«Er gehört der Natur» Deutscher schickt gestohlene Steine nach Lanzarote zurück – aus Angst vor einem Unglück

Lea Oetiker

25.10.2025

Der Park veröffentlichte seinen Brief und warnte vor dem Steinesammeln.
Der Park veröffentlichte seinen Brief und warnte vor dem Steinesammeln.
Screenshot Instagram

Ein deutscher Tourist hat auf Lanzarote Steine aus einem Nationalpark entwendet – und sie später aus Angst vor noch einem Unglück reumütig zurückgeschickt.

Redaktion blue News

25.10.2025, 11:30

25.10.2025, 11:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein deutscher Tourist nahm auf Lanzarote Steine aus dem Nationalpark Timanfaya und schickte sie nach einer Tragödie zurück.
  • Der Park veröffentlichte seinen Brief und warnte vor dem Steinesammeln.
  • Verstösse können bis zu 3000 Euro kosten.
Mehr anzeigen

Ein deutscher Tourist hat auf der spanischen Insel Lanzarote Steine aus einem Naturschutzgebiet mitgenommen – und sie nun wieder zurückgeschickt, wie RTL berichtet. Der Mann begründet seine Entscheidung damit: «Ich habe von den Legenden gehört, dass das Mitnehmen von Vulkangestein Unglück bringt. Und ich fürchte, genau das ist mir passiert», schreibt er.

Der Nationalpark Timanfaya veröffentlichte den handgeschriebenen Brief auf Instagram. «Nach einer schweren persönlichen Tragödie fühle ich mich verpflichtet, diese paar Gramm Gestein an Fine Mountain zurückzugeben», heisst es weiter. 

Dem Schreiben lagen auch die mitgenommenen Steine bei. Darin bat der Tourist: «Ich wäre Ihnen ewig dankbar, wenn Sie sie vor dem Besucherzentrum, wo ich sie aufgesammelt habe, an der Stelle mit den ‹heissen Kohlen› verstreuen würden.»

Geldstrafe bis zu 2777 Franken möglich

Mit der Veröffentlichung des Briefes erinnert der Nationalpark Timanfaya daran, dass das Sammeln von Steinen verboten ist und mit Geldstrafen von bis zu 3000 Euro (rund 2777 Franken) bestraft werden kann.

Denn das Entfernen von Gestein könnte dem Ökosystem der Region schaden. «Dieser Stein hat in Ihrer Vitrine keine Bedeutung. Er ist kein Souvenir und auch kein Rohmaterial für einen Anhänger. Er gehört der Natur. Er trägt das Leben und die Kultur unserer Insel», schreibt der Park. «Wer die Natur stiehlt, stiehlt die Zukunft.», heisst es weiter.

Ob der Tourist eine Strafe erhielt, ist nicht bekannt.

