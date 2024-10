Die Hamas wollte in Israel noch viel mehr Blut vergiessen

Überlebender des Hamas-Angriffs: «Wir müssen jetzt handeln»

STORY: Es ist ein emotional herausfordernder Moment für Alon Gat an diesem Montagvormittag in Berlin. Am 7. Oktober 2023 war er Zeuge und Opfer des Hamas-Überfalls auf Israel geworden. Seine Mutter wurde vor seinen Augen getötet, er selbst und seine Familie wurden entführt. Alon und seiner Tochter gelang es, zu entkommen, seine Frau Yarden und seine Schwester Carmel wurden in den Gazastreifen verschleppt. Nur Yarden kam lebend zurück. Befreit durch einen Deal zwischen Israel und der Hamas. «Auch wenn ich alles verloren habe, ich habe Carmel verloren, ich habe meine Mutter bei dem Terroranschlag am 7. Oktober vor einem Jahr verloren, glaube ich, dass wir eine Situation erreichen können, in der wir die anderen Geiseln freibekommen. Und darauf müssen wir uns konzentrieren, denn zu sagen, dass wir diese unschuldigen Menschen befreien wollen, ist die Botschaft an die freie Welt. Wir müssen jetzt begreifen, dass wir uns hier in einer weltweiten Krise befinden. Dieser Terror ist nicht nur für Israel. Als Yarden in Geiselhaft war, sagten die Terroristen, die sie gefangen nahmen, dass Israel nur der Anfang sei und der Rest der westlichen Welt als Nächstes dran sei.» Zum ersten Jahrestag ist Gat bei einer Gedenkveranstaltung der Jüdischen Chabad Gemeinde in Berlin zu Gast. Die Lage in Deutschland vergleicht er mit der in Israel am Tag vor dem Angriff und fordert, jetzt zu handeln. «Morgen ist es zu spät. Deshalb müssen Sie jetzt rausgehen und zeigen, dass Sie gegen diesen Terror sind. Und wenn Sie für die Palästinenser sind, müssen Sie jetzt gegen die Hamas protestieren, denn die Hamas ist diejenige, die die Palästinenser als Geiseln hält. Zwei Millionen Menschen sind Geiseln der Hamas in Gaza. Und wenn wir diese Terrororganisation loswerden, werden wir Erleichterung für die Palästinenser bekommen.» Beim Überfall auf den Süden Israels am 7. Oktober 2023 töteten Kämpfer der radikal-islamischen Hamas laut israelischen Angaben rund 1200 Menschen, etwa 250 weitere wurden verschleppt. Israel reagierte mit einer Militäroffensive, durch die nach palästinensischen Angaben bislang rund 41.800 Menschen getötet wurden.

08.10.2024