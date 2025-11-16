Die deutsche Polizei fahndet derzeit nach 535 Rechtsextremisten mit offenen Haftbefehlen. Gegen die Rechtsextremisten lagen insgesamt 714 noch nicht vollstreckte Haftbefehle vor, wie die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) unter Berufung auf eine Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag berichten.
115 gesuchte Neonazis befinden sich demnach im Ausland, davon allein 20 in Polen und 13 in Österreich. 39 dieser ins Ausland verzogenen Rechtsextremen werden wegen Gewaltstraftaten gesucht.
«Die Zahl der offenen Haftbefehle gegen Rechtsextreme bewegt sich seit Jahren auf einem besorgniserregend hohen Niveau», sagte die Linken-Innenpolitikerin Clara Bünger den RND-Zeitungen. «Die Behörden dürfen dem nicht weiter tatenlos zusehen, sondern müssen dem Problem eine Priorität einräumen.»
Dramatische Szene: Robbe flieht aufs Boot, weil Orcas sie jagen
Was als faszinierende Tierbeobachtung beginnt, endet in einem dramatischen Überlebenskampf – und einem seltenen Naturschauspiel vor der Kamera der Fotografin Charvet Drucker.
14.11.2025
Spektakuläres Video : Blauwal schnappt hinter Taucherin zu
Ein Moment, den Apnoe-Taucherin Cindy Yang so schnell nicht vergessen wird. Ein Blauwal nähert sich beim Fressen – und die Australierin filmt, wie er sie fast verschlingt.
14.11.2025
Vier Wochen Handarbeit: So entsteht der Bambi-Preis
Süssen/Berlin, 11.11.2025: Vier Wochen für einen Bambi: In Süssen auf der Schwäbischen Alb entstehen die goldenen Rehe in aufwendiger Handarbeit. Dieses Jahr darf Influencerin Feli einen Blick hinter die Kulissen werfen, sie ist Social-Host bei der Verleihung am Donnerstag.
O-Ton Feli, Social Host beim Bambi
«Bevor ich so ein bisschen hier in die Hintergründe einmal eingeführt würde, hätte ich gar nicht darüber nachgedacht, mit wie viel Detail und Liebe und vor allem auch Handarbeit das Ganze ja wirklich gemacht ist.»
Die Fertigung, der begehrten Trophäen braucht dabei vor allem eines: Zeit!
O-Ton Edith Strassacker, Geschäftsführerin der Manufaktur
«Man hat so viele unterschiedliche Schritte, man könnte es in 2 Wochen fertig bekommen, aber man hat Ruhe und Wartezeiten und Liegezeiten und deswegen dauert es mindestens 4 Wochen bis so ein Bambi fertig ist.»
Influencerin Feli hat alle Arbeitsschritte einmal mitgemacht und ist überrascht, wie viel Expertise dafür nötig ist.
O-Ton Feli
«Man merkt richtig wie viel Know-how die Leute hier haben, die hier arbeiten und was das für eine hammertolle Produktion ist. Also ich bin total begeistert jetzt.»
Atmo: «Ich könnte mich daran gewöhnen, den so in der Hand zu haben.»
Preise gehen unter anderem an Hazel Brugger und Heidi Klum.
14.11.2025
