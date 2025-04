Die irreguläre Migration ist 2025 deutlich zurückgegangen. Die Gründe dafür liegen sowohl in der Situation der Herkunftsländer sowie bei Massnahmen von EU und Frontex. KEYSTONE

Neue Daten zeigen, wie politische Veränderungen in Syrien, Mali und Tunesien die Migration nach Europa beeinflussen. Trotz des Rückgangs gibt es Routen, die weiterhin stark frequentiert sind.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Frontex meldet für das erste Quartal 2025 rund 33'600 irreguläre Grenzübertritte – ein Rückgang um ein Drittel gegenüber dem Vorjahr.

Gründe für den Rückgang sind der Machtwechsel in Syrien, die Beruhigung der Lage in Mali, aber auch Abkommen zwischen der EU und Ländern wie Marokko und Tunesien.

Zugenommen haben hingegen die Ankünfte von Flüchtenden aus Bangladesch. Mehr anzeigen

Die irreguläre Migration an den EU-Aussengrenzen hat zu Beginn des Jahres einen bemerkenswerten Rückgang erlebt. Laut der Grenzschutzagentur Frontex wurden von Januar bis März etwa 33'600 irreguläre Grenzübertritte registriert, was einem Rückgang um rund ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dieser Rückgang betrifft alle wichtigen Migrationsrouten nach Europa, schreibt die «NZZ».

Für den Rückgang gibt es konkrete Gründe.

Sturz des Assad-Regimes in Syrien

Der Rückgang auf der östlichen Mittelmeer-Route und dem Westbalkan ist vor allem auf die abnehmende Zahl syrischer Migrant*inneen zurückzuführen. In den vergangenen Jahren stellten Syrer den Grossteil der irregulär Flüchtenden auf diesen Routen.

Doch seit dem Sturz des Assad-Regimes im November 2024 und der darauf folgenden Sistierung der Asylgesuche durch die EU und die Schweiz, ist die Zahl der syrischen Migrant*innen stark gesunken. Trotz der anhaltenden Instabilität in Syrien kommen nun so wenige Syrer*innen irregulär in die EU wie zuletzt vor sechs Jahren.

Weniger Fluchtboote aus Westafrika – trotz weiterhin angespannter Lage in Mali

Auch im Westen Europas kommen weniger Flüchtende an. Die irreguläre Migration von Westafrika und Marokko auf die Kanarischen Inseln erreichte 2024 einen Höchststand, getrieben durch die Eskalation der Gewalt in Mali nach dem Abzug der Uno-Friedensmission.

Doch die Zahl der malischen Migrant*innen ist inzwischen deutlich gesunken. Dies ist auf verstärkte Kontrollen durch Spanien und Frontex sowie auf Investitionen der EU in die Region zurückzuführen. Die verschärfte Überwachung und die schwierigen Bedingungen auf der Atlantikroute tragen ebenfalls zum Rückgang bei.

Abkommen der EU mit Tunesien und Marokko

Politische Abkommen mit Marokko und Tunesien haben ebenfalls zur Reduzierung der irregulären Migration beigetragen. Tunesien kontrolliert im Gegenzug für finanzielle Unterstützung der EU seine Seegrenzen verstärkt, was zu einem drastischen Rückgang der irregulären Übertritte von Tunesiern geführt hat.

Aus Tunesien gelangen deshalb nicht nur weniger Menschen aus dem subsaharischen Afrika nach Europa, sondern auch deutlich weniger Tunesier*innen. Deren Zahl ist von 5400 allein im August 2023 auf zuletzt noch 150 gesunken.

Flucht über das Mittelmeer hält an – Ankünfte aus Bangladesch steigen stark

Trotz dieser Entwicklungen bleibt die zentrale Mittelmeer-Route stark frequentiert. Besonders Migranten aus Bangladesch nutzen diese Route, um nach Europa zu gelangen. Die Zahl der Ankünfte aus dem südasiatischen Land hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt.

Viele von ihnen reisen über Ägypten und Libyen nach Italien, angelockt von der Hoffnung auf ein besseres Leben, genährt durch Social Media Posts und unterstützt durch eine wachsende Diaspora in Italien.

