  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Angriff auf dem Ballermann Touristengruppe prügeln Megapark-Mitarbeiter auf Mallorca bewusstlos

dpa

30.9.2025 - 09:39

Der Megapark gilt als eine der bekanntesten Attraktionen. 
Der Megapark gilt als eine der bekanntesten Attraktionen. 
Clara Margais/dpa

Am Ballermann sind Zwischenfälle mit Touristen alles andere als selten – jetzt wurde ein deutscher Mitarbeiter eines bekannten Musik-Biergartens an der Playa Opfer einer brutalen Attacke.

DPA

30.09.2025, 09:39

Die Polizei hat auf Mallorca sechs Urlauber festgenommen, die einen deutschen Angestellten des Playa-Kultlokals Megapark bewusstlos geschlagen haben sollen. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Samstag in dem berühmten Biergarten am sogenannten Ballermann, wie die Nationalpolizei auf der spanischen Mittelmeerinsel mitteilte.

Der 48 Jahre alte Deutsche erlitt demnach vier Wirbelbrüche, musste aber nicht stationär behandelt werden. Das Opfer habe die sechs mutmasslichen Angreifer inzwischen bei einer Gegenüberstellung «ohne jeden Zweifel» erkannt, hiess es. Bei den Verdächtigen handele es sich um vier Österreicher und zwei Bosnier, berichtete die Zeitung «Diario de Mallorca».

Verdächtige flüchteten – wurden aber schnell aufgespürt

Der Notruf war am Samstag um 1.40 Uhr bei der Polizei eingegangen. Mitarbeiter des Lokals berichteten den Beamten, sechs Gäste hätten den für den Saal verantwortlichen Deutschen attackiert. Das Opfer lag zu dem Zeitpunkt noch bewusstlos auf dem Boden. Als der Deutsche noch vor Ankunft des Krankenwagens wieder zu sich kam, sagte er, er habe die Gruppe zuvor aufgefordert, sich besser zu benehmen. Daraufhin sei er attackiert worden.

Die Verdächtigen flüchteten nach der Tat zunächst, konnten jedoch von der Polizei anhand von Zeugenaussagen schnell in einem nahegelegenen Hotel aufgespürt werden. Zwei der Männer wiesen den Angaben der «Policía Nacional» zufolge Verletzungen im Gesicht auf, die mutmasslich von der Schlägerei stammen.

Meistgelesen

Nach harscher Ansage von Günther Jauch muss Kandidatin die TV-Show verlassen
Pirmin Reichmuth fordert lebenslange Sperre für Kampfrichter
Wenn Trump die Justiz als Waffe benutzt, ist sie «unüberwindbar»
Ein wichtiger Alzheimer-Risikofaktor wird meist übersehen
Trump schockt mit rassistischem Video +++ Neuseeland vernichtet Pistolengeschenke des FBI

Mehr aus dem Ressort

USA unter Donald Trump. Trump schockt mit rassistischem Video +++ Neuseeland vernichtet Pistolengeschenke des FBI

USA unter Donald TrumpTrump schockt mit rassistischem Video +++ Neuseeland vernichtet Pistolengeschenke des FBI

Bedienung verrät. Wer sich den Kaviar für 1775 Euro auf dem Oktoberfest wirklich gönnt

Bedienung verrätWer sich den Kaviar für 1775 Euro auf dem Oktoberfest wirklich gönnt

Krieg am Wendepunkt?. Was wirklich in Trumps 20-Punkte-Plan für Gaza steckt

Krieg am Wendepunkt?Was wirklich in Trumps 20-Punkte-Plan für Gaza steckt