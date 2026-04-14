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Nach Treffen in Berlin Deutschland und Ukraine wollen Zusammenarbeit ausbauen

SDA

14.4.2026 - 13:24

Wolodymyr Selenskyj und Friedrich Merz in Berlin. Foto: Kay Nietfeld/dpa
Wolodymyr Selenskyj und Friedrich Merz in Berlin. Foto: Kay Nietfeld/dpa
Keystone

Deutschland und die im Abwehrkampf gegen Russland stehende Ukraine bauen ihre militärische und politische Zusammenarbeit weiter aus. Das haben der deutsche Kanzler Friedrich Merz und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei deutsch-ukrainischen Regierungskonsultationen in Berlin vereinbart.

Keystone-SDA

14.04.2026, 13:24

14.04.2026, 14:22

Unterzeichnet wurden eine Kooperationsvereinbarung zur Verteidigungszusammenarbeit und eine Absichtserklärung zur Förderung des Wiederaufbaus und der Widerstandsfähigkeit der Industrie. Ausserdem würden die bilateralen Beziehungen auf die Ebene einer strategischen Partnerschaft angehoben, sagte Merz.

Zusammenarbeit im Rüstungsbereich stärkt auch Europa

Nach Angaben des deutschen Regierungschefs wurden weitere umfassende Unterstützungsleistungen vereinbart. Das betreffe die Luftverteidigung, weitreichende Waffen, Drohnen und Artilleriemunition. Es solle auch einen Austausch digitaler Gefechtsdaten zur Entwicklung neuer Waffensysteme geben. «Was wir in dieser Kooperation tun, ist nicht nur von Nutzen für die Verteidigung der Ukraine. Es ist auch von besonderem Nutzen für uns, für unsere Sicherheit», betonte Merz.

«Denn keine Armee in Europa ist in den letzten Jahrzehnten im Kampf so erprobt worden wie die Ukraine. Keine Gesellschaft ist resilienter geworden als die Ukraine. Keine Verteidigungsindustrie ist innovativer geworden wie die der Ukraine», sagte Merz. «Mit unserer Unterstützung stärken wir damit zugleich die deutsche und europäische Verteidigungsfähigkeit und unsere industrielle Basis.»

Merz sagt erneut Unterstützung für EU-Beitritt zu

Der Christdemokrat sicherte der Ukraine die weitere Unterstützung Deutschlands auf dem Weg in die EU zu. «Deutschland unterstützt dieses Ziel, auch wenn wir beide wissen, dass wir es nicht kurzfristig in vollem Umfang umsetzen können», sagte Merz. Aber der Beitritt der Ukraine «wäre ein strategisch wichtiger Schritt für mehr Sicherheit und für mehr Wohlstand in Europa».

Die Regierung in Berlin ermutige die Ukraine, «die Reformen im Land noch stärker voranzutreiben, gerade in den Bereichen wie Korruptionsbekämpfung und wie Rechtsstaatlichkeit», sagte der Kanzler. «Denn die Mühe lohnt sich. Jeder weitere Schritt in diese Richtung ist ein Schritt weiter Richtung Europa. Und ich will dies besonders unterstreichen in unserem gemeinsamen Interesse zwischen Europa und der Ukraine.»

Selenskyj dankte Merz für die Unterstützung und betonte erneut den Wunsch nach einer Vollmitgliedschaft. «Wir brauchen weder eine EU light noch eine Nato light für uns.» Auch die Europäische Union und die Nato brauchten die Ukraine als «vollwertigen Partner».

Ungarn soll schnell Weg für 90-Milliarden-Hilfe freimachen

Merz drang nach dem Wahlsieg des ungarischen Oppositionsführers Peter Magyar auf eine schnelle Freigabe des von dem Land bislang blockierten 90-Milliarden-Euro-Kredits der EU für die Ukraine. «Die Mittel für die militärische Unterstützung müssen jetzt rasch ausgezahlt werden», sagte er. Die Ukraine brauche das Geld dringend. Die Ukraine werde ihre Verteidigung dann auch auf lange Sicht finanzieren können. «Russland sollte dies ernst nehmen», ergänzte Merz.

Mit dem gleichen Ziel werde man in der EU auch über das 20. Sanktionspaket gegen Russland entscheiden und den Druck auf Russland damit weiter erhöhen, fügte der konservative Kanzler hinzu.

Auch Selenskyj betonte, sein Land brauche die EU-Hilfe dringend. So könnte die Ukraine von ihren Kapazitäten her die doppelte Menge an Drohnen bauen, die sie selbst benötige. «Es fehlt an Finanzen, um diese Produktionskapazitäten vollständig zu nutzen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass diese 90 Milliarden Kredit für die Ukraine so schnell wie möglich nicht mehr blockiert werden.»

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