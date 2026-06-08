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Keine Einigung möglich Deutsch-französisches Kampfjet-Projekt gescheitert

dpa

8.6.2026 - 23:14

Deutsch-französisches Kampfjet-Projekt gescheitert – Gallery
Deutsch-französisches Kampfjet-Projekt gescheitert – Gallery. Mehrfach wurde die Entscheidung verschoben, jetzt haben Merz und Macron die Reissleine gezogen.

Mehrfach wurde die Entscheidung verschoben, jetzt haben Merz und Macron die Reissleine gezogen.

Bild: dpa

Deutsch-französisches Kampfjet-Projekt gescheitert – Gallery. 2019 wurde ein Modell vorgestellt, wie der FCAS-Jet aussehen könnte. Dies ist nun Geschichte.

2019 wurde ein Modell vorgestellt, wie der FCAS-Jet aussehen könnte. Dies ist nun Geschichte.

Bild: dpa

Deutsch-französisches Kampfjet-Projekt gescheitert – Gallery. Beim deutsch-französischen Ministerrat 2025 hatten Merz und Macron die FCAS-Entscheidung noch verschoben.

Beim deutsch-französischen Ministerrat 2025 hatten Merz und Macron die FCAS-Entscheidung noch verschoben.

Bild: dpa

Deutsch-französisches Kampfjet-Projekt gescheitert – Gallery
Deutsch-französisches Kampfjet-Projekt gescheitert – Gallery. Mehrfach wurde die Entscheidung verschoben, jetzt haben Merz und Macron die Reissleine gezogen.

Mehrfach wurde die Entscheidung verschoben, jetzt haben Merz und Macron die Reissleine gezogen.

Bild: dpa

Deutsch-französisches Kampfjet-Projekt gescheitert – Gallery. 2019 wurde ein Modell vorgestellt, wie der FCAS-Jet aussehen könnte. Dies ist nun Geschichte.

2019 wurde ein Modell vorgestellt, wie der FCAS-Jet aussehen könnte. Dies ist nun Geschichte.

Bild: dpa

Deutsch-französisches Kampfjet-Projekt gescheitert – Gallery. Beim deutsch-französischen Ministerrat 2025 hatten Merz und Macron die FCAS-Entscheidung noch verschoben.

Beim deutsch-französischen Ministerrat 2025 hatten Merz und Macron die FCAS-Entscheidung noch verschoben.

Bild: dpa

Vor neun Jahren entstand die Idee eines deutsch-französischen Kampfjets. Nach viel Hin und Her haben Merz und Macron das wichtigste Prestigeprojekt der europäischen Rüstungskooperation nun gestoppt.

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DPA, Redaktion blue News

08.06.2026, 23:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Rüstungsprojekt eines deutsch-französischen Kampfjets ist gescheitert.
  • Die beiden Unternehmen Dassault aus Frankreich und Airbus aus Deutschland konnten sich nicht einigen.
  • Den Startschuss für das prestigeträchtige Projekt hatten die damalige deutsche Kanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron schon im Juli 2017 gegeben.
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Nach langen Querelen ist das milliardenschwere Rüstungsprojekt eines deutsch-französischen Kampfjets gescheitert. Bundeskanzler Friedrich Merz und der französische Präsident Emmanuel Macron seien zu der gemeinsamen Einschätzung gekommen, dass die Unternehmen Dassault und Airbus bei dem Projekt nicht zusammenfinden, hiess es aus deutschen Regierungskreisen. «Diese Realität erkennen sie an.» 

Merz habe Macron daher nahegelegt, den Bau eines gemeinsamen Kampfflugzeuges nicht weiterzufolgen. Weitergeführt werden solle aber die gemeinsame Vernetzung von unterschiedlichen Waffensystemen wie Flugzeugen und Drohnen oder auch Sensoren in einer sogenannten «Combat Cloud». Das Projekt «Future Combat Air System» FCAS ist damit nicht vollständig vom Tisch.

Mitte Juli sollen die beiden Verteidigungsministerien Deutschlands und Frankreichs bei einer gemeinsamen Kabinettssitzung (Ministerrat) einen «zeitgemässen Arbeitsplan» zur verteidigungsindustriellen Zusammenarbeit vorlegen, «konzentriert auf wenige realistische relevante Vorhaben». Auf deutscher Seite sieht man in dem Scheitern nach einer langen Hängepartie nun eine Chance, wieder nach vorne zu schauen und sich jenseits von Symbolprojekten auf das Wesentliche in der Sicherheitspolitik zu konzentrieren.

Startschuss gaben Merkel und Macron 2017

Den Startschuss für das prestigeträchtige Projekt hatten die damalige Kanzlerin Angela Merkel und Macron im Juli 2017 gegeben. Die Vorstellungen von den Fähigkeiten eines Kampfjets bei Airbus und Dassault gingen zuletzt aber weit auseinander. 

Dassault hatte einen übergrossen Teil am Projekt sowie die Führung beansprucht. Von deutscher Seite wurde dagegen die Erwartung geäussert, dass sich Dassault «an die bestehenden Vereinbarungen» hält, nach der die Unternehmen gleichermassen beteiligt werden sollen. Auch früher hatte es immer wieder Zank um die Aufteilung gegeben. 

Entscheidung mehrfach verschoben

Die politische Entscheidung über das Projekt wurde mehrfach verschoben. Bei einem Treffen am Rande des Westbalkangipfels in Montenegro verständigten sich Macron und Merz nun darauf, die Reissleine zu ziehen. An dem Projekt ist auch Spanien mit dem Hersteller Indra beteiligt.

Für Deutschland und Frankreich, die sich gerne als Motor Europas darstellen, ist dies politisch eine herbe Schlappe. Schon seit Jahren pocht Macron auf europäische Souveränität und gemeinsame Rüstungsvorhaben. Dass nun mit einem der engsten Partner das bislang ambitionierteste europäische Rüstungsprojekt an industriepolitischen Unstimmigkeiten scheitert, entspricht nicht dem Signal der Geschlossenheit, das er gerne senden möchte, und ist auch ein ganz persönliches Scheitern für ihn als Mitinitiator des Projekts.

Merz nannte auch unterschiedliche Anforderungen als Problem

FCAS steht für «Future Combat Air System» und wäre bei einer Realisierung das grösste und teuerste europäische Rüstungsprojekt gewesen. Das Luftkampfsystem sollte im Verbund mit unbewaffneten und bewaffneten Drohnen fliegen und war insofern als mehr als ein Kampfflugzeug geplant. Der Plan war, dass es den von der Bundeswehr genutzten Eurofighter und auch die französische Rafale ab 2040 ablöst. Die Gesamtkosten wurden auf mehr als 100 Milliarden Euro geschätzt. Deutschland, Frankreich und das ebenfalls beteiligte Spanien hatten seit Monaten um eine Realisierung des Projekts gerungen. 

Als Kernproblem hatte Merz zuletzt auch genannt, dass die Franzosen ein anderes Kampfflugzeug brauchen als die Bundeswehr. Frankreich benötige in der nächsten Generation der Kampfflugzeuge ein atomwaffenfähiges und ein Flugzeugträger-fähiges Flugzeug, was die Bundeswehr gegenwärtig nicht brauche. 

Mit wem baut Deutschland nun einen neuen Kampfjet?

Deutschland wird sich für die Entwicklung eines neuen Kampfflugzeuges jetzt statt Frankreich wohl neue Partner suchen. Denkbar ist eine Kooperation mit Schweden und dem Rüstungsunternehmen Saab. Das neue Nato-Land ist im Militärflugzeugbau erfahren. Es ist zwar kleiner und damit volkswirtschaftlich schwächer, steht aber vor einer mit Deutschland vergleichbaren Situation.

Ein natürlicher Partner wäre Grossbritannien gewesen: Eine bestehende Allianz beim Bau des Eurofighters, den die Briten Typhoon nennen, hätte Grundlage sein können. Allerdings ist Grossbritannien nun schon vergeben und ist zusammen mit Japan und Italien im Projekt Global Combat Air Programme (GCAP) verbunden.

Unions-Politiker: «Wegweisende und richtige Entscheidung»

Der verteidigungspolitische Sprecher Unions-Fraktion im Bundestag, Thomas Erndl (CSU), begrüsste den Stopp des deutsch-französischen Projekts als «wegweisende und richtige Entscheidung». «Die Expertise zum militärischen Flugzeugbau ist in Deutschland vorhanden. Die deutsche Industrie kann und muss nun ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen.» Dazu sei die Zusammenarbeit mit anderen Partnern zügig zu prüfen.

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