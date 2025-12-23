Die deutsche Wirtschaftsministerin Katharina Reiche steht wegen einer nicht als Diensttermin deklarierten Teilnahme an einem VIP-Gipfel in Tirol in der Kritik. Bild: Sven Hoppe/dpa

Die Teilnahme von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche an einem VIP-Gipfel in Tirol wirft in Deutschland weiterhin Fragen auf. Nun sind Teile der Broschüre für das Event öffentlich geworden – und belasten Reiche.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die deutsche Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche steht wegen ihrer Teilnahme an einem VIP-Gipfel im österreichischen Tirol in der Kritik.

Zu dem Treffen waren Entscheidungsträger*innen und einflussreiche Personen aus der ganzen Welt eingeladen. Diskussionen über Themen von weltpolitischer Tragweite waren im Vorfeld in Aussicht gestellt worden.

Das Treffen wurde erst durch Recherchen des österreichischen Magazins «Profil» öffentlich bekannt.

Reiche besteht darauf, dass sie nicht in ihrer Funktion als Wirtschaftsministerin teilgenommen hat, sondern als Privatperson.

Dem Spiegel liegt eine Broschüre vor, die im Rahmen des Treffens verteilt worden war. Darin wird die CDU-Politikerin neben anderen Gästen als «Ihre Exzellenz» und Bundesministerin vorgestellt. Mehr anzeigen

Warum reist eine Privatperson in ein anderes Land, um an einem Treffen mit hochkarätigen Funktionär*innen und Spitzenpolitiker*innen? Diese Frage liegt im Kern einer Kontroverse um die deutsche Wirtschaftsministerin Katherina Reiche.

Denn das berufliche Interesse, dass jemand in ihrer Position an einem solchen Treffen haben könnte, ist offensichtlich. Dennoch besteht Reiche darauf, dass ihre Teilnahme an einem VIP-Gipfel in Österreich Privatsache gewesen sei. Aufgedeckt wurde das Treffen von dem österreichischen Magazin «Profil».

Nun sind belastende Materialien öffentlich geworden, die die Aussage der CDU-Politikerin auch jenseits von Spekulationen um ihre Interessen in Zweifel ziehen: In einer für das Event gedruckten Broschüre, die dem «Spiegel» vorliegt, wird Reiche als Teil einer illustren Gästeliste als «Ihre Exzellenz Katherina Reiche, Wirtschaftsministerin der Bundesrepublik» aufgelistet – direkt unter Edi Rama, dem Premierminister Albaniens.

Wirtschaftsministerium: Teilnahme war privat

Zu dem Treffen unter dem Motto «Moving Mountains» geladen hatten der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz und der ehemalige deutsche Wirtschafts- und Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg – Reiches Lebensgefährte. Dessen Anwalt bekräftigt auf «Spiegel»-Anfrage, das VIP-Treffen sei «rein privat» gewesen. «Die Gäste und ihre Familien» seien «ausschliesslich als Privatpersonen eingeladen» gewesen.

Dass die «Gästeliste» mit «Angaben von Namen, Beruf und kurzem Lebenslauf» versehen war, sei «auch bei privaten Veranstaltungen üblich», heisst es in dem Statement weiter. Ausserdem sei diese «nicht im Vorfeld kommuniziert» worden. Auch eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums betonte: «Eine Abstimmung über Informationen für Broschüren erfolgte zu keinem Zeitpunkt.»

Das Ministerium bleibt ausserdem bei der Darstellung, dass Reiche «nicht in ihrer Funktion als Bundesministerin an dem Treffen teilgenommen» habe. Bereits auf eine frühere «Spiegel»-Anfrage, von wem Reiche zu dem Treffen eingeladen worden sei, hiess es seitens des Ministeriums, man könne sich «nur zu dienstlichen Terminen der Ministerin äussern».

Themen von weltpolitischer Tragweite

Die Klassifizierung des Treffens als «privat» hat die Wirtschaftsministerin selbst vorgenommen. Das hat ihr Ministerium selbst auf Anfrage der Grünen angegeben: Die Entscheidung, welche Termine «amtlich» seien, würde «grundsätzlich jedes Mitglied der Bundesregierung in eigener Verantwortung» entscheiden.

Dass Katherina Reiche nicht nach Tirol gefahren ist, um mit anderen Amtsträger*innen die schöne Aussicht zu geniessen und sich über das Wetter auszutauschen, ist allerdings auch bekannt. Das liegt zum einen daran, dass in der Broschüre «sechs intensive intellektuelle Sitzungen» angekündigt werden. Die Themen dieser «intellektuellen Sitzungen» reichten demnach «vom Potenzial künstlicher Intelligenz bis hin zum Wandel der geopolitischen Ordnung».

Weiteres Licht in die Dunkelheit hat die Teilnahme des griechischen Verteidigungsministers Nikos Dendias gebracht, der diese im Gegensatz zu Reiche auf der offiziellen Homepage seines Ministeriums als Diensttermin ausgewiesen hat. Weiter ist dort zu lesen, dass das Treffen sich um «aktuelle Herausforderungen im Bereich der Sicherheit» und um «die Entwicklung von Innovationen und künstlicher Intelligenz bei Dual-Use-Produkten» drehe.

Grüne: Reiche hat Parlament und Öffentlichkeit getäuscht

Unter «Dual-Use-Produkten» versteht man solche, mit denen sowohl ein ziviler als auch ein militärischer Zweck verfolgt werden kann. In jedem Fall bestätigen sowohl die Angaben des griechischen Verteidigungsministeriums als auch die im Rahmen des Treffens ausgeteilte Broschüre, dass in Tirol durchaus Themen im Mittelpunkt standen, die in den Verantwortungsbereich einer Wirtschaftsministerin fallen.

Davon, dass Reiche «ganz bewusst» versucht habe, «das Parlament und die Öffentlichkeit zu täuschen» sind die oppositionellen Grünen überzeugt. In Tirol habe «internationale Politik im Namen Deutschlands» stattgefunden «und kein schöner privater Ausflug einer Ministerin mit ihrem Lebensgefährten in die Berge», sagte der Bundestagsabgeordnete Andreas Audretsch.

In von den Organisatoren des «Moving Mountains»-Gipfels versendeten E-Mails, welche dem österreichischen «Standard» auf Anfrage von der österreichische Regierung zugänglich gemacht wurden, wurden «anregende Diskussionen» in «atemberaubender Berglandschaft» versprochen. Und eine Regel aufgestellt, um Diskretion zu wahren: «keine Aufzeichnungen, keine Medien».