Trump meldet sich mit kurioser Pressekonferenz zurück – die 5 wichtigsten Punkte

Nach tagelanger Abwesenheit meldete sich Donald Trump mit einer Pressekonferenz zurück – mit Ankündigungen zur Raumfahrt, Klarstellungen zu Gerüchten über seinen Tod und Aussagen zur Innen- und Aussenpolitik.

Nach einer tagelangen Abwesenheit von US-Präsident Donald Trump aus der Öffentlichkeit hat er sich am Dienstag mit einer Erklärung gemeldet. Die wichtigsten Punkte der Pressekonferenz:

Verlegung des Hauptquartiers des US Space Command

Die wichtigste Ankündigung des Abends betraf das US Space Command: Das für Satellitenabwehr und militärische Weltraumoperationen zuständige Hauptquartier soll von Colorado nach Huntsville im Bundesstaat Alabama verlegt werden. Die Südstaatenstadt, seit langem als «Rocket City» bekannt, würde damit noch stärker ins Zentrum der amerikanischen Raumfahrtpolitik rücken.

Die Entscheidung gilt als Prestigeprojekt des amtierenden Präsidenten, der schon in seiner ersten Amtszeit für den Umzug eintrat. Unter Präsident Biden war das Vorhaben hingegen zurückgestellt worden.

Trump dementiert die Gerüchte über seinen Tod – und witzelt über Biden

Am Wochenende machten in den sozialen Medien Gerüchte die Runde, Donald Trump sei verstorben. Auslöser waren Spekulationen über eine mögliche Verschlechterung seiner Gesundheit und seine mehrtägige öffentliche Abwesenheit.

Die Funkstille führte zu zahlreichen Mutmassungen. Bei einer späteren Pressekonferenz sprach ein Reporter den Präsidenten direkt auf die Falschmeldungen an.

Trump zeigte sich überrascht und erklärte, er habe von den Gerüchten nichts mitbekommen. Er begründete seine kurze Abwesenheit damit, dass er «ein längeres Wochenende genommen» habe. Zugleich wies er darauf hin, dass bereits sein Vorgänger Joe Biden über Monate hinweg keine Pressekonferenzen abgehalten habe, während bei ihm bereits eine zweitägige Pause Anlass zu Spekulationen gebe.

Nationalgarde wird nach Chicago entsandt

Trump wird während der Fragerunde auch auf die Entsendung der Nationalgarde nach Chicago angesprochen. Er sagt: «Wir gehen da rein. Ich sage nicht wann, aber wir gehen da rein.» Die Stadt im US-Bundesstaat Illinois sei «ein Höllenloch».

Derzeit ist in der US-Hauptstadt Washington, D.C., die Nationalgarde im Einsatz. Nach Darstellung des Präsidenten habe sie die Stadt erstmals seit langem wieder zu einem «sicheren Ort» gemacht. Auch in Los Angeles hatten sich die Behörden im Juni offiziell für seine Intervention bedankt. Gleichzeitig wurde der Einsatz in der kalifornischen Metropole jedoch von Juristen und Beobachtern als rechtswidrig eingestuft.

Kommt es zum Treffen zwischen Putin und Selenskyj?

An der Pressekonferenz wird Trump gefragt, ob er mit Putin gesprochen habe. Mit seiner Antwort zögert er, sagte dann aber: «Ich habe einige Sachen mitbekommen.» Worum es genau geht, will er nicht sagen. Er würde den Krieg aber mitverfolgen und möchte «es enden sehen».

Trump über Zölle: «Wir haben Milliarden eingenommen»

Natürlich sind auch die Zölle wieder ein Thema. Diese sollen den USA bereits einiges an Wohlstand eingebracht haben, wenn man den Worten des Präsidenten glauben möchte. «Wir haben Milliarden um Milliarden eingenommen.» Würde man die Zölle nun zurücknehmen, werde die USA zu einem «Dritte-Welt-Land».

Zudem sagte er, dass die anderen Länder «glücklich» mit den Zöllen seien. «Schliesslich habe sie unterschrieben.» EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sei eine «enorme Frau».