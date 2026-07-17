Der US-Präsident nominiert zwar Kandidat*innen für Spitzenämter. Ob seine Kandidaten tatsächlich ins Amt kommen, entscheidet jedoch der Senat. Dort wächst nun der Widerstand – und zwar in den eigenen Reihen.

Da war die Welt zwischen ihnen noch in Ordnung: Der texanische Senator John Cornyn begleitete US-Präsident Donald Trump während dessen ersten Amtszeit im Januar 2019 an eine Rede.

Darum geht’s Ausgerechnet republikanische Senatoren werden für Donald Trump zunehmend zum Hindernis bei der Besetzung wichtiger Regierungsämter.

Mehrere von Trump politisch abgestrafte Parteikollegen stellen seine Kandidaten in den Senatsausschüssen ungewöhnlich kritisch auf die Probe.

Vor allem Trumps Nominierungen für das Justiz- und das Gesundheitsministerium stossen auf wachsende Vorbehalte. Zusammenfassung erstellt mit

Donald Trump hat in seiner zweiten Amtszeit bisher kaum Schwierigkeiten gehabt, seine Wunschkandidaten durch den Senat zu bringen. Die Republikaner standen weitgehend geschlossen hinter dem Präsidenten.

Der US-Präsident kann Minister, Behördenleiterinnen und Spitzenbeamte nominieren. Viele dieser Personalien können ihr Amt jedoch erst antreten, nachdem sie vom Senat bestätigt worden sind. Zunächst befassen sich die zuständigen Ausschüsse mit den Kandidatinnen und Kandidaten, anschliessend stimmt in der Regel der gesamte Senat über die Ernennung ab.

Nun zeichnet sich ein bemerkenswerter Stimmungswandel ab: Jene republikanischen Senatoren, die Trump in den vergangenen Monaten politisch vor den Kopf gestossen hat, entwickeln sich zu den kritischsten Prüfern seiner Personalentscheide.

Die Rechnung für politische Differenzen

Im Zentrum steht derzeit die Nominierung von Todd Blanche zum Justizminister. Blanche gilt als einer der engsten Vertrauten Trumps. Zuvor vertrat er den Präsidenten als persönlicher Anwalt in mehreren Strafverfahren. Genau diese Nähe führt nun im Senat zu erheblichen Vorbehalten – und zwar nicht nur bei den Demokraten.

Trump hat in den vergangenen Monaten mehrfach gezeigt, dass er innerparteiliche Kritik nicht duldet. Mehrere republikanische Senatoren, die sich ihm widersetzten oder in einzelnen Sachfragen widersprachen, verloren seine Unterstützung.

Zu den prominentesten Fällen gehört John Cornyn aus Texas. Trump stellte sich im Vorfeld der republikanischen Vorwahl hinter dessen parteiinternen Herausforderer Ken Paxton. Auch Bill Cassidy aus Louisiana erhielt keine Rückendeckung des Präsidenten mehr und verlor seine Position gegen seinen parteiinternen Widersacher. Thom Tillis wiederum verzichtet nach wiederholten Konflikten mit Trump auf eine erneute Kandidatur in North Carolina.

Thom Tillis, Senator aus North Carolina, tritt im November nicht zur Wiederwahl an, nachdem Trump öffentlich drohte, einen Gegenkandidaten in den republikanischen Vorwahlen zu unterstützen. Keystone

Diese drei Senatoren sitzen allerdings noch in jenen Ausschüssen, welche über zentrale Personalentscheide des Präsidenten befinden. Da die Republikaner dort teilweise nur über eine Stimme Mehrheit verfügen, kann bereits ein einzelner Abweichler eine Nominierung erheblich gefährden.

Scharfe Fragen statt Zustimmung

John Cornyn nahm bei den jüngsten Anhörungen insbesondere Todd Blanche ins Visier. Im Mittelpunkt stand ein umstrittener Vergleich des Justizministeriums mit Donald Trump. Kritiker befürchten, dass dadurch ein milliardenschwerer Fonds entstehen könnte, der politisch missbraucht werden kann.

Mehr zum umstrittenen Fonds liest du hier Justiz-Deal bringt Milliarden Trumps Vergleich mit sich selbst

Blanche versuchte zwar, den Senatoren zu versichern, der Fonds werde nicht umgesetzt. Mehrere Republikaner zeigten sich davon jedoch nicht überzeugt. Cornyn erklärte nach der Anhörung offen, er habe seine Entscheidung noch nicht getroffen.

Muss sich derzeit den Fragen der Senator*innen stellen: Todd Blanche. Keystone

Auch Thom Tillis verlangte verbindliche gesetzliche Garantien, damit ein solcher Fonds künftig nicht wieder aktiviert werden könne.

Cassidy setzt Gesundheitskandidaten unter Druck

Noch deutlicher fiel die Kritik von Bill Cassidy aus. Der Senator, der selbst Arzt ist und den Gesundheitsausschuss leitet, nutzte die Anhörungen mehrerer Gesundheitskandidaten für ungewöhnlich scharfe Befragungen.

Im Fokus stand insbesondere Erica Schwartz, Trumps Kandidatin für die Leitung der amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC. Cassidy wollte wissen, ob sie sich im Konfliktfall gegen Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. stellen würde. Kennedy gilt seit Jahren als prominenter Impfkritiker, seine Aussagen führen regelmässig zu Kontroversen.

Erica Schwartz während ihrer Anhörung vor dem Senatsausschuss. Keystone

Cassidy machte keinen Hehl daraus, dass er von einer Leiterin der CDC erwartet, wissenschaftliche Erkenntnisse konsequent zu verteidigen – selbst dann, wenn dies den politischen Vorstellungen des Weissen Hauses widersprechen sollte. Seine Warnung fiel deutlich aus: Falschinformationen über Impfungen hätten bereits dazu geführt, dass Kinder schwer erkrankten oder starben. Von der Behördenleitung erwarte er deshalb wissenschaftliche Unabhängigkeit.

Auch ein weiterer Kandidat des Gesundheitsministeriums musste sich kritischen Fragen zu früheren impfskeptischen Aussagen stellen.

Loyalität reicht nicht mehr aus

Die Entwicklung zeigt ein strukturelles Problem für Trump. Viele seiner wichtigsten Personalentscheide beruhen auf persönlichem Vertrauen. Gerade deshalb nominiert der Präsident häufig langjährige Weggefährten oder Personen, die ihn in politischen und juristischen Auseinandersetzungen unterstützt haben.

Im Senat gilt jedoch traditionell ein anderer Massstab. Selbst republikanische Senatoren erwarten zumindest den Eindruck institutioneller Unabhängigkeit – insbesondere bei Ämtern wie dem Justizministerium oder den Gesundheitsbehörden.

Genau an diesem Punkt geraten mehrere Trump-Kandidaten unter Druck. Kritiker fragen, ob sie im Konfliktfall den Präsidenten oder die Verfassung in den Mittelpunkt ihres Handelns stellen würden. Blanche versuchte in seiner Anhörung zwar zu betonen, er sei kein «Ja-Sager» des Präsidenten. Seine langjährige persönliche Verbindung zu Trump erschwert es jedoch vielen Senatoren, diese Unabhängigkeit als glaubwürdig einzuschätzen.

Video aus dem Ressort