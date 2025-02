Im Video zu sehen: Strassen voller Müll und heruntergekommene Gebäude. Screenshot TikTok

Zwei deutsche Touristinnen erlebten einen Schock, als sie in Paris ankamen. Sie fanden Strassen voller Müll und heruntergekommene Gebäude vor. Ihre Reaktionen hielten sie in einem TikTok-Video fest.

Ferien in Paris? Immer gerne. Die Stadt der Liebe hat so einiges zu bieten. Doch zwei deutsche Urlauberinnen waren von der Stadt weniger begeistert, als sie in der Strasse ihres Hotels in Paris ankamen. Anstatt eines schönen Hotels im Stadtzentrum erwartet sie ein schmuddliger Vorort.

Ihre Reaktionen halten sie in einem TikTok-Video fest:

Auf dem Video ist zu sehen, wie sie in einem Auto eine Strasse entlangfahren. Sie ist übersät mit Müll, kaputten Möbeln und Matratzen. Auch die Fassaden der Häuser sind stark heruntergekommen.

Die beiden Frauen im Video sind entsetzt: «Also ich hab da jetzt irgendwie auch keine Worte für...» «Jenny! Was hast du denn gebucht?», sagt die junge Frau in dem Video. «Einfach keine Worte» «War hier Bürgerkrieg? Was ist denn los hier?»

«Meinst du, wir können das noch umbuchen?»

Da die Gegend des Hotels unsicher wirkt, fragt die Touristin ihre Freundin: «Jenny, ich bin geschockt! Meinst du, wir können das noch umbuchen?»

Die betroffene Jenny schreibt auf TikTok, dass das Hotel nur 50 Euro pro Person gekostet hat.

In den Kommentaren zeigen sich die TikTok-Nutzer*innen jedoch nicht ganz so überrascht. «Ihr könnt ja froh sein, dass diese Leute euch nicht das Auto geschrottet haben», kommentiert eine Nutzerin. Ein anderer fragt: «Lebt ihr noch?» – Oder: «Passt auf eure Organe auf.»

Die Kommentare sind mittlerweile deaktiviert.