Die AfD hat 107 Kilogramm Gold nach Liechtenstein verschoben

Anleger schätzen das Edelmetall als «sicheren Hafen», die AfD wohl auch. Sven Hoppe/dpa

Die deutsche Partei AfD sitzt auf einem geerbten Goldschatz. Den haben sie jetzt nach Liechtenstein verschoben. Jetzt gibt es Ärger wegen des Erbes.

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein reicher Erfinder hat der AfD 2018 sein gesamtes Vermögen von gegen 10 Millionen Euro vermacht.

107 Kilogramm Gold hat die rechte Partei nach Liechtenstein verschoben.

Die leer ausgegangenen Verwandten fechten die Gültigkeit des Testaments an. Mehr anzeigen

Was hat die AfD mit einer Klospülung zu tun? Die Antwort: 107 Kilogramm Gold. Das Bindeglied heisst Rainer Strangfeld. Mit Pissoir-Spülungen wurde der Erfinder reich. Seinem Leben setzte er mit 79 Jahren ein Ende und vermachte der AfD 2018 sein gesamtes Vermögen von gegen 10 Millionen Euro. Diese deklarierte den Vermögenszuwachs ordnungsgemäss in ihren Büchern.

Die Art von Strangfelds Suizid – er hatte sich mit Benzin übergossen und angezündet – wirft Zweifel an seiner Zurechnungsfähigkeit kurz vor seinem Ableben aus. Und so auch an der Gültigkeit seines Testaments, in dem er die AfD grosszügig bedacht hatte.

Zweifel an der Rechtmässigkeit kennt auch die AfD. Einerseits hat die gesichert rechtsextreme Partei schon mehrere Spendenskandale erlebt und gegen das deutsche Parteiengesetz verstossen. Zudem steht ein Verbot der von vielen als demokratiefeindlich eingestuften Partei im Raum.

107 Kilogramm Gold: Bericht: AfD soll Millionenvermögen in Liechtenstein parken https://t.co/hT6rWpEXI0 — ntv Nachrichten (@ntvde) September 25, 2025

Ob das der Grund war, weshalb die Verantwortlichen der AfD im Mai 2022 107 Kilogramm Gold nach Liechtenstein verschoben, ist nicht bekannt. Die AfD gibt dazu dem «Spiegel» keinen Kommentar ab. Die Menge Gold hatte damals einen Wert von 7 Millionen, so viel, wie die Partei 2018 von Strangfeld geerbt hatte. Der Goldpreis ist seither auf das Doppelte angestiegen.

Mehrere auf Geldwäscherei spezialisierte Organisationen haben die Einführung des Edelmetalls in das Fürstentum registriert, beispielsweise die deutsche Financial Intelligence Unit.

Die AfD verrät auch nicht, ob sich das Gold immer noch in Liechtenstein befindet. Es sei unerheblich, auf welchem Konto oder in welchem Schliessfach sich das Vermögen befinde, solange sie es ordnungsgemäss deklarierten, gibt die Geschäftsstelle dem «Spiegel» bekannt.

Dass sich der grosse Edelmetallbestand ausserhalb der EU befindet, hat für die AfD einen weiteren Vorteil. Die Nachkommen Strangfelds, die leer ausgegangen sind, dürften es noch schwerer haben, Zugriff darauf zu erhalten.

Denn diese fechten inzwischen das Testament an, mit dem Argument, ihr Verwandter sei nicht mehr testierfähig gewesen. Eine Grosscousine hat laut Spiegel vor zwei Jahren beantragt, dass der AfD bis zum Abschluss des Verfahrens verboten werden müsse, das Erbe nutzen zu können.

Die AfD bestreitet, dass es Beweise für eine eingeschränkte Zurechnungsfähigkeit des Erblassers gebe. Zugleich versichert sie, sie habe ohnehin nicht vor, das Gold zu veräussern. Immerhin so viel verrät sie dazu: Das Erbe befinde sich sicher verwahrt in einem Tresor.