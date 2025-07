Ein Foto zeigt Carolina Wilga beim Einsteigen in ein Flugzeug. sda

Nach einem Unfall verliert die deutsche Backpackerin Carolina Wilga die Orientierung und verirrt sich im australischen Buschland. Ihre Rettung gleicht einem Wunder.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Carolina Wilga wurde nach zwölf Tagen in der Wildnis gerettet.

Sie überlebte mit Wasser aus Pfützen, schlief in Höhlen und zog sich zahlreiche Verletzungen zu.

In einer emotionalen Botschaft bedankt sie sich bei Helfern und kündigt an, weiter durch Australien reisen zu wollen. Mehr anzeigen

Eigentlich wollte Carolina Wilga einfach nur die Freiheit geniessen. Mit ihrem Van war die 26-Jährige seit zwei Jahren durch Australien unterwegs – allein, neugierig und voller Abenteuerlust. Doch ihre Reise nahm eine dramatische Wendung: Zwölf Tage lang kämpfte sie in der unbarmherzigen Hitze des australischen Outbacks ums nackte Überleben.

Wie Wilga nun aus dem Spital mitteilt, war es ein Unfall, der alles ins Rollen brachte. Ihr Fahrzeug sei von der Strasse abgekommen und eine Böschung hinabgestürzt. «Ich habe mir bei dem Aufprall den Kopf schwer angeschlagen», schreibt sie. Verwirrt und desorientiert habe sie den Van verlassen – obwohl dieser mit Wasser, Nahrung und Kleidung ausgestattet war.

In den folgenden Tagen irrte Wilga durch die karge Landschaft Westaustraliens. Sie trank aus Pfützen, suchte Unterschlupf in Höhlen und versuchte sich, an der Sonne zu orientieren. Als sie schliesslich von einer Autofahrerin entdeckt wurde – 24 Kilometer vom Unfallort entfernt –, war sie dehydriert, erschöpft, übersät mit Insektenstichen und von der Sonne verbrannt. «Sie war sicher, dass sie nie gefunden wird», sagte eine Helferin später.

Lob vom Premierminister

Im Spital von Perth meldete sich Wilga nun erstmals zu Wort. In einer rührenden Erklärung dankt sie den Suchteams, dem medizinischen Personal, dem deutschen Konsulat – und vor allem ihrer Retterin. «Ich bin zutiefst beeindruckt von dem Mut, der Hilfsbereitschaft und der Herzlichkeit, die mir hier entgegengebracht wurden», so Wilga. Westaustralien habe ihr gezeigt, was echte Gemeinschaft bedeute.

Premierminister Roger Cook lobte den Überlebenswillen der jungen Frau – kritisierte aber auch fehlende Ausrüstung. Mit einem Satellitentelefon oder einem Notfallsender wie einem EPIRB (Emergency Position-Indicating Radio Beacon) hätte Wilga möglicherweise schneller gefunden werden können.

Trotz des Erlebten will Wilga ihre Reise fortsetzen. «Sie liebt Australien», sagte eine Helferin. Die Ostküste stehe noch auf ihrer Liste. Die Frau, die den Tod vor Augen hatte, will weiterleben – und weiterträumen.