenminister-Ebene kommt bisher zustande. Das geplante Treffen zwischen Rubio und seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow liegt ebenso auf Eis, wie ein Vertreter des Weissen Hauses erklärte.

Unter Berufung auf eine informierte Person berichtet der TV-Sender CNN, Rubio und Lawrow hätten unterschiedliche Erwartungen gehabt hinsichtlich eines möglichen Waffenstillstands in der Ukraine.

So sollen die Beamten nach dem Telefonat zwischen Rubio und Lawrow der Meinung gewesen sein, dass sich die russische Position nicht ausreichend von ihrer Maximal-Haltung entfernt habe.

«Man kann nichts verschieben, was nicht geplant war»

Kremlsprecher Dmitri Peskow deutete indessen an, dass keine Dringlichkeit bestehe, was ein Treffen zwischen den beiden Staatschefs angehe. Dafür seien «Vorbereitungen nötig, ernsthafte Vorbereitungen».

Der Gipfel könne auch nicht verschoben werden, da nie ein Termin festgelegt wurde. «Man kann nichts verschieben, was nicht geplant war», erklärte er gegenüber Reportern.

Die beiden Staatschefs hatten sich Mitte August im US-Bundesstaat Alaska getroffen. Jedoch gab es keine Fortschritte für eine Waffenruhe im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Über die fortgesetzten russischen Angriffe auf die Ukraine äusserte sich Trump in der Folge zunehmend frustriert.

Zuletzt schien sich der US-Präsident allerdings wieder Putin anzunähern. So forderte er öffentlich Gebietsabtretungen im ostukrainischen Donbass gemäss des derzeitigen Frontverlaufs.

Mehr zum Thema

«Schrei-Duell» im Weissen Haus. Warum Europa jetzt erst recht um seine Sicherheit bangen muss

«Schrei-Duell» im Weissen HausWarum Europa jetzt erst recht um seine Sicherheit bangen muss

«Trump-Putin-Tunnel». Trump liebt die Tunnel-Idee – das Netz spottet darüber

«Trump-Putin-Tunnel»Trump liebt die Tunnel-Idee – das Netz spottet darüber

«Er mochte die Tomahawk-Idee nicht». Plötzlich darf Putin bei Trumps Waffenlieferungen an die Ukraine mitreden

«Er mochte die Tomahawk-Idee nicht»Plötzlich darf Putin bei Trumps Waffenlieferungen an die Ukraine mitreden

Meistgelesen

Deshalb wurde das Treffen zwischen Trump und Putin abgesagt
Sohn liess Vater zwei Wochen allein – Gericht lässt ihn beim Erbe leer ausgehen
Amerikanischer Schach-Grossmeister stirbt mit 29 Jahren
Sommer rettet Inter vor Rückstand ++ PSG führt in Leverkusen ++ Arsenal vs. Atlético
Prinz Andrew – Vom Liebling der Queen zu Macht und Missbrauch