Hartes Urteil Deutsche Maja T. in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt

dpa

4.2.2026 - 14:37

Deutsche Maja T. in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt - Gallery
Deutsche Maja T. in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt - Gallery. Ein Gericht in Budapest verurteilte die deutsche non-binäre Person Maja T. (2.v.r.) zu acht Jahren Gefängnis.

Ein Gericht in Budapest verurteilte die deutsche non-binäre Person Maja T. (2.v.r.) zu acht Jahren Gefängnis.

Bild: dpa

Richter Jozsef Sos folgte weitgehend der Argumentation der Staatsanwaltschaft.

Richter Jozsef Sos folgte weitgehend der Argumentation der Staatsanwaltschaft.

Bild: dpa

Deutsche Maja T. in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt - Gallery
Deutsche Maja T. in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt - Gallery. Ein Gericht in Budapest verurteilte die deutsche non-binäre Person Maja T. (2.v.r.) zu acht Jahren Gefängnis.

Ein Gericht in Budapest verurteilte die deutsche non-binäre Person Maja T. (2.v.r.) zu acht Jahren Gefängnis.

Bild: dpa

Deutsche Maja T. in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt - Gallery. Richter Jozsef Sos folgte weitgehend der Argumentation der Staatsanwaltschaft.

Richter Jozsef Sos folgte weitgehend der Argumentation der Staatsanwaltschaft.

Bild: dpa

Die ungarische Justiz geht mit der non-binären Person hart ins Gericht. Das hohe Strafmass kam aber nicht überraschend – über dem Prozess lag von Anfang an der Schatten der Politik.

DPA

04.02.2026, 14:37

Das Budapester Stadtgericht hat die non-binäre deutsche Person Maja T. zu einer Gefängnisstrafe von acht Jahren verurteilt. Richter Jozsef Sos, der das Urteil verlas, sah es als erwiesen an, dass die 25-jährige antifaschistische Person an blutigen Angriffen auf mutmassliche Rechtsextremisten beteiligt war. 

Das erstinstanzliche Urteil ist noch nicht rechtskräftig, dagegen kann noch berufen werden. Es stellt die Straftatbestände der versuchten lebensbedrohenden Körperverletzung sowie der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung fest. Die Strafe könne nicht zur Bewährung ausgesetzt werden, sagte Richter Sos. Die Staatsanwaltschaft hatte 24 Jahre Gefängnis verlangt, die Verteidigung einen Freispruch. 

Rund 20 deutsche und andere mutmassliche Linksextremisten hatten zwischen dem 9. und 11. Februar 2023 an fünf Stellen der ungarischen Hauptstadt Menschen mit Teleskop-Schlagstöcken, Gummihämmern und Pfefferspray angegriffen, unter ihnen ein deutsches Paar. Von ihren Opfern nahmen die Angreifer an, dass sie am sogenannten «Tag der Ehre» teilgenommen hatten, einem jährlichen SS-Gedenken, das die Behörden in Budapest tolerieren. Bei den meist brutal durchgezogenen Angriffen sollen neun Menschen verletzt worden sein, vier von ihnen schwer.

Die Staatsanwaltschaft warf Maja T. die Beteiligung an zwei dieser Angriffe vor. T. selbst nahm im Prozess zu den Vorwürfen nicht Stellung. 

Harte Bestrafung von Ministerpräsident Orban erwartet

Der Fall hatte in Ungarn für grosses Aufsehen gesorgt. Der rechtspopulistische Ministerpräsident Viktor Orban und andere Regierungsmitglieder hatten mehrfach ihre Erwartung nach einer harten Bestrafung geäussert. Orban stufte ausserdem die «Antifa-Gruppierung» als Terrororganisation ein.

