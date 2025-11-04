  1. Privatkunden
Mit 84 Jahren Ex-US-Vizepräsident Dick Cheney ist tot 

Sven Ziegler

4.11.2025

Dick Cheney, hier bei Trumps Inauguration, ist tot. 
Dick Cheney, hier bei Trumps Inauguration, ist tot. 
KEYSTONE

Der frühere US-Vizepräsident Dick Cheney, einer der einflussreichsten Republikaner der jüngeren Geschichte, ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Als Vize unter George W. Bush prägte er wie kein anderer die US-Aussenpolitik nach den Anschlägen vom 11. September. 

Sven Ziegler

04.11.2025, 12:23

04.11.2025, 12:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Dick Cheney war von 2001 bis 2009 Vizepräsident der USA unter George W. Bush und galt als graue Eminenz im Weissen Haus.
  • Er war einer der Hauptarchitekten des Irakkriegs und zentraler Stratege im «Krieg gegen den Terror».
  • Cheney starb laut seiner Familie im Alter von 84 Jahren.
Mehr anzeigen

Dick Cheney, der wohl mächtigste US-Vizepräsident der Moderne und Schlüsselfigur des amerikanischen «Kriegs gegen den Terror», ist tot. Wie seine Familie mitteilte, starb Cheney im Alter von 84 Jahren.

Während seiner Amtszeit von 2001 bis 2009 unter Präsident George W. Bush war Cheney weit mehr als ein Stellvertreter: Er galt als Stratege und Machtzentrum im Hintergrund – ein Politiker, der die Richtung der US-Aussenpolitik entscheidend beeinflusste.

Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 wurde Cheney zum Architekten einer Politik, die das Land für Jahrzehnte prägte. Er trieb den Einmarsch in Afghanistan und später in den Irak voran – letzterer basierte auf der falschen Annahme, das Regime von Saddam Hussein verfüge über Massenvernichtungswaffen.

Cheneys Rolle in diesen Entscheidungen machte ihn zur umstrittensten Figur der Bush-Regierung. Kritiker warfen ihm vor, mit seiner Machtfülle demokratische Kontrollmechanismen ausgehöhlt und die CIA zu Folterpraktiken ermutigt zu haben.

Nach seinem Ausscheiden aus der Politik blieb er eine prägende Stimme der republikanischen Rechten – offen kritisch gegenüber liberalen Strömungen, aber auch zunehmend isoliert von der Generation Donald Trumps.

Cheney hinterlässt seine Ehefrau Lynne und zwei Töchter, darunter Liz Cheney, die als Kongressabgeordnete und Trump-Kritikerin ebenfalls nationale Bekanntheit erlangte.

+++ Update folgt +++

