Deutsche Behörden vermuten Russland hinter Sabotageserie

Grönlands Regierungschef für Neuwahlen im März – Einfluss soll eingedämmt werden

In Grönland soll vor dem Hintergrund der Annexionswünsche von US-Präsident Donald Trump am 11. März, also in gut einem Monat, ein neues Parlament gewählt werden. Das schlug Ministerpräsident Mute Egede am Dienstag vor. Es wird erwartet, dass sich der Wahlkampf um die Unabhängigkeitsbestrebungen der zu Dänemark gehörenden Insel drehen wird.

05.02.2025