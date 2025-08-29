Die Menschen kämpfen im weitgehend zerstörten Gazastreifen um ihr Überleben. In Israel bangen die Menschen um die verbleibenden Geiseln. Die Regierung Netanjahu will den Krieg gegen die Hamas fortsetzen und riskiert einen Abnützungskampf ohne Ende. Bild: Keystone

Während im Gazastreifen Menschen verhungern, bereitet Israel die komplette Besetzung vor. Damit gefährdet Netanjahu die letzten Geiseln und verstrickt Israel in einem Krieg, aus dem es nicht mehr herausfindet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Israel rückt auf Gaza-Stadt vor und will den Gazastreifen komplett besetzen. So soll die Hamas endgültig geschlagen werden können.

Die Hamas hat einem neuen Waffenstillstands-Abkommen zugestimmt. Israel behandelt dieses nicht.

Die Hamas ist geschwächt, aber weiterhin in der Lage, israelischen Truppen im Gazastreifen tödliche Schläge zu verpassen.

Grosse Teile der israelischen Bevölkerung sind gegen die Pläne ihrer Regierung, weil diese die letzten 20 noch lebenden Geiseln gefährdeten.

Wie ist die aktuelle Lage im Gazastreifen?

Die jüngste Eskalation war der Angriff auf ein Spital in Khan Younis im Süden des Gazastreifens. Besonders stossend ist, dass es sich laut Analysten um eine «Double Tap Attack» gehandelt hat. So werden Angriffe bezeichnet, bei denen nach dem ersten Beschuss ein zweiter erfolgt, wenn die Ersthelfer am Ort eingetroffen sind. Beim Angriff sind mindestens 22 Menschen getötet worden, darunter fünf Medienschaffende und mehrere Angestellte des Spitals.

Bemerkenswert ist, dass Premier Netanjahu am Montag von einem tragischen Versehen gesprochen hat. Einen Tag später gab die Armee bekannt, dass der Angriff einer von der Hamas installierten Kamera gegolten habe und sie sechs Terroristen getötet habe.

Derweil rückt die israelische Armee in Vororte von Gaza-Stadt vor. Zwar kontrolliert sie nach eigener Angabe bereits 75 Prozent des Gazastreifens. Ihr erklärtes Ziel ist aber, diesen komplett zu besetzen. Der Sturm auf Gaza-Stadt soll Mitte September erfolgen.

Wie steht es um die Versorgung und den Schutz der Zivilbevölkerung?

Die palästinensische Zivilbevölkerung befindet sich in einer Notlage, die dramatischer kaum sein könnte. In mehreren Teilen des Gazastreifens herrscht eine Hungersnot. Die Gesundheitsbehörde, deren Angaben sich in der Vergangenheit immer wieder als korrekt erwiesen haben, hat die Hungertoten vor kurzem auf 313 beziffert. Darunter seien 119 Kinder. Hinzu kommen Krankheiten als Folge schlechter sanitärer Bedingungen und Entkräftung der Menschen, nach bald zwei Jahren auf der Flucht vor israelischen Bomben.

Die Herstellung von Nahrungsmitteln im Gazastreifen ist praktisch vollständig zerstört. Die Bevölkerung ist auf die Lieferung von Hilfsgütern angewiesen, von denen aber viel zu wenige bei ihnen ankommen. Die von Israel und den USA aufgebaute Gaza Humanitarian Foundation verteilt einen Teil der Hilfsgüter. Weitere werden von UNO-Organisationen ausgegeben. Deren Leiter kritisieren, dass Israel viel zu wenig Lebensmittel in den Gazastreifen lasse.

Laut einem UNO-Bericht sind mittlerweile 78 Prozent der Gebäude zerstört. Die Armee ist in den letzten Monaten dazu übergegangen, bereits stark beschädigte Stadtteile und Ortschaften komplett dem Erdboden gleich zu machen, wie Satellitenbilder zeigen.

Zuletzt hat Papst Leo Israel aufgerufen, die auch nach internationalem Recht verbotene Kollektivbestrafung der Bevölkerung des Gazastreifens zu beenden.

Israel hat die Organisation IPC aufgefordert, ihren Bericht zurückzuziehen, in dem ihre Expert*innen festhalten, dass in Teilen des Gazastreifens eine Hungersnot bestehe. Es gebe keine Hungersnot im Gazastreifen, so ihre Position.

Die Bevölkerung im weitgehend zerstörten Gazastreifen ist auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Weil zu wenig lebenswichtige Güter bei ihnen ankommen, herrscht eine Hungersnot. Bild: Keystone

Wie stark ist die Hamas noch?

Die Hamas hat seit dem Massaker vom 7. Oktober 2023 und dem darauffolgenden Vergeltungs-Feldzug der israelischen Armee grosse Verluste erlitten. Wie gross diese sind, ist Spekulation. Aus der Führungsriege, die den Angriff auf die israelische Bevölkerung befehligte, soll nur noch ein Mann übrig sein: Izz al-Din al-Haddad ist sein Name, er gilt inzwischen als der neue Anführer der Terror-Organisation.

Die israelische Armee betont, die Hamas aus dem palästinensisch-israelischen Grenzgebiet vertrieben zu haben. Eine grosse Gefahr für die Menschen in Israel geht von der militant-islamistischen Organisation nicht mehr aus.

Als Reaktion auf fast zwei Jahre israelischer Angriffe und Besatzung hat die Hamas ihre Strategie geändert und operiert jetzt mit Guerilla-Taktik und kleinen Einheiten, bis zu einzelnen Kämpfern. Diesen gelingt es immer wieder, israelischen Soldaten im Häuserkampf tödliche Schläge zu verpassen.

Von ihrem erklärten Ziel der Zerstörung des Staats Israel ist die Hamas weiter entfernt als je in ihrer Geschichte. Für die israelischen Soldaten im Gazastreifen ist sie weiterhin eine tödliche Gefahr.

Zudem hat die Hamas das Pfand der letzten rund 20 noch lebenden Geiseln in ihrer Hand. Die Leichen von 30 weiteren Verschleppten befinden sich ebenfalls noch in der Gewalt der Terror-Organisation. Jedes Vorrücken der israelischen Armee und jedes in die Enge Treiben der Hamas gefährdet das Leben der Geiseln.

Was ist die Strategie der Regierung Netanjahu?

Die Regierung Netanjahu und das Sicherheitskabinett verlangen von der Armee die vollständige Besetzung des Gazastreifens. So soll es möglich sein, die Hamas komplett zu entwaffnen und die letzten Geiseln zu befreien. Der Armeechef soll den Plan zurückgewiesen haben, wie diverse Medien berichten.

Wesentliche Teile der israelischen Bevölkerung sowie Sicherheitsfachleute befürchten aber, dass sie damit im Gegenteil die letzten lebenden Geiseln akut gefährdet.

Zahlreiche Beobachter kritisieren, dass Israel keinen Plan vorlege, wer den Gazastreifen in Zukunft regieren soll. Die Regierung habe keinen Exit-Plan und bereite damit einen nie endenden Konflikt vor, fasst das Center for Strategic and Security Studies die Kritik zusammen.

Klar ist, dass die Regierung Netanjahu und besonders die rechtsextremen Kräfte, die an ihr beteiligt sind, keine Zwei-Staaten-Lösung wollen. Diese war während Jahren ein Ziel der Vermittlungsversuche. Autonomie der Palästinenser*innen sollte Frieden bringen, so die Hoffnung.

Israel will den Gazastreifen komplett besetzten, um die Hamas endgültig zu besiegen. Bild. Keystone

Wie steht es um einen Waffenstillstand oder ein Geisel-Abkommen?

Ein Waffenruhe-Abkommen, ausgehandelt von Agypten, Qatar und dem US-Sondergesandten Witkoff liegt seit Wochen auf dem Tisch. Die Hamas hat ihm vergangene Woche zugestimmt. Das Abkommen sieht eine 60-tägige Waffenruhe vor, während der zehn lebende Geiseln frei kommen sollen.

Die israelische Regierung hingegen diskutiert den Vorschlag gar nicht erst.

Wie verhält sich Trump?

In Washington hat am Mittwoch dieser Woche ein Treffen zwischen den Ausseniministern Israels und der USA, Gideon Sa’ar und Marco Rubio, stattgefunden. Bei diesem war die Situation im Nahen Osten Thema und speziell die Folgen der israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran. Ob die Staatssekretäre auch die Gegenwart und Zukunft des Gazastreifens diskutiert haben, ist nicht bekannt.

Am gleichen Tag haben sich Präsident Trump, sein Schwiegersohn und ehemaliger Nahost-Gesandter Jared Kushner und der aktuelle Gesandte Steve Witkoff über eine mögliche Nach-Kriegs-Ordnung im Gazastreifen unterhalten. Marco Rubio soll zeitweise dabei gewesen sein, ebenso der ehemalige britische Premier Tony Blair, wie die «New York Times» berichtet.

Ende Juli hat Donald Trump kurzzeitig Benjamin Netanjahu und die israelische Armee dafür verantwortlich gemacht, dass im Gazastreifen Hunger herrsche. In der Zwischenzeit ist davon nichts mehr zu hören. Zuletzt hat er im Einklang mit Netanjahus Äusserungen verkündet, Hamas gebe ihre Geiseln nur frei, wenn sie permanent unter Druck gesetzt werde.

Zudem lenkt der US-Präsident die Aufmerksamkeit auf einer Einigung zur Beendigung des Kriegs im Gazastreifen, anstelle eines vorübergehenden Waffenstillstands. Netanjahu hat in der Folge bekundet, auch seine Regierung sei an einer endgültigen Einigung im Gazastreifen interessiert – ohne darüber zu sprechen, wer diesen regieren soll.

Wie reagiert die israelische Bevölkerung auf das Vorgehen ihrer Armee im Gazastreifen?

Diese Woche sind die Demonstrationen in Israel für die Freilassung der Geiseln auf mehrere hunderttausend Menschen angewachsen. Viele machen Premier Netanjahu dafür verantwortlich, dass sich noch immer 50 Geiseln in der Gewalt der Hamas befinden – 30 von ihnen sind bereits tot. Viele befürchten, dass weitere sterben werden, wenn die Armee die Besetzung des Gazastreifens fortsetzt.

Weniger Kritik ruft das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung in Israel hervor. Laut einer Mitte August durchgeführten Umfrage sind 62 Prozent der Befragten in Israel der Ansicht, es gebe im Gazastreifen keine «Unschuldigen». Damit drücken sie nicht aus, dass Israel das Recht hat, Zivilpersonen mit ihren Angriffen zu töten. Das Umfrage-Resultat ist aber ein deutlicher Hinweis dafür, dass das Mitgefühl für die zivilen Opfer des israelischen Vergeltungskriegs nicht sehr ausgeprägt ist.

Stellvertretend dafür die Aussage einer israelischen Uni-Dozentin. Sie erzählt dem SRF, wenn sie ihren Studierenden sage, Israel tue schreckliche Dinge in Gaza, antworteten diese, das sei ihnen egal, diese hätten auch ihnen Schreckliches angetan.

Hunderttausende haben diese Woche für die Freilassung der Geiseln und gegen die Regierung Netanjahu demonstriert. Bild: Keystone

Ist ein Ende des Kriegs im Gazastreifen absehbar?

Es ist schwer vorstellbar, dass die Hamas die letzten Geiseln im Rahmen eines Abkommens freilässt – denn damit gibt sie ihren letzten Trumpf aus der Hand. Netanjahu wiederholt seit Oktober 2023, dass nur das Ende der Hamas, das Ende des Kriegs bringen könne.

Zwar ist nicht auszuschliessen, dass Israel die Kontrolle über den Gazastreifen übernehmen kann. Was immer das für die palästinensische Bevölkerung bedeutet, ein Ende des Konflikts wird dies kaum bringen. Nicht zuletzt, weil sich eine Ideologie nicht mit Gewalt eliminieren lässt, wie «Foreign Policy» betont. Viel mehr wird das fortgesetzte Leid der palästinensischen Bevölkerung das Wohlwollen gegenüber Israel weit über die arabische Welt hinaus reduzieren. Israel scheint sich selber im Gazastreifen in eine ausweglose Lage zu bringen.