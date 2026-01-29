«Schäm dich! Trottel!» Deutscher hisst US-Flagge auf Grönland – und löst Eklat aus Die Grönländerinnen und Grönländer staunen nicht schlecht: Ein Mnn, der sich als Amerikaner ausgibt, hisst in der Hauptstadt Nuuk die US-Flagge. Er wird jedoch daran gehindert – und es stellt sich heraus, dass er eigentlich ein Deutscher ist, der für ein NDR-Satiremagazin arbeitet. 29.01.2026

Die Grönländerinnen und Grönländer staunen nicht schlecht: Ein Mann, der sich als Amerikaner ausgibt, hisst in der Hauptstadt Nuuk die US-Flagge. Er wird jedoch daran gehindert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Mann sorgt in Grönlands Hauptstadt Nuuk für Aufruhr, als er vor einem Kulturzentrum die US-Flagge hissen will.

Er gibt sich als Amerikaner aus, ist aber tatsächlich ein deutscher Komiker, der für das «Extra 3»-Satiremagazin arbeitet.

Der NDR-Mitarbeiter hat ein Bussgeld bekommen – sein Sender hat sich entschuldigt. Mehr anzeigen

Orla Joelsen ist wütend. Die Grönländerin postet auf X den Clip eines Mannes, der in Nuuk eine amerikanische Flagge einholt. Er ist umringt von Leuten, von denen einer die Szene filmt.

«Dieser Typ hat versucht, die amerikanische Flagge vor einem Kulturzentrum in Nuuk zu hissen», berichtet Joelsen aus Grönlands Hauptstadt. «Die Flaggenmasten gehören dem Kulturzentrum. Zum Glück wurde er rechtzeitig wurde er rechtzeitig vom Personal gestoppt. Wenn du unsere Werte nicht respektierst, was machst du dann in Nuuk?»

The police are conducting an investigation.

This is the guy. pic.twitter.com/aHmQNbAPsu — Orla Joelsen (@OJoelsen) January 28, 2026

Joelsen kriegt sich kaum ein: «Die Polizei ermittelt», schiebt sie auf X nach. «Das ist der Typ.» Der Mann sei sicherlich kein Einheimischer, ergänzt die Grönländerin. Und sie hat recht – allerdings ist der Fremde auch kein Amerikaner, sondern ein Deutscher namens Maxi Schafroth.

It was a German comedian — from the German satirical television show Extra 3 — who was attempting to be humorous by posing as a representative of the US government.



He has been reported to the police.



It has sparked heated emotions on Facebook, here in Greenland.



Shame on… https://t.co/mOSuvukhUz — Orla Joelsen (@OJoelsen) January 29, 2026

Dieser Satiriker hat laut Joelsen vorgegeben, er repräsentiere die US-Regierung, sei in Wahrheit aber für das NDR-Satiremagazin «Extra 3» unterwegs.

Die Grönländerin kann darüber gar nicht lachen: «Er ist der Polizei gemeldet worden», schreibt sie auf X. «Das hat hier in Grönland für hitzige Diskussionen auf Facebook gesorgt. Schäm dich! Trottel!»

«Er hat eine Menge Chaos verursacht»

Der NDR hat den Sachverhalt gegenüber mehreren deutschen Medien bestätigt: «Extra 3» habe am 27. und 28. Januar auf der Insel einen Beitrag gedreht. «Dabei hat ein Mitglied des Teams vorgegeben, eine US-Flagge auf einem öffentlichen Platz hissen zu wollen. Dafür wurde vor Ort ein Bussgeld verhängt», teilt der Sender mit.

In dem Film sei es nicht darum gegangen, die lokalen Bevölkerung und ihre Werte zu diskreditieren, heisst es weiter. «Zu keinem Zeitpunkt sollte während des Drehs der Eindruck entstehen, Ziel der Satire seien Grönländerinnen und Grönländer», zitiert der «Spiegel» den NDR. Die Redaktion bedauere es, für Unmut auf der Insel gesorgt zu haben.

Gegenüber «t-online» bestätigt eine Augenzeugin, dass sich Komiker Schafroth als Amerikaner ausgegeben habe. «Er hat Angst bekommen, als er sah, wie gross der Gegenwind war. Er hat eine Menge Chaos verursacht, gerade in der angespannten politischen Situation.» Die Reaktion auf den Scherz der Deutschen bestätigt, wieviel Druck derzeit auf Grönland lastet.