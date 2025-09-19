  1. Privatkunden
Polizei verhaftet ihn nach Flucht Deutscher hortete Nazi-Material, Waffen, 30'000 Schuss Munition

Petar Marjanović

19.9.2025

Bei einer Hausdurchsuchung wurden zahlreiche verbotene Waffen, Munition, Suchtmittel und NS-Devotionalien sichergestellt.
Bei einer Hausdurchsuchung wurden zahlreiche verbotene Waffen, Munition, Suchtmittel und NS-Devotionalien sichergestellt.
LPD Steiermark

Ein Deutscher hortet in der Steiermark ein Waffenarsenal samt Nazi-Devotionalien und Drogen. Als die Polizei anrückte, flüchtete er mit seinen Hunden in den Wald – und stellte sich erst Stunden später selbst.

Petar Marjanović

19.09.2025, 09:48

19.09.2025, 09:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Steiermark hat die Polizei einen 54-jährigen Deutschen festgenommen, der zuvor im Internet rechtsextreme Inhalte veröffentlicht hatte.
  • Bei einer Hausdurchsuchung stellten die Beamten ein riesiges Waffenarsenal, Drogen und Nazi-Devotionalien sicher.
  • Der Mann stellte sich am Abend selbst, wurde vernommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder freigelassen – die Ermittlungen laufen weiter.
Mehr anzeigen

Spektakulärer Polizeieinsatz in der Steiermark: Ein 54-jähriger Deutscher ist ins Visier der österreichischen Justiz geraten, weil er im Internet offenbar rechtsextreme Inhalte postete. Als die Polizei am Mittwochmorgen aber bei seiner Wohnadresse im Bezirk Graz-Umgebung auftauchte, ergriff der Mann mit seinen drei Hunden die Flucht. Sogar ein Helikopter wurde zur Suche eingesetzt. Doch zunächst blieb er verschwunden.

Währenddessen durchkämmten Einsatzkräfte sein Haus. Dort bot sich ihnen ein beunruhigendes Bild: 18 Schusswaffen, eine verbotene Waffe, unzählige Hieb- und Stichwaffen, Schalldämpfer und mehr als 30'000 Schuss Munition.

Dazu kamen Drogen und Nazi-Devotionalien, wie das Landesamt für Verfassungsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) mitteilte.

Am Abend dann die Wende: Gegen 17.30 Uhr tauchte der 54-Jährige plötzlich selbst bei einer Polizeiinspektion auf. Er liess sich widerstandslos festnehmen. Nach einer Einvernahme kam er allerdings wieder auf freien Fuss – auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz.

