Drama in den Familienferien Deutscher Vater rettet Kinder aus Comer See – und verschwindet spurlos

Sven Ziegler

26.8.2025

Der Comer See von oben betrachtet. (Archivbild)
Der Comer See von oben betrachtet. (Archivbild)
sda

Am Comer See in Italien wird ein deutscher Tourist vermisst. Der Vater war ins Wasser gesprungen, um seine beiden Kinder zu retten – sie sind in Sicherheit, er selbst tauchte nicht mehr auf.

Redaktion blue News

26.08.2025, 06:50

26.08.2025, 07:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein deutscher Urlauber sprang bei Dorio ins Wasser, um seine Kinder zu retten. 
  • Die Kinder blieben unverletzt, der Vater wird seitdem vermisst. 
  • Taucher, Boote und ein Rettungshubschrauber suchen nach dem Mann. 
Mehr anzeigen

Ein Badeunfall hat am Montagabend am Comer See ein tragisches Ende genommen. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet, sprang ein deutscher Tourist bei der Ortschaft Dorio vom Boot ins Wasser, um seine beiden Kinder zu retten. Aus noch ungeklärten Gründen waren die Kinder über Bord gegangen.

Während die Kinder in Sicherheit gebracht werden konnten, blieb ihr Vater verschwunden. Augenzeugen berichteten laut Ansa, dass der Mann vermutlich von einer Strömung erfasst wurde und nicht mehr auftauchte. Auch die Ehefrau des Mannes soll sich an Bord des Bootes befunden haben.

Grosse Suchaktion gestartet

Die Feuerwehr bestätigte einen laufenden Einsatz, machte aber zunächst keine weiteren Angaben. Die Rettungskräfte setzten Taucher, mehrere Boote, einen Hubschrauber und eine Wasserambulanz ein, um nach dem Vermissten zu suchen.

Der Comer See liegt rund 80 Kilometer nördlich von Mailand und zählt zu den bekanntesten Ferienregionen Italiens. Immer wieder kommt es dort zu Bade- und Bootsunfällen, da Wind und Strömungen unterschätzt werden.

Noch ist unklar, ob der Vater lebend gefunden werden kann. Die Behörden setzten die Suche am Dienstagmorgen fort.

