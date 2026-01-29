Deutscher hisst US-Flagge auf Grönland und löst Eklat aus

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Schäm dich! Trottel!» Deutscher hisst US-Flagge auf Grönland und löst Eklat aus

Philipp Dahm

29.1.2026

«Schäm dich! Trottel!» Deutscher hisst US-Flagge auf Grönland – und löst Eklat aus

«Schäm dich! Trottel!» Deutscher hisst US-Flagge auf Grönland – und löst Eklat aus

Die Grönländerinnen und Grönländer staunen nicht schlecht: Ein Mnn, der sich als Amerikaner ausgibt, hisst in der Hauptstadt Nuuk die US-Flagge. Er wird jedoch daran gehindert – und es stellt sich heraus, dass er eigentlich ein Deutscher ist, der für ein NDR-Satiremagazin arbeitet.

29.01.2026

Die Grönländerinnen und Grönländer staunen nicht schlecht: Ein Mann, der sich als Amerikaner ausgibt, hisst in der Hauptstadt Nuuk die US-Flagge. Er wird jedoch daran gehindert. 

Philipp Dahm

29.01.2026, 20:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Mann sorgt in Grönlands Hauptstadt Nuuk für Aufruhr, als er vor einem Kulturzentrum die US-Flagge hissen will.
  • Er gibt sich als Amerikaner aus, ist aber tatsächlich ein deutscher Komiker, der für das «Extra 3»-Satiremagazin arbeitet.
  • Der NDR-Mitarbeiter hat ein Bussgeld bekommen – sein Sender hat sich entschuldigt.
Mehr anzeigen

Orla Joelsen ist wütend. Die Grönländerin postet auf X den Clip eines Mannes, der in Nuuk eine amerikanische Flagge einholt. Er ist umringt von Leuten, von denen einer die Szene filmt.

«Dieser Typ hat versucht, die amerikanische Flagge vor einem Kulturzentrum in Nuuk zu hissen», berichtet Joelsen aus Grönlands Hauptstadt. «Die Flaggenmasten gehören dem Kulturzentrum. Zum Glück wurde er rechtzeitig wurde er rechtzeitig vom Personal gestoppt. Wenn du unsere Werte nicht respektierst, was machst du dann in Nuuk?»

Joelsen kriegt sich kaum ein: «Die Polizei ermittelt», schiebt sie auf X nach. «Das ist der Typ.» Der Mann sei sicherlich kein Einheimischer, ergänzt die Grönländerin. Und sie hat recht – allerdings ist der Fremde auch kein Amerikaner, sondern ein Deutscher namens Maxi Schafroth.

Dieser Satiriker hat laut Joelsen vorgegeben, er repräsentiere die US-Regierung, sei in Wahrheit aber für das NDR-Satiremagazin «Extra 3» unterwegs.

Die Grönländerin kann darüber gar nicht lachen: «Er ist der Polizei gemeldet worden», schreibt sie auf X. «Das hat hier in Grönland für hitzige Diskussionen auf Facebook gesorgt. Schäm dich! Trottel!»

«Er hat eine Menge Chaos verursacht»

Der NDR hat den Sachverhalt gegenüber mehreren deutschen Medien bestätigt: «Extra 3» habe am 27. und 28. Januar auf der Insel einen Beitrag gedreht. «Dabei hat ein Mitglied des Teams vorgegeben, eine US-Flagge auf einem öffentlichen Platz hissen zu wollen. Dafür wurde vor Ort ein Bussgeld verhängt», teilt der Sender mit.

In dem Film sei es nicht darum gegangen, die lokalen Bevölkerung und ihre Werte zu diskreditieren, heisst es weiter. «Zu keinem Zeitpunkt sollte während des Drehs der Eindruck entstehen, Ziel der Satire seien Grönländerinnen und Grönländer», zitiert der «Spiegel» den NDR. Die Redaktion bedauere es, für Unmut auf der Insel gesorgt zu haben.

Gegenüber «t-online» bestätigt eine Augenzeugin, dass sich Komiker Schafroth als Amerikaner ausgegeben habe. «Er hat Angst bekommen, als er sah, wie gross der Gegenwind war. Er hat eine Menge Chaos verursacht, gerade in der angespannten politischen Situation.» Die Reaktion auf den Scherz der Deutschen bestätigt, wieviel Druck derzeit auf Grönland lastet.

Meterhoher Schnee, endlose Räumarbeiten – Kamtschatka versinkt im Winter – doch nicht jedes virale Video ist echt

Meterhoher Schnee, endlose Räumarbeiten – Kamtschatka versinkt im Winter – doch nicht jedes virale Video ist echt

Eisige Temperaturen fordern auf Kamtschatka Tote. Die Bilder der Schneemassen wirken fast surreal. Tatsächlich erlebt die russische Halbinsel einen Extremwinter. Doch nicht alles, was gerade viral geht, ist auch echt.

26.01.2026

Meistgelesen

Basel für schwaches Abwehrverhalten bestraft: Pilsen geht kurz vor der Pause in Führung
MAGA-Anhänger sprechen nach Trump-Aussagen von «Verrat»
Börsen stürzen plötzlich massiv ab – Analystin erklärt Gold-Einbruch
Aldi bringt gehyptes Sport-Gerät in die Schweiz
Deutscher hisst US-Flagge auf Grönland und löst Eklat aus