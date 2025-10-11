  1. Privatkunden
Tragödie an Touristenstrand Deutscher stirbt bei Rettung seiner Frau auf Mallorca

dpa

11.10.2025 - 13:03

Im Oktober haben an vielen Stränden von Mallorca Rettungsschwimmer ihre Saison bereits beendet. (Symbolbild)
Im Oktober haben an vielen Stränden von Mallorca Rettungsschwimmer ihre Saison bereits beendet. (Symbolbild)
dpa

Seine Frau gerät in Not, er springt ins Meer: An einem mallorquinischen Strand endet ein Rettungsversuch tragisch.

DPA

11.10.2025, 13:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 67-jähriger Deutscher ist auf Mallorca gestorben.
  • Er hatte versucht, seine Frau vor dem Ertrinken zu retten.
  • Trotz fast einstündiger Reanimationsversuche durch Rettungskräfte konnte der Mann nicht wiederbelebt werden; seine 47-jährige Frau musste schwer verletzt ins Spital.
Mehr anzeigen

Ein 67-jähriger Deutscher ist an einem Strand von Mallorca beim Versuch gestorben, seine Frau vor dem Ertrinken zu retten. Sie war nahe Santa Margalida im Nordosten der Ferieninsel im Wasser in Schwierigkeiten geraten, wie das «Mallorca Magazin» und die spanische Nachrichtenagentur Europa Press unter Berufung auf den örtlichen Rettungsdienst SAMU-061 berichten.

Rettungskräfte versuchten demnach fast eine Stunde lang, den Mann wiederzubeleben – vergeblich. Seine schwer verletzte 47-jährige Frau wurde in ein Spital gebracht.

Der Mann hatte am Strand Son Bauló anscheinend gesehen, wie seine deutsche Frau zu ertrinken drohte, und war ins Meer gesprungen, um sie zu retten. Andere Menschen versuchten demnach, dem Ehepaar zu helfen.

Auch ein alarmierter Rettungsschwimmer eines Hotels sei herbeigeeilt. Als das Paar am Strand gewesen sei, seien noch mehr Rettungskräfte sowie Polizisten eingetroffen. Sie konnten dem Mann demnach nicht mehr helfen. 

Zu Badeunfällen kommt es immer wieder auf Mallorca. Im Oktober haben dort viele Rettungsschwimmer bereits ihre Saison an den Stränden beendet.

Der Nahostkonflikt erlebt einen seltenen Moment der Zuversicht: In Gaza feiern Menschen den Beginn eines Friedensplans, in Israel bleibt Skepsis aus Sorge vor einem weiteren Scheitern.

09.10.2025

Das Europäische Parlament hat offiziell des ermordeten US-Influencers Charlie Kirk gedacht – ohne grosses Echo in den europäischen Medien. 

08.10.2025

Ein psychisch auffälliger Mann hat am Dienstagabend in Oetwil am See einen grossangelegten Polizeieinsatz ausgelöst.

08.10.2025

