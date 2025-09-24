  1. Privatkunden
Vergrabene Leichen gefunden Deutsches Ehepaar in Costa Rica getötet

Sven Ziegler

24.9.2025

Die beiden Leichen wurden bei Quepos in Costa Rica gefunden. (Symbolbild)
Die beiden Leichen wurden bei Quepos in Costa Rica gefunden. (Symbolbild)
Screenshot Google Maps

In Costa Rica sind die Leichen eines deutschen Paars entdeckt worden. Die Ermittler gehen von einem Raubmord aus – die Opfer wurden nahe ihrer eigenen Finca vergraben aufgefunden.

Sven Ziegler

24.09.2025, 11:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Quepos wurden die Leichen eines deutschen Paars gefunden.
  • Die beiden sollen auf ihrem eigenen Anwesen vergraben gewesen sein.
  • Die Ermittler vermuten Raub als Tatmotiv.
Mehr anzeigen

In Costa Rica ist ein deutsches Paar offenbar ermordet worden. Die Leichen eines Mannes und einer Frau seien in der Nähe der Finca Cerros in Quepos an der Pazifikküste des mittelamerikanischen Landes entdeckt worden, teilte die Ermittlungsbehörde OIJ am Mittwoch im Onlinedienst X mit. Die beiden waren demnach dort vergraben worden. Das Anwesen gehöre dem deutschen Paar, das am Vortag als vermisst gemeldet worden sei. Die Ermittler gingen von Raub als Motiv aus.

Die «Bild»-Zeitung meldete am Mittwoch unter Berufung auf Medienberichte in Costa Rica, dass das Paar schon seit zwei Jahren in Costa Rica gelebt und die Finca gekauft habe. Nachbarn hätten die beiden zuletzt am Samstag gesehen.

