Die ICE-«Gestapo» und 3 Fälle, die zeigen, wie gespalten die USA sind

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Trump droht mit Militär Die ICE-«Gestapo» und 3 Fälle, die zeigen, wie gespalten die USA sind

Philipp Dahm

16.1.2026

ICE-Agenten zerren Frau aus ihrem Auto

ICE-Agenten zerren Frau aus ihrem Auto

Am 13. Januar 2026 ziehen Beamte der Einwanderungspolizei ICE eine Frau in Minneapolis, Minnesota, aus ihrem Wagen und verhaften sie.

15.01.2026

Nicht nur im Bundesstaat Minnesota geraten Teile des Volkes und ICE-Agenten aneinander, nachdem Renee Good in Minnepolis getötet wurde. Es brodelt im ganzen Land, zeigen ganz verschiedene Beispiele – von Joe Rogan über Trumps Militär-Drohung und stumpfe Gewalt bis zum Geld.

Philipp Dahm

16.01.2026, 04:30

16.01.2026, 04:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • «Wollen wir wirklich die Gestapo sein?» Der rechte Podcast-Gigant Joe Rogan bezieht in der Diskussion um ICE-Einsätze Stellung.
  • Trump droht mit dem Einsatz des Militärs, wenn der Protest in Minnesota nicht endet. Der Bürgermeister von Minneapolis warnt, der Präsident setze darauf, dass die Lage eskaliert, um einzugreifen.
  • In Minneapolis schiesst ein ICE-Agent einem Venezolaner ins Bein, weil der die Beamten mit einer Schneeschaufel bedroht haben soll.
Mehr anzeigen

«Ich kann auch den Standpunkt derjenigen verstehen, die sagen: ‹Ja, aber du willst doch nicht, dass militarisierte Leute auf den Strassen herumlaufen und Leute festnehmen, von denen sich herausstellt, dass sie eigentlich US-Bürger sind, die nur keine Papiere dabei haben.› Wollen wir wirklich die Gestapo sein? ‹Wo sind deine Papiere?› Ist es das, was wir wollen?»

Das sagt nicht irgendeiner. Das sind die Worte von Joe Rogan, dessen Polit-Podcast nicht nur in den USA die Spotify-Charts anführt, sondern auch in Australien, Neuseeland und Kanada. In Grossbritannien belegt er Rang 2. In den USA thront «The Joe Rogan Experience» seit 2020 an der Spitze. Der 58-Jährige hat Meinungsmacht.

Rogan: "Its very ugly to watch someone shoot a U.S. citizen, especially a woman, in the face…It just looked horrific to me. When people say it's justifiable because the car hit it, it seemed like she was turning the car away."

[image or embed]

— Home of the Brave (@ofthebraveusa.bsky.social) 13. Januar 2026 um 20:25

Und die nutzt Rogan normalerweise, um bei seinem Millionen-Publikum für Donald Trump zu trommeln. Umso überraschender also seine Wortwahl dieses Mal. Was bewegt den Mann zu seinen Worten? «Es ist sehr hässlich zu sehen, wenn jemand einem US-Bürger, besonders einer Frau, ins Gesicht schiesst. [...] Es hat für mich einfach schrecklich ausgesehen. Wenn Leute sagen: ‹Es ist legitim, weil das Auto ihn getroffen hat› – es sah so aus, als habe sie das Auto weggesteuert.»

Joe Rogans Kritik ist nur ein Aspekt einer regelrechten Welle der Wut und des Widerstandes, die der Tod von Renee Nicole Good am 7. Januar in Minneapolis, Minnesota, entfacht hat. Hier sind drei weitere Facetten der aktuellen Lage, die zeigen, wie gespalten die USA sind.

Trump droht mit Militär-Einsatz

Donald Trump droht dem US-Bundesstaat Minnesota über seine Plattform Truth Social mit dem Insurrection Act: Dieses Aufstandsgesetz von 1807 erlaubt dem Präsidenten den Einsatz von Militär und Nationalgarde im Inneren.

Falls die «korrupten Politiker von Minnesota das Recht nicht befolgen und die professionellen Agitatoren und Aufständischen nicht davon abhalten, die Patrioten von ICE anzugreifen», werde er diese «Travestie» auf diesem Wege beenden, schreibt der Präsident.

Der Bürgermeister von Minneapolis befürchtet, dass die Regierung auf eine Eskalation der Lage setzt: «Wir dürfen den Köder nicht schlucken», warnt Jacob Frey seine Mitbürger. «Die überwältigende Mehrheit der Leute hat friedlich demonstriert.»

Wenn es Streithähne gegeben habe, seien andere Demonstrierende eingeschritten: «Wisst Ihr was? Das ist genau das, was Trump will. Er will, dass wir den Köder schlucken. Er will, dass diese Unruhestifter die Menge beeinflussen, damit diese andere verletzt oder Eigentum beschädigt.»

ICE-Schüsse erneut in Minneapolis und in Kalifornien

«Es ist aggressiv hier geworden», berichtet «Fox News»-Reporterin aus Minneapolis: Schon wieder hat ein ICE-Agent in der Stadt auf eine Person an dessen Wohnort geschossen. Der Mann aus Venezuela habe die Beamten mit einer Schaufel bedroht, einer habe sich bedroht gefühlt und der habe den Angreifer mit einem Schuss ins Bein niedergestreckt.

«Es scheint würde die Dinger dort echt schnell ausser Kontrolle geraten», leitet Sean Hannity, Moderator bei dem konservativen Sender, den Beitrag ein. «Die Proteste arten weiter in Wut aus», bestätigt später Kollegin McAdams. «ICE-Agenten sagen, sie werden geoutet, verfolgt und ins Visier genommen.» Das Weisse Haus beobachte die Lage, heisst es weiter.

Während der Venezolaner in Minneapolis sich von seiner Verletzung erholen dürfte, ist Kaden Rummler nach seiner Begegnung in Santa Ana, Kalifornien, nicht mehr der gleiche. Der 21-Jährige wird am 9. Januar sechs Stunden lang operiert, nachdem ein Beamter ihm aus nächster Nähe ins Gesicht schiesst.

Ice is terrorizing Minnesota and California and and and and

[image or embed]

— Molly Jong-Fast (@mollyjongfast.bsky.social) 10. Januar 2026 um 03:31

Kaden Rummler will einem Freund zu Hilfe kommen, der abgeführt wird. Nach dem Schuss ist auf Videos zu sehen, wie der ICE-Agent den jungen Mann am Pullover wegschleift, der sichtbar um Atem ringt. Das Opfer wird nach der folgenden Notoperation nur noch auf einem Auge sehen können.

Der ICE-Agent schleift Kaden Rummler weg, nachdem er dem 21-Jährigen aus nächster Nähe ins Gesicht geschossen hat. Der Fall ist dokumentiert, doch weil die Videos nur schwer erträglich sind, werden sie hier nicht verlinkt.
Der ICE-Agent schleift Kaden Rummler weg, nachdem er dem 21-Jährigen aus nächster Nähe ins Gesicht geschossen hat. Der Fall ist dokumentiert, doch weil die Videos nur schwer erträglich sind, werden sie hier nicht verlinkt.
X

Viel Schrapnell verbleibt vorerst in seinem Gesicht, weil es noch zu gefährlich ist, die Stücke zu entfernen, berichtet seine Tante Jeri Rees der «Los Angeles Times». «Das hätte ihn das Leben kosten können», klagt sie. «Jetzt darf er die nächsten sechs Wochen nicht niesen oder husten, weil das viel Schaden anrichten könnte.»

Crowdfunding für das Opfer wie für den Schützen

Für das Opfer Renee Good ist eine Spendenaktion ins Leben gerufen worden, die schon wieder vorbei ist. Der Grund: Das Spendenziel von 1,5 Millionen Dollar als Unterstützung für ihre Familie ist erreicht worden. Die grösste Einzelspende betrug 50'000 Dollar von einem Anonymus. Aber auch für den Schützen wird gesammelt.

Bovino on the officer who killed Renee Good: "Hats off to that ICE agent"

[image or embed]

— Aaron Rupar (@atrupar.com) 13. Januar 2026 um 03:42

Der Initiant schreibt auf GoFundMe: «Nachdem ich die ganze Medien-Sch**** über das Crowdfunding für eine Inlandsterroristin gesehen habe, denke ich, dass der Agent, der zu 1000 Prozent berechtigt war, zu schiessen, ein Crowdfunding verdient.»

Das Ziel von 800'000 Dollar ist so gut wie erreicht. Eine der beiden grössten Spenden von jeweils 10'000 Dollar kam kommt vom Millardär und Hedgefond-Manager Bill Ackman, der seine Spende auf X rechtfertigte. Er habe auch für Good Geld geben wollen, doch die Aktion sei da bereits beendet gewesen.

Mehr internationale News

USA unter Donald Trump. EU: Dänemark könnte im Grönland-Ernstfall Beistand verlangen

USA unter Donald TrumpEU: Dänemark könnte im Grönland-Ernstfall Beistand verlangen

Ticker zum US-Vorgehen in Venezuela. Machado überreicht Trump ihre Nobelpreis-Medaille

Ticker zum US-Vorgehen in VenezuelaMachado überreicht Trump ihre Nobelpreis-Medaille

Ukraine-Ticker. Russischer Botschafter wirft Nato Militarisierung der Arktis vor

Ukraine-TickerRussischer Botschafter wirft Nato Militarisierung der Arktis vor

Meistgelesen

Verstorbene Kellnerin trug Helm offenbar auf Anweisung +++ Flugdaten zeigen: Schnelle Reaktion der Retter
Die ICE-«Gestapo» und 3 Fälle, die zeigen, wie gespalten die USA sind
Die Opfer von Crans-Montana wurden offenbar nicht obduziert
Deutschland verzichtet wohl auf Erhöhung der Bagatellgrenze
Anna Maier hängt Job beim Radio schon wieder an den Nagel