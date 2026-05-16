Der Mann wurde Opfer einer perfiden Masche auf seinem Handy. sda

Auf den Kanaren ist ein mutmassliches Täterpaar festgenommen worden, das für den gewaltsamen Tod eines 82-jährigen deutschen Touristen verantwortlich sein soll. Die Ermittler sprechen von einem perfiden Vorgehen über Dating-Apps.

DPA Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 23-jähriger Mann und eine 43-jährige Frau wurden auf Teneriffa wegen eines mutmasslichen Tötungsdelikts festgenommen.

Das Opfer, ein 82-jähriger Deutscher, war nach einem Treffen über eine Dating-App schwer verletzt aufgefunden worden und später gestorben.

Laut Polizei nutzte der Hauptverdächtige Dating-Plattformen gezielt aus, um vulnerable Opfer auszurauben und an deren Bankdaten zu gelangen. Mehr anzeigen

Die spanische Polizei hat auf Teneriffa ein mutmassliches Täterpaar festgenommen, das für den Tod eines deutschen Touristen verantwortlich sein soll. Wie spanische Medien berichten, sollen ein 23-jähriger Mann und eine 43-jährige Frau in einen tödlichen Überfall auf einen 82-jährigen Deutschen verwickelt sein.

Die Tat ereignete sich bereits in der Nacht vom 14. auf den 15. März in Playa del Inglés im Süden von Gran Canaria. Das Opfer soll den mutmasslichen Täter zuvor über eine Dating-App kennengelernt haben.

Der Deutsche wurde laut Ermittlern später schwer verletzt in der Nähe seiner Unterkunft aufgefunden. Er erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und starb einige Wochen später im Krankenhaus an den Folgen der Verletzungen.

Möglicherweise kein Einzelfall

Die Ermittlungen der spanischen Nationalpolizei führten schliesslich nach Teneriffa. Dort konnten die Behörden die beiden Verdächtigen in Santa Cruz de Tenerife festnehmen.

Besonders brisant: Laut Polizei handelt es sich möglicherweise nicht um einen Einzelfall. Der Hauptverdächtige soll gezielt über Dating-Apps nach verletzlichen Opfern gesucht haben. Ziel sei gewesen, Mobiltelefone zu stehlen und dadurch Zugriff auf Bank-Apps sowie digitale Finanzdienste der Opfer zu erhalten.

Die Ermittler sprechen von einem wiederkehrenden kriminellen Muster. Die 43-jährige Frau soll dabei logistische Aufgaben übernommen und Reisen zwischen den Inseln organisiert haben, um die Spur der Täter zu verwischen.

Die Polizei untersucht nun weitere ähnliche Fälle in ganz Spanien. Es wird geprüft, ob die Verdächtigen mit weiteren Gewaltdelikten und Finanzbetrügereien in Verbindung stehen.