Die Tat: Die Kommunalpolitikerin Iris Stalzer erlitt laut Sicherheitskreisen mehrere Messerstiche. Sie wurde lebensgefährlich verletzt.
Das Opfer: Die 57-Jährige trat bei der Kommunalwahl in Herdecke als Bürgermeister-Kandidatin für die SPD an. Bei der Stichwahl am 28. September wurde sie knapp mit 52,2 Prozent der Stimmen zur Bürgermeisterin gewählt. Laut ihrer Homepage ist die Rechtsanwältin verheiratet und Mutter von zwei Kindern im Teenageralter.
Der Tatort: Stalzer wurde verletzt in ihrer Wohnung in Herdecke gefunden. Auf der Strasse läuft ein grösserer Polizeieinsatz. Die 22'500-Einwohner-Stadt liegt im Ruhrgebiet im Westen Deutschlands.
Was wir nicht wissen
Täter: Ob es ein oder mehrere Täter waren und in welcher Beziehung sie zu Stalzer stehen, ist unbekannt. Gemäss Informationen von «Bild» habe Stalzer zu ihrem Sohn gesagt, sie sei auf der Strasse von mehreren Männern angegriffen worden.
Ein Reporter des «WDR» berichtet von vor Ort, ein Jugendlicher sei in Handschellen von der Polizei aus dem Haus geführt und mitgenommen worden. In welcher Beziehung dieser zum Opfer steht, ist unklar. Gemäss «Bild» handelt es sich aber um den Adoptivsohn Stalzers.
Motiv: Ob die Tat in Zusammenhang mit Stalzers Wahl zur Bürgermeisterin oder ihren politischen Positionen steht, ist derzeit unklar.
Erleichterung für die Sherpas – Wie Drohnen den Mount Everest vom Müll befreien – und Menschen schützen
Ein nepalesisches Start-up setzt Drohnen ein, um den Mount Everest von Müll zu befreien. Eine Tonne Abfall soll in dieser Saison vom Berg geholt werden – schnell und sicher. Vor allem die Sherpas sollen profitieren.
05.10.2025
New Yorks Wahlkampf: Cuomo setzt auf künstliche Intelligenz, Mamdani auf Spott
02.10.2025
China und Indien kämpfen ums Wasser – Mega-Staudämme im Himalaya drohen die Kultur der Ureinwohner zu zerstören
Am Siang-Fluss im Nordosten Indiens drohen mehrere Staudämme das Leben tausender Ureinwohner*innen zu zerstören. Für das indigene Volk der Adi geht es um Leben und Tod. Warum, erfährst du im Video.
02.10.2025
Erleichterung für die Sherpas – Wie Drohnen den Mount Everest vom Müll befreien – und Menschen schützen
New Yorks Wahlkampf: Cuomo setzt auf künstliche Intelligenz, Mamdani auf Spott
China und Indien kämpfen ums Wasser – Mega-Staudämme im Himalaya drohen die Kultur der Ureinwohner zu zerstören