  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Alles nur privat? Deutsche Ministerin gerät wegen Teilnahme an diskretem VIP-Gipfel unter Druck

Jan-Niklas Jäger

23.12.2025

Die deutsche Wirtschaftsministerin Katharina Reiche steht wegen einer nicht als Diensttermin deklarierten Teilnahme an einem VIP-Gipfel in Tirol in der Kritik.
Die deutsche Wirtschaftsministerin Katharina Reiche steht wegen einer nicht als Diensttermin deklarierten Teilnahme an einem VIP-Gipfel in Tirol in der Kritik.
Bild: Sven Hoppe/dpa

Die Teilnahme von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche an einem VIP-Gipfel in Tirol wirft in Deutschland weiterhin Fragen auf. Nun sind Teile der Broschüre für das Event öffentlich geworden – und belasten Reiche.

Jan-Niklas Jäger

23.12.2025, 18:49

23.12.2025, 18:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die deutsche Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche steht wegen ihrer Teilnahme an einem VIP-Gipfel im österreichischen Tirol in der Kritik.
  • Zu dem Treffen waren Entscheidungsträger*innen und einflussreiche Personen aus der ganzen Welt eingeladen. Diskussionen über Themen von weltpolitischer Tragweite waren im Vorfeld in Aussicht gestellt worden.
  • Das Treffen wurde erst durch Recherchen des österreichischen Magazins «Profil» öffentlich bekannt.
  • Reiche besteht darauf, dass sie nicht in ihrer Funktion als Wirtschaftsministerin teilgenommen hat, sondern als Privatperson.
  • Dem Spiegel liegt eine Broschüre vor, die im Rahmen des Treffens verteilt worden war. Darin wird die CDU-Politikerin neben anderen Gästen als «Ihre Exzellenz» und Bundesministerin vorgestellt.
Mehr anzeigen

Warum reist eine Privatperson in ein anderes Land, um an einem Treffen mit hochkarätigen Funktionär*innen und Spitzenpolitiker*innen? Diese Frage liegt im Kern einer Kontroverse um die deutsche Wirtschaftsministerin Katherina Reiche.

Denn das berufliche Interesse, dass jemand in ihrer Position an einem solchen Treffen haben könnte, ist offensichtlich. Dennoch besteht Reiche darauf, dass ihre Teilnahme an einem VIP-Gipfel in Österreich Privatsache gewesen sei. Aufgedeckt wurde das Treffen von dem österreichischen Magazin «Profil».

Nun sind belastende Materialien öffentlich geworden, die die Aussage der CDU-Politikerin auch jenseits von Spekulationen um ihre Interessen in Zweifel ziehen: In einer für das Event gedruckten Broschüre, die dem «Spiegel» vorliegt, wird Reiche als Teil einer illustren Gästeliste als «Ihre Exzellenz Katherina Reiche, Wirtschaftsministerin der Bundesrepublik» aufgelistet – direkt unter Edi Rama, dem Premierminister Albaniens.

Wirtschaftsministerium: Teilnahme war privat

Zu dem Treffen unter dem Motto «Moving Mountains» geladen hatten der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz und der ehemalige deutsche Wirtschafts- und Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg – Reiches Lebensgefährte. Dessen Anwalt bekräftigt auf «Spiegel»-Anfrage, das VIP-Treffen sei «rein privat» gewesen. «Die Gäste und ihre Familien» seien «ausschliesslich als Privatpersonen eingeladen» gewesen.

Schwarz-Rot-Bilanz in 8 Punkten. 100 Tage Merz-Regierung – Streit, Misstrauen und Erinnerungen an «Ampel»

Schwarz-Rot-Bilanz in 8 Punkten100 Tage Merz-Regierung – Streit, Misstrauen und Erinnerungen an «Ampel»

Dass die «Gästeliste» mit «Angaben von Namen, Beruf und kurzem Lebenslauf» versehen war, sei «auch bei privaten Veranstaltungen üblich», heisst es in dem Statement weiter. Ausserdem sei diese «nicht im Vorfeld kommuniziert» worden. Auch eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums betonte: «Eine Abstimmung über Informationen für Broschüren erfolgte zu keinem Zeitpunkt.»

Das Ministerium bleibt ausserdem bei der Darstellung, dass Reiche «nicht in ihrer Funktion als Bundesministerin an dem Treffen teilgenommen» habe. Bereits auf eine frühere «Spiegel»-Anfrage, von wem Reiche zu dem Treffen eingeladen worden sei, hiess es seitens des Ministeriums, man könne sich «nur zu dienstlichen Terminen der Ministerin äussern».

Themen von weltpolitischer Tragweite

Die Klassifizierung des Treffens als «privat» hat die Wirtschaftsministerin selbst vorgenommen. Das hat ihr Ministerium selbst auf Anfrage der Grünen angegeben: Die Entscheidung, welche Termine «amtlich» seien, würde «grundsätzlich jedes Mitglied der Bundesregierung in eigener Verantwortung» entscheiden.

Dass Katherina Reiche nicht nach Tirol gefahren ist, um mit anderen Amtsträger*innen die schöne Aussicht zu geniessen und sich über das Wetter auszutauschen, ist allerdings auch bekannt. Das liegt zum einen daran, dass in der Broschüre «sechs intensive intellektuelle Sitzungen» angekündigt werden. Die Themen dieser «intellektuellen Sitzungen» reichten demnach «vom Potenzial künstlicher Intelligenz bis hin zum Wandel der geopolitischen Ordnung».

Weiteres Licht in die Dunkelheit hat die Teilnahme des griechischen Verteidigungsministers Nikos Dendias gebracht, der diese im Gegensatz zu Reiche auf der offiziellen Homepage seines Ministeriums als Diensttermin ausgewiesen hat. Weiter ist dort zu lesen, dass das Treffen sich um «aktuelle Herausforderungen im Bereich der Sicherheit» und um «die Entwicklung von Innovationen und künstlicher Intelligenz bei Dual-Use-Produkten» drehe.

Grüne: Reiche hat Parlament und Öffentlichkeit getäuscht

Unter «Dual-Use-Produkten» versteht man solche, mit denen sowohl ein ziviler als auch ein militärischer Zweck verfolgt werden kann. In jedem Fall bestätigen sowohl die Angaben des griechischen Verteidigungsministeriums als auch die im Rahmen des Treffens ausgeteilte Broschüre, dass in Tirol durchaus Themen im Mittelpunkt standen, die in den Verantwortungsbereich einer Wirtschaftsministerin fallen.

Deutsche Wirtschaft in der Dauerkrise. Jedes dritte Unternehmen will Stellen abbauen

Deutsche Wirtschaft in der DauerkriseJedes dritte Unternehmen will Stellen abbauen

Davon, dass Reiche «ganz bewusst» versucht habe, «das Parlament und die Öffentlichkeit zu täuschen» sind die oppositionellen Grünen überzeugt. In Tirol habe «internationale Politik im Namen Deutschlands» stattgefunden «und kein schöner privater Ausflug einer Ministerin mit ihrem Lebensgefährten in die Berge», sagte der Bundestagsabgeordnete Andreas Audretsch.

In von den Organisatoren des «Moving Mountains»-Gipfels versendeten E-Mails, welche dem österreichischen «Standard» auf Anfrage von der österreichische Regierung zugänglich gemacht wurden, wurden «anregende Diskussionen» in «atemberaubender Berglandschaft» versprochen. Und eine Regel aufgestellt, um Diskretion zu wahren: «keine Aufzeichnungen, keine Medien».

Mehr zum Thema

Konjunktur. Deutsche Wirtschaft wächst nur langsam – Inflation bleibt zäh

KonjunkturDeutsche Wirtschaft wächst nur langsam – Inflation bleibt zäh

Deutschland. Deutsche Regierung beschliesst Ende des Bürgergelds

DeutschlandDeutsche Regierung beschliesst Ende des Bürgergelds

Metall und Technische Industrie. Merz will deutsche Stahlindustrie retten – auch mit Schutzzöllen

Metall und Technische IndustrieMerz will deutsche Stahlindustrie retten – auch mit Schutzzöllen

Meistgelesen

Ancillo Canepa: «Das Image des FC Zürich hat Schaden genommen»
Neue Epstein-Files veröffentlicht – darin kommt Trump vor
Skandal-Prinz Andrew verliert nach Polizeikontrolle sein letztes Privileg
Jugendlicher (17) stirbt nach Sturz auf Piste
26 Neuerungen im Jahr 2026, die du jetzt kennen musst