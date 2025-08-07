  1. Privatkunden
Mehr Abschiebungen, mehr Kontrollen Deutschland verlängert seine Grenzkontrollen – trotz heftiger Kritik

dpa/tgab

7.8.2025 - 18:31

Alexander Dobrindt (CSU), deutscher Bundesinnenminister, kommt zu Beginn der Sitzung des Bundeskabinetts im Kanzleramt.
Alexander Dobrindt (CSU), deutscher Bundesinnenminister, kommt zu Beginn der Sitzung des Bundeskabinetts im Kanzleramt.
Keystone/Michael Kappeler

Der deutsche Innenminister Alexander Dobrindt hat eine Verlängerung der Kontrollen an den Landesgrenzen über den September hinaus angekündigt.

dpa/tgab

07.08.2025, 18:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Deutschlands Innenminister Alexander Dobrindt kündigte an, die verstärkten Grenzkontrollen und Zurückweisungen über September hinaus fortzusetzen.
  • Das stösst international auf Kritik, da Deutschland Teil des Schengen-Raums ist.
  • Zudem plant die deutsche Bundesregierung, weitere Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien.
Mehr anzeigen

«Wir werden die Grenzkontrollen weiter aufrechterhalten», sagte Dobrindt im Podcast «Table.Today». Es werde sowohl Kontrollen als auch Zurückweisungen über den September hinaus geben, sagte er.

Deutschland hatte kurz nach Amtsantritt der neuen Regierung aus den Schwesterparteien CDU und CSU – Union genannt – sowie den Sozialdemokraten (SPD) im Mai durch eine Anordnung von Dobrindt die zuvor sporadischen Kontrollen an deutschen Grenzen verstärkt. Dies hatte in einigen Nachbarstaaten zu massiver Kritik geführt. Deutschland gehört zum Schengen-Raum, in dem eigentlich offene Grenzen vorgesehen sind, sofern die Aussengrenzen der EU geschützt sind.

Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien

Auch an weiteren Abschiebungen werde derzeit gearbeitet. «Wir arbeiten daran, dass wir weitere Abschiebeflüge nach Afghanistan und auch nach Syrien organisieren können», sagte Dobrindt. Das sei «zwingend notwendig», um dafür zu sorgen, dass – beginnend mit Straftätern – Leute zurückgeführt würden in ihre Heimatländer, die in Deutschland nicht bleiben könnten und nicht bleiben sollten.

Deutschland. Neue deutsche Regierung geht Verschärfungen bei Migration an

DeutschlandNeue deutsche Regierung geht Verschärfungen bei Migration an

Die deutsche Regierung hatte Mitte Juli 81 afghanische Straftäter mit einer Chartermaschine in ihr Herkunftsland abgeschoben. Es war erst der zweite Flug dieser Art nach der Machtübernahme der islamistischen Taliban im August 2021.

Im Koalitionsvertrag hatten sich Union und SPD darauf verständigt, neben Afghanistan auch nach Syrien abzuschieben. Seit Beginn des Bürgerkriegs dort im Jahr 2011 sind Hunderttausende Syrer nach Deutschland geflohen. Auch nach dem Sturz des langjährigen Herrschers Baschar al-Assad ist die Sicherheitslage dort prekär geblieben.

Mehr zum Thema

Fluchtrouten im Wandel. Irreguläre Migration nach Europa ist 2025 um ein Drittel gesunken

Fluchtrouten im WandelIrreguläre Migration nach Europa ist 2025 um ein Drittel gesunken

Experten analysieren Grenzkontrollen. Jetzt muss Merz' Migrationsplan fruchten – AfD sitzt im Nacken

Experten analysieren GrenzkontrollenJetzt muss Merz' Migrationsplan fruchten – AfD sitzt im Nacken

Deutschland. Merz und Macron wollen Rüstungsstreit bis Ende August lösen

DeutschlandMerz und Macron wollen Rüstungsstreit bis Ende August lösen

