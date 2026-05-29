Die Probleme auf dem höchsten Berg der Welt

Jedes Jahr wollen mehr und mehr Bergsteiger*innen den Mount Everest besteigen. Dieses Bild von einem Stau auf dem Berg wurde im Jahr 2025 aufgenommen. KEYSTONE

Der Mount Everest erlebt ein Rekordjahr, doch der Boom hat seinen Preis: Staus in extremer Höhe, Müllberge, tödliche Unfälle und die Folgen des Klimawandels verschärfen die Risiken am höchsten Berg der Welt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Fast 900 Menschen bestiegen in dieser Saison den Mount Everest – so viele wie noch nie zuvor.

Viele Menschen bringen auch zahlreiche Probleme mit sich: Es kam zu Staus am Berg, wachsenden Abfallproblemen, und mindestens fünf Personen verloren ihr Leben.

Auch der Klimawandel verschlechtert die Bedingungen, da schmelzende Gletscher und instabile Eisformationen den Aufstieg riskanter machen. Mehr anzeigen

Die Frühlingssaison am Mount Everest neigt sich dem Ende zu. Im Basislager herrscht Aufbruchsstimmung: Zelte werden abgebaut, Yaks mit Ausrüstung beladen, Vorräte aus der provisorischen Gletschersiedlung abtransportiert.

Wieder zog es in den vergangenen Wochen Hunderte Menschen auf den höchsten Berg der Welt, und erneut brachte die Saison nicht nur Rekorde und Gipfelerfolge, sondern auch zahlreiche Probleme mit sich:

Der Massenandrang

Der Mount Everest erlebt erneut ein Rekordjahr: Laut dem nepalesischen Tourismusministerium und der Expedition Operators Association Nepal haben in dieser Saison fast 900 Bergsteigerinnen, Bergsteiger und Bergführer den höchsten Berg der Welt bestiegen, wie «Everest Chronicle» schreibt.

Für Nepal und die gesamte Region ist der Boom wirtschaftlich bedeutend. Die Lizenzgebühren für eine Besteigung wurden in diesem Jahr sogar von 11'000 auf 15'000 US-Dollar erhöht. Dennoch wachsen mit den steigenden Besucherzahlen auch die Probleme am höchsten Berg der Erde.

Vor allem der enorme Andrang sorgt zunehmend für gefährliche Situationen. Immer wieder bilden sich Staus am Berg, selbst in extremen Höhenlagen. Kürzlich mussten oberhalb von Camp 3 auf rund 7200 Metern mehr als 200 Menschen beinahe zwei Stunden lang in eisiger Kälte und dünner Luft ausharren, bevor sie ihren Aufstieg fortsetzen konnten.

Vertreter der Branche schlagen deshalb Alarm. Phur Gelja Sherpa, Chef der Nepal Mountaineering Association, bezeichnet die hohen Besucherzahlen zwar als wirtschaftlichen Erfolg, warnt jedoch gleichzeitig vor den zunehmenden Risiken. Je mehr Menschen gleichzeitig am Berg unterwegs seien, desto grösser werde die Gefahr für alle Beteiligten.

Die Sorgen sind nicht unbegründet: Auch in diesem Jahr kamen bereits mehrere Bergsteiger ums Leben. Für Sherpa liegt die Grenze des Vertretbaren bei etwa 500 Bergsteigerinnen und Bergsteigern pro Jahr – alles darüber hinaus sei kaum noch verantwortbar.

Die nepalesischen Behörden wollen ihre Praxis dennoch nicht ändern. Man werde weiterhin so viele Lizenzen vergeben, wie nachgefragt würden, erklärte Tourismussprecher Himal Gautam laut SRF.

Dabei reist kaum jemand allein zum Everest: Jede Bergsteigerin und jeder Bergsteiger benötigt mindestens einen Bergführer, dazu kommen Träger und Küchenpersonal. Mit jeder zusätzlichen Expedition wächst damit nicht nur das Risiko am Berg, sondern auch die Belastung für die Umwelt, denn alle Beteiligten hinterlassen Abfall am Everest.

Das Abfallproblem

Am Mount Everest wächst mit dem Besucheransturm auch ein altbekanntes Problem: der Abfall. Jedes Jahr kursieren Bilder von zurückgelassenen Zelten, Seilen und Ausrüstung in sozialen Medien. «Heute ist der Everest so überfüllt und voller Müll, dass er als ‹die höchste Müllhalde der Welt› bezeichnet wird», heisst es bei «National Geographic».

Demnach produziert jede Person während der Besteigung im Schnitt rund acht Kilogramm Abfall, ein Grossteil davon bleibt am Berg zurück.

Bereits 2019 startete die nepalesische Regierung eine Aufräumkampagne, bei der 10'000 Kilogramm Abfall entfernt wurden. Zudem gilt seit 2014 ein Pfandsystem: Wer den Everest besteigt, hinterlegt 4000 US-Dollar und erhält das Geld nur zurück, wenn mindestens acht Kilogramm Abfall ins Basislager zurückgebracht werden.

Nicht nur die Regierung setzt sich für die Lösung des Abfallproblems ein, sondern auch die von Sherpas geführte NGO Sagarmatha Pollution Control Committee (SPCC). Seit über drei Jahrzehnten sind sie führend im Abfallmanagement der Everest-Region.

Doch dieses Jahr wurden durch die NGO die Vorschriften verschärft: Um die 8-Kilogramm-Regel zu erfüllen, liessen Bergsteiger und Bergsteigerinnen ihren Abfall in den Hochlagern oftmals zurück und sammelten stattdessen weiter unten Abfall ein.

Erleichterung für die Sherpas – Wie Drohnen den Mount Everest vom Müll befreien – und Menschen schützen Ein nepalesisches Start-up setzt Drohnen ein, um den Mount Everest von Müll zu befreien. Eine Tonne Abfall soll in dieser Saison vom Berg geholt werden – schnell und sicher. Vor allem die Sherpas sollen profitieren. 05.10.2025

Deshalb musste diese Saison jeder Bergsteiger und jede Bergsteigerin sicherstellen, dass zwei Kilogramm dieses Abfalls aus dem Gebiet oberhalb von Camp 2 gesammelt wurden. «Diese neue Regelung zielt speziell auf die Säuberung der höher gelegenen Lager wie Camp 3 und 4 ab», sagt Tshering Sherpa, Geschäftsführer des SPCC laut «The Tourism Times».

Künftig sollen Kontrollen direkt in Camp 2 sicherstellen, dass die Vorschriften eingehalten werden. «Um solche Nachlässigkeit zu vermeiden, wird das Team des SPCC die zurückkehrenden Bergsteiger und Bergsteigerinnen in Lager 2 streng kontrollieren und sicherstellen, dass sie zusätzlich zwei Kilogramm Abfall aus Lager 3 oder 4 mitführen», fügte Sherpa hinzu.

Sherpa kündigte zudem weitere Massnahmen an: «Ab dieser Saison dürfen Expeditionsteilnehmer keine eigenen Kotbeutel mehr verwenden, sondern müssen die von der SPCC und der Gemeinde Khumbu Pasang Lhamu bereitgestellten Beutel benutzen.»

Die Massnahme soll Bergsteiger und Bergsteigerinnen davon abhalten, die Kotbeutel am Berg zurückzulassen. «Die obligatorischen Beutel werden erfasst und nach der Rückkehr der Bergsteigenden von der Expedition eingesammelt», so Sherpa.

Die SPCC schlug ausserdem vor, im Lager 4 einen speziellen Bereich einzurichten, in dem Bergsteigerinnen und Bergsteiger im Notfall Müll entsorgen können. «Dadurch könnte der Müll in der nächsten Saison abtransportiert werden.»

Ob die strengeren Regeln die Müllproblematik am höchsten Berg der Welt nachhaltig entschärfen, bleibt jedoch offen.

Die Gefahr am Berg

Die Besteigung vom Mount Everest ist zudem nicht ungefährlich. Seit der Erstbesteigung im Jahr 1953 sind mindestens 340 Menschen am Berg ums Leben gekommen. In dieser Saison hat der Mount Everest mindestens fünf Tote gefordert.

Zuletzt kamen am Mittwoch zwei indische Bergsteiger ums Leben. Am 20. und 21. Mai erreichten sie den Gipfel, beim Abstieg «in grosser Höhe sind sie aber erkrankt», sagte Nivesh Karki, Direktor von Pioneer Adventures, gegenüber AFP. «Wir arbeiten daran, die Leichen zu bergen.»

Zudem sind ein US-amerikanischer und ein tschechischer Bergsteiger Anfang des Monats am Mount Makalu ums Leben gekommen. Der Berg liegt östlich des Mount Everest und gehört ebenfalls zum Himalaya-Gebiet. Mit seiner Höhe von 8485 Metern ist er der fünfthöchste Berg der Welt.

Seit Jahren wird über die Bergung der Leichen am Mount Everest diskutiert. Die meisten Toten liegen nämlich noch immer am Berg, die meisten in der sogenannten Todeszone. Sie wird ab 8000 Metern definiert. Oftmals hängen sie noch am Seil, was Bergsteigende dazu zwingt, über sie hinüberzusteigen und sich dabei zu entsichern.

Die Bergung allein ist in der Todeszone extrem gefährlich, aufwendig und teuer. Sauerstoff ist in der Todeszone kaum vorhanden. Die Bergung kostet zwischen 60'000 und 80'000 US-Dollar und um einen Menschen zu bergen, braucht es mehrere Personen.

Häufig müssen die Körper erst aus Eis und Schnee befreit werden. Viele sind zudem in ungewöhnlichen Positionen festgefroren und durch die extremen Bedingungen mumifiziert.

Der Abtransport erfolgt aufwendig: Die Toten werden angeseilt über steile Passagen nach unten geschoben oder gezogen, bevor sie erst auf etwa 6000 Metern von Helikoptern aufgenommen werden können.

Dennoch wünschen sich viele Angehörige die Rückführung – aus emotionalen Gründen, aber teils auch aus rechtlichen. So erhalten Familien in Indien beispielsweise etwa schneller Zugang zu Vermögen, wenn ein Tod nachgewiesen werden kann.

Das Problem mit dem Klimawandel

Ein weiteres zentrales Problem am Mount Everest ist seit Jahren der Klimawandel. Die steigenden Temperaturen führen dazu, dass Gletscher und Permafrost zunehmend auftauen.

Dadurch verlieren viele Passagen an Stabilität, Eiswände werden brüchig, und die Gefahr von Lawinen sowie Steinschlägen nimmt deutlich zu. Das zeigte eine Studie im Jahr 2023, über die die BBC damals berichtete.

Besonders betroffen ist der Khumbu Gletscher. Er gilt als einer der schwierigsten Abschnitte auf dem Weg zum Gipfel des Mount Everest. Seine Spalten verändern sich ständig. Dieses Jahr war der Abschnitt wochenlang blockiert.

Bergsteiger erklimmen am Donnerstag, dem 7. Mai 2026, auf ihrem Weg zum Gipfel des Mount Everest in Nepal den Khumbu-Eisfall KEYSTONE

Der Grund dafür: Ein riesiger, instabiler Serac hatte die Route zwischen Basislager und Lager 1 blockiert. Ein Serac ist ein gewaltiger Eisblock oder Eisturm, der durch Aufbrechen oder Zerreissen von Gletschereis entstehen kann.

Sogenannte «Icefall Doctors», eine Art Eliteeinheit erfahrener Sherpas, mussten den Weg von rund 5300 Metern bis zum Lager 2 auf etwa 6400 Metern mit Fixseilen und Leitern sichern. Die Lage unterhalb des Blocks blieb jedoch kritisch, da sich immer wieder Eisbrocken lösten.

Der Serac führte auch dazu, dass die Klettersaison erst Wochen später beginnen konnte, was neben dem grossen Andrang ebenfalls zu Staus führte.

Gleichzeitig verändern sich die Wetterfenster für Gipfelbesteigungen. Das bislang relativ verlässliche Zeitfenster im Mai wird laut Meteorologen zunehmend unbeständig, verkürzt sich oder verschiebt sich. Das erschwert die Planung und führt dazu, dass sich viele Expeditionen auf wenige Tage konzentrieren.

Fachleute warnen, dass sich die Bedingungen am Everest in den kommenden Jahren weiter verschärfen dürften.