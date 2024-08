Die deutsche Polizei informierte am Mittwoch. (Symbolbild) Keystone/dpa/Friso Gentsch

In Bayern ist ein Bauer in eine Futtermischanlage gestürzt und gestorben. Seine Angehörigen entdeckten ihn.

zis/AFP Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Berglern (D) ist ein Bauer in eine Futtermischanlage gestürzt und gestorben.

Familienangehörige entdeckten den getöteten Bauern. Mehr anzeigen

In der oberbayerischen Gemeinde Berglern ist ein 68 Jahre alter Landwirt in eine Futtermischanlage geraten und gestorben. Der alleine arbeitende Mann sei am Dienstagabend beim Befüllen der Anlage vom Heuboden aus in das Gerät gestürzt, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Mittwoch in Ingolstadt mit. Dabei sei er sofort getötet worden.

Familienangehörige entdeckten den getöteten Bauern. Die Feuerwehr musste den Leichnam bergen. Sowohl die Familienangehörigen als auch die Einsatzkräfte wurden durch speziell geschulte Kriseninterventionskräfte betreut. Die Kriminalpolizei in Erding übernahm die Ermittlungen zum Unfallhergang.