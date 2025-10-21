Deshalb wurde das Treffen zwischen Trump und Putin abgesagt

US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin bei ihrem letzten Treffen im US-Bundesstaat Alaska. Bild: AP Photo/Jae C. Hong/Keystone (Archivbild)

Das baldige Gipfeltreffen zwischen Trump und Putin ist vorerst vom Tisch. Eine offizielle Begründung gibt es keine, doch Russland will offenbar nicht von seinen Maximal-Forderungen abrücken.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das baldige Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin ist geplatzt.

Auch das geplante Vorbereitungstreffen auf Aussenminister-Ebene kommt nicht zustande.

Einem Medienbericht zufolge habe sich Russland nicht weit genug von seinen Maximal-Forderungen entfernt. Mehr anzeigen

Nach einem Telefonat zwischen Trump und Putin verkündete der US-Präsident mit viel Pathos ein Treffen der Beiden in Ungarns Hauptstadt Budapest. Später hiess es, der Gipfel solle «wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen» stattfinden. Doch daraus wird nun doch nichts: «In naher Zukunft» gebe es «keine Pläne» für ein Treffen, hiess es aus dem Weissen Haus.

Wie die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf US-Regierungskreise berichtet, ist die Entscheidung nach einem Telefonat zwischen US-Aussenminister Marco Rubio und dem russischen Aussenminister Sergej Lawrow gefallen. Dass ein baldiges Treffen zwischen Trump und Putin scheitern würde, hatte sich da bereits angedeutet.

Russland beharrt auf Maximal-Haltung

Denn nicht einmal das Vorbereitungstreffen auf Aussenminister-Ebene kommt bisher zustande. Das geplante Treffen zwischen Rubio und seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow liegt ebenso auf Eis, wie ein Vertreter des Weissen Hauses erklärte.

Unter Berufung auf eine informierte Person berichtet der TV-Sender CNN, Rubio und Lawrow hätten unterschiedliche Erwartungen gehabt hinsichtlich eines möglichen Waffenstillstands in der Ukraine.

So sollen die Beamten nach dem Telefonat zwischen Rubio und Lawrow der Meinung gewesen sein, dass sich die russische Position nicht ausreichend von ihrer Maximal-Haltung entfernt habe.

«Man kann nichts verschieben, was nicht geplant war»

Kremlsprecher Dmitri Peskow deutete indessen an, dass keine Dringlichkeit bestehe, was ein Treffen zwischen den beiden Staatschefs angehe. Dafür seien «Vorbereitungen nötig, ernsthafte Vorbereitungen».

Der Gipfel könne auch nicht verschoben werden, da nie ein Termin festgelegt wurde. «Man kann nichts verschieben, was nicht geplant war», erklärte er gegenüber Reportern.

Die beiden Staatschefs hatten sich Mitte August im US-Bundesstaat Alaska getroffen. Jedoch gab es keine Fortschritte für eine Waffenruhe im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Über die fortgesetzten russischen Angriffe auf die Ukraine äusserte sich Trump in der Folge zunehmend frustriert.

Zuletzt schien sich der US-Präsident allerdings wieder Putin anzunähern. So forderte er öffentlich Gebietsabtretungen im ostukrainischen Donbass gemäss des derzeitigen Frontverlaufs.