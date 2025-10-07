Die Politikerin wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Spital gebracht. Alex Talash/dpa

In der Ruhrgebietsstadt Herdecke wird die frisch gewählte Bürgermeisterin schwerst verletzt gefunden. Was ist passiert?

Die deutsche Sozialdemokratin Iris Stalzer ist erst vor kurzem zur neuen Bürgermeisterin der Stadt Herdecke im Bundesland Nordrhein-Westfalen gewählt worden. Jetzt wird sie schwer verletzt zu Hause gefunden. Ein Überblick:

Was wir wissen

Die Tat: Die Kommunalpolitikerin Iris Stalzer erlitt laut Sicherheitskreisen mehrere Messerstiche. Sie wurde lebensgefährlich verletzt.

Das Opfer: Die 57-Jährige trat bei der Kommunalwahl in Herdecke als Bürgermeister-Kandidatin für die SPD an. Bei der Stichwahl am 28. September wurde sie knapp mit 52,2 Prozent der Stimmen zur Bürgermeisterin gewählt. Laut ihrer Homepage ist die Rechtsanwältin verheiratet und Mutter von zwei Kindern im Teenageralter.

Der Tatort: Stalzer wurde verletzt in ihrer Wohnung in Herdecke gefunden. Auf der Strasse läuft ein grösserer Polizeieinsatz. Die 22'500-Einwohner-Stadt liegt im Ruhrgebiet im Westen Deutschlands.

Was wir nicht wissen

Täter: Ob es ein oder mehrere Täter waren und in welcher Beziehung sie zu Stalzer stehen, ist unbekannt. Gemäss Informationen von «Bild» habe Stalzer zu ihrem Sohn gesagt, sie sei auf der Strasse von mehreren Männern angegriffen worden.

Ein Reporter des «WDR» berichtet von vor Ort, ein Jugendlicher sei in Handschellen von der Polizei aus dem Haus geführt und mitgenommen worden. In welcher Beziehung dieser zum Opfer steht, ist unklar. Gemäss «Bild» handelt es sich aber um den Adoptivsohn Stalzers.

Motiv: Ob die Tat in Zusammenhang mit Stalzers Wahl zur Bürgermeisterin oder ihren politischen Positionen steht, ist derzeit unklar.