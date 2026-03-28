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Rücktritt nach Eklat Deutscher Bürgermeister öffnet Wahlbriefe – und schreibt seinen Namen drauf

SDA

28.3.2026 - 22:10

Wülfershausen an der Saale liegt im deutschen Bundesland Bayern.
Wülfershausen an der Saale liegt im deutschen Bundesland Bayern.
Imago

Ein bayerischer Bürgermeister hat eingeräumt, bei Kommunalwahlen Briefwahlunterlagen manipuliert zu haben. Nun ist er zurückgetreten. Die Behörden untersuchen das Ausmass der Wahlfälschung.

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Keystone-SDA, Dominik Müller

28.03.2026, 22:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Bürgermeister von Wülfershausen an der Saale (D) ist zurückgetreten, nachdem er Wahlfälschung eingeräumt hat.
  • Der CSU-Politiker öffnete Briefwahlunterlagen und manipulierte Stimmzettel.
  • Ihm drohen strafrechtliche Konsequenzen bis hin zu fünf Jahren Haft.
Mehr anzeigen

Der kürzlich im Amt bestätigte Bürgermeister in der süddeutschen Gemeinde Wülfershausen an der Saale hat nach Angaben von Ermittlern Wahlfälschung eingeräumt. Der CSU-Politiker soll bei Kommunalwahlen im Bundesland Bayern am 8. März Briefwahlunterlagen geöffnet und jeweils mehrere Stimmzettel zur Gemeinderatswahl, zur Wahl zum Ersten Bürgermeister und zur Kreistagswahl verfälscht haben, wie die Staatsanwaltschaft Schweinfurt mitteilt.

Anschliessend habe er die Wahlumschläge wieder verschlossen oder durch von der Gemeinde vorgehaltene Ersatzumschläge ausgetauscht. «Die Anzahl der jeweils verfälschten Stimmzettel ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen», heisst es von der Staatsanwaltschaft.

Nun ist er von seinem Amt als Bürgermeister zurückgetreten, wie der «Spiegel» berichtet. Das bestätigte demnach ein Sprecher der Verwaltungsgemeinschaft Saal an der Saale.

Seit 2018 im Amt

Stimmberechtigt waren laut Gemeinde 1278 Bürgerinnen und Bürger. 472 gültige Stimmen entfielen auf den nun beschuldigten Amtsinhaber. 449 Wähler schrieben einen anderen Namen auf den Stimmzettel.

Auf mehrmalige Anfragen der Deutschen Presse-Agentur äusserte sich der Verdächtige nicht zu den Vorwürfen. Für den Beschuldigten gilt bis zu einem rechtskräftigen Urteil die Unschuldsvermutung. Der Bürgermeister ist seit 2018 im Amt.

Stimmen für sich und seine Frau

Bei seiner Vernehmung am Dienstag sagte der Verdächtige nach Angaben eines Sprechers der Staatsanwaltschaft, er habe unter anderem seine Frau unterstützen wollen, die für den Gemeinderat kandidierte. Aber auch sich selbst soll der Mann nach Angaben der Ermittler mit zusätzlichen Stimmen versorgt haben. Es habe die Gelegenheit gegeben, die Wahlunterlagen zu manipulieren. Der Politiker habe diese Gelegenheit genutzt.

Die Konsequenzen für die Wahlen werden nach Angaben der Ermittler derzeit vom Landratsamt Rhön-Grabfeld und der Regierung des Bezirks Unterfranken geprüft. Ob der Beschuldigte zwischenzeitlich sein Amt als Erster Bürgermeister niederlegt hat, ist unklar.

Freiheitsstrafe möglich

Am vergangenen Freitag hatten Polizisten Gebäude in Wülfershausen durchsucht, nachdem die Staatsanwaltschaft auf mögliche Unregelmässigkeiten bei der Wahl aufmerksam geworden war. Es wurden Wahlunterlagen beschlagnahmt, die nun ausgewertet werden müssen.

Laut Strafgesetzbuch kann Wahlfälschung mit einer Geldstrafe, aber auch mit einer Haftstrafe von bis zu fünf Jahren bestraft werden.

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