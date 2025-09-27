«Russen haben verstanden, dass grosse Städte zu grossen Friedhöfen werden»

Der «Festungsgürtel» in dem Teil von Donezk, der noch nicht von den Russen erobert worden ist: Lyman (1), Slowjansk (2), Kramatorsk (3) und Kostjantyniwka (4). DeepStateMap/phi

In der Region Donezk trotzen noch vier Städte der russischen Invasion. Der Druck auf sie wächst. Kiews Militär sagt aber, dass Moskaus Männer nur taktische Erfolge feiern – und keine strategischen.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Russland hat 70 Prozent des Oblasts Donezk besetzt: Ein «Festungsgürtel» von vier Städten versperrt den weiteren Weg.

Moskau setzt in der Region auf Infiltration durch kleine Gruppen sowie auf Drohnen und Gleitbomben.

Russland rüstet in der Regio auf, doch Kiews Militärs geben sich zuversichtlich.

Ein Bruch des Festungsgürtels würde eine Massen-Flucht auslösen und Kiew auch wirtschaftlich schaden, so ein Experte. Mehr anzeigen

Vier Städte im Osten der Ukraine sind es, die in der Region Donezk noch der russischen Invasion standhalten: «Festungsgürtel» werden sie genannt. Doch die erwartete Herbstoffensive der angreifenden Truppen sorgt hier für immensen Druck.

Rund 70 Prozent von Donezk sind bereits unter russischer Kontrolle. Und für das Städtequartett, das noch Widerstand leistet, wird es zunehmend schwieriger: Es fehlt an Soldaten und an Nachschub.

Nach Einschätzung von Analysten und ukrainischen Militärfachleuten wird Russland mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Schlachten um die Städte wagen, die sich über lange Zeit hinziehen.

Die Stürmung von Bachmut war eine solche. Dabei lieferten sich beide Seiten über Monate hinweg Kämpfe mit grossen Verlusten. «Nach Bachmut und Tschassiw Jar haben die Russen klar verstanden, dass grosse Städte zu grossen Friedhöfen für ihre Armee werden, wo sie Tausende und Abertausende verlieren», sagt der ukrainische Oberst Pawlo Jurtschuk.

Moskau setzt auf Infiltration, Drohnen und Gleitbomben

Seine Truppen verteidigen das Städtchen Lyman am nördlichen Ende des «Festungsgürtels». Um vorzudringen, verstärken die russischen Angreifer ihre Offensive an den Flanken und setzen zunehmend auf Infiltrationstaktiken, indem sie kleine Gruppen durch Lücken schicken, die sie in der ukrainischen Verteidigung finden.

Einige dieser Gruppen haben es geschafft, hinter der Verteidigungslinie in Wäldern oder Kellern unterzuschlüpfen, von wo aus sie unter anderem Versorgungswege angreifen. Die Kosten dafür sind nach ukrainischen Schätzungen aber hoch: Von einer fünfköpfigen Gruppe würden zwei Personen nicht überleben, eine würde verletzt.

👀❗️ The invader decided to surrender to “Vampire” drone, which was controlled by the operators of the State Border Guard Service In the Lyman direction,“Phoenix” unit discovered the invader in civilian clothes at night. To make sure who he was, the fighters dropped a bottle of water and a note.



[image or embed] — MAKS 25 👀🇺🇦 (@maks23.bsky.social) 27. September 2025 um 11:04

«Das sind taktische Erfolge, keine strategischen», erklärt Oberst Jurtschuk. Eine entscheidende Rolle kommt weiter Drohnen und Gleitbomben zu. Sie ermöglichen Angriffe auf ukrainische Stellungen und Nachschublinien – ohne direkte Kämpfe.

Russen rüsten auf

Im Sommer verstärkten die russischen Truppen Vorstösse am nördlichen und südlichen Rand des Verteidigungsgürtels. Die Strategie ist nach ukrainischer Einschätzung, Nachschublinien abzuschneiden und die Städte einzukreisen, statt sie direkt anzugreifen.

Im Norden verteidigt Jurtschuks 63. Brigade die Stadt Lyman, die ein Logistik-Knotenpunkt für den Weg nach Slowjansk ist. Die Stadt, die vor dem Krieg rund 20'000 Einwohner hatte, verfügt über eine Bahnanbindung und zahlreiche stabile Gebäude und Schutzräume, die als Kommando-Zentralen oder Vorratslager dienen können.

Im ersten Jahr des Krieges war Lyman zeitweise russisch besetzt, wurde von der Ukraine aber im Herbst 2022 zurückerobert. Sollten die russischen Soldaten die Stadt einnehmen, könnten sie sich dort neu für einen Vorstoss Richtung Slowjansk formieren, meint Jurtschuk.

«Nicht Russlands Stärke»: Kiew gibt sich gelassen

Der Oberst zeigt sich aber zuversichtlich, dass die Rechnung nicht aufgehen wird. «Aus militärischer Perspektive scheint es zielführend – auf der Karte sieht es geschickt aus», räumt er ein. Doch im Zuge des andauernden Kriegs habe man gelernt, «dass solche tiefen Manöver und Operationen über weite Flanken nicht Russlands Stärke sind».

Im Süden von Donezk haben die Russen Vorstösse nahe Pokrowsk gestartet und sind näher an die südlichste Stadt des «Festungsgürtels» vorgerückt: an Kostjantyniwka. Einst lebten hier 67'000 Menschen, inzwischen ist die Stadt weitgehend verlassen. Engpässe bei Truppen und Versorgung machen die Verteidigung für die Ukrainer umso schwieriger.

«Leute sind klar eines der Schlüsselprobleme», sagt Taras Tschmut von der Organisation Come Back Alive, die sich für die Unterstützung von Kiews Armee einsetzt und Geld für die Ausrüstung der Truppen auftut. «Nicht nur nach Zahlen, sondern auch wie sie im Schlachtfeld verteilt sind», erklärt er.

«Je länger dies anhält, desto schlimmer wird es»

Tschmut listet weiter ineffektive Führung und Mängel in Ausbildung und Management auf. Auf dem Papier hätten einige Brigaden Tausende Soldaten. Für den Kampf könnten sie aber nur Hunderte vorweisen. Das Chaos in Listung und Management führe dazu, dass manche Aufgaben doppelt verteilt würden, andere unbesetzt blieben.

«Je länger dies anhält, desto schlimmer wird es», meint Tschmut. «Und ohne frische Ressourcen werden uns die Russen schlicht mit Masse und Mitteln überlegen sein.»

Ein Bruch des Widerstandsgürtels würde Tausende Menschen in die Flucht treiben und der Ukraine weiteren ökonomischen Schaden zufügen, erklärt Nick Reynolds vom sicherheitspolitischen Forschungsinstitut RUSI in London.

Doch selbst wenn Russland erfolgreich wäre, würde dies die Offensive wohl nicht beenden. Er sehe überhaupt keine Anzeichen, dass die russischen Truppen mit der Region Donezk aufhören würden.