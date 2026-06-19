«Die Schweiz verliert im diplomatischen Wettbewerb gegen Frankreich»

Donald Trump unterschreibt in Versailles statt auf dem Bürgenstock – Emmanuel Macron verbirgt seine Freude nicht. Die Aussenminister Marco Rubio und Jean-Noel Barrot sekundieren. IMAGO/ZUMA Press

Vor dem G7-Gipfel stritten sich Frankreich und die Schweiz um die Deckung der Sicherheitskosten. Dann holt Macron Trump nach Versailles, der unterschreibt dort das Iran-Abkommen und lässt die Bürgenstock-Konferenz ins Leere laufen. Was ist da los zwischen Bern und Paris?

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwischen der Schweiz und Frankreich haben die in Genf anfallenden Sicherheitskosten wegen des G7-Gipfels im französischen Évian für Verstimmung gesorgt.

Am letzten Tag des Gipfels hat US-Präsident Trump überraschend das Rahmenabkommen mit dem Iran in Versailles unterschrieben, statt wie vorgesehen auf dem Bürgenstock.

Der Geopololitik-Experte Remo Reginold sieht die aktuellen Vorgänge als Zeichen dafür, dass die Schweiz als Vermittlerin in der internationalen Diplomatie gerade an Bedeutung verliert. Mehr anzeigen

Die Vorbereitungen für die Verhandlungen über die Zukunft des Iran und der Strasse von Hormus auf dem Bürgenstock sind weit fortgeschritten. Dort soll das Rahmenabkommen finalisiert und unterschrieben werden.

Doch dann werden am Gala-Diner zum Ende der G7-Konferenz in Versailles laut Augenzeugen plötzlich die Teller zur Seite geräumt, US-Aussenminister Marco Rubio erscheint mit mehreren Ausdrucken und Präsident Trump unterschreibt die Vereinbarung, die eine Waffenruhe zwischen den USA, dem Iran, Israel und dem Libanon bringen soll. Zu seiner Linken sitzt zufrieden lächelnd der französische Präsident Emmanuel Macron.

Blenden wir ein paar Tage zurück: Der Bundesrat und die französische Regierung werden sich nicht einig, wer die in Genf anfallenden Sicherheitskosten des G7-Gipfels im französischen Évian übernimmt. Die Staatsoberhäupter und internationalen Gäste reisen über den Flughafen Genf-Cointrin an, die Stadt befürchtet, dass die Demonstrationen gegen den Gipfel aus dem Ruder laufen wie 2003 und bereitet sich entsprechend darauf vor.

Die Kosten bleiben wohl grossmehrheitlich an der Schweiz hängen. Bundespräsident Parmelin soll sich in einem persönlichen Brief bei Präsident Macron darüber beschwert, dieser sich über das Schreiben geärgert haben, berichtet der «Tages-Anzeiger».

Das EDA erkärt auf Anfrage von blue News, die Schweiz habe ihre Verantwortung, den Teil des G7-Gipfels auf ihrem Territorium abzusichern, wahrgenommen – im Geist der Zusammenarbeit mit Frankreich, zu dem sie exzellente Beziehungen unterhalte. Offiziell kommt nichts zwischen die beiden Nachbarstaaten.

Wer hat entschieden, dass in Versailles unterschrieben wird?

Und dann dieser Coup am Mittwochabend. Quasi zum Dessert des Festmahls nimmt Emmanuel Macron der Schweiz die Kirsche vom Kuchen und kann fortan darauf verweisen, dass ein bedeutendes Abkommen dank ihm in Versailles unterzeichnet worden ist.

Trump hat nach eigener Aussage seinen Rückflug in die USA spontan verschoben, um die Einladung zum Dinner in Versailles anzunehmen – denn dieses sei nicht bloss Blattgold, «Versailles is the real deal», sagte er, also das Original. Dass der Pomp des Palasts von Louis XIV. dem US-Präsidenten gefällt, ist keine Überraschung. Macron wusste das mit Sicherheit.

Bekannt war dem französischen Präsidenten auch, dass die Schweiz diesen Akt in Bürgenstock vorbereitete. Ob er Trump dazu animiert hat, kurz vorher in Versailles zu unterzeichnen, ist aktuell nicht bekannt. Die Agentur AP zitiert den beim G7-Diner anwensenden französischen Finanzminister Roland Lescure mit der Aussage, Trump habe am Ende seiner Dankesrede für das Mahl gesagt: «Ich habe übrigens ein gutes Abkommen mit dem Iran und werde es unterschreiben.»

US-Aussenminister Rubio sei in dem Moment hinausgegangen und wenig später mit einigen Dokumenten zurückgekommen. Dann habe Trump unterschrieben. Auf den Fotos ist zu sehen, dass die sonst übliche Ledermappe fehlt, in der die zu unterschreibenden Dokumente liegen. Es wirkt tatsächlich eher improvisiert als feierlich.

Gut möglich, dass just in jenen Stunden Teheran seine Bereitschaft signalisiert hat, das Abkommen zu unterzeichnen, weshalb die US-Regierung die Vereinbarung so schnell als möglich ins Trockene bringen wollte.

Geopolitik-Berater Remo Reginold sagt, er höre aus Diplomatenkreisen, dass Verhandlungen und Vereinbarungen in der Trump-Administration oft nicht wie sonst üblich von der Verwaltung bis ins Detail vorbereitet werden, sondern der innerste Kreis der Regierung rasch handelt, wenn ihm dies opportun erscheint.

Ebenfalls plausibel ist es, dass Macron diesen Akt nicht forciert hat, um der Schweiz eins auszuwischen, das sieht auch Reginold so:

«Aber es herrscht diplomatischer Wettbewerb. Frankreich hat sich damit als bedeutender Gastgeber präsentiert.»

Die Rolle des stillen Vermittlers, die die Schweiz üblicherweise spiele, sei womöglich gerade nicht so gefragt, stellt der Politikwissenschaftler in den Raum, der auch Präsident des Swiss Institute for Global Affairs ist. Zumindest signalisiere das dank Macron in Versailles abgehaltene Ereignis genau dies. «Internationale Politik funktioniert stark über Symbole», führt er aus, «was hier geschehen ist, ist eine symbolpolitische Verschiebung vom Feinsten. Das hat der französische Präsident sehr clever gemacht.»

Macrons Coup könnte zum Eigentor werden

Dabei ist Versailles als Ort eines Friedensschlusses höchst belastet. Der Barock-Palast war während gut 100 Jahren der Sitz der französischen Könige – bis diese durch die Französische Revolution abgesetzt wurden.

1919 legte der Versailler Friedensvertrag die neue Staatenordnung nach dem Ersten Weltkrieg fest. Da Deutschland den überwiegenden Teil der Kriegsschuld und umfangreiche Reparationen auf sich nehmen musste, gilt der Versailler Vertrag als einer der Gründe, weshalb Hitler an die Macht kam und schliesslich den Zweiten Weltkrieg entfachte.

Das Rahmenabkommen zwischen dem Iran und den USA wird ebenfalls weitherum kritisch gesehen – nicht weil es eine Seite benachteiligt, sondern weil es noch keinen Streitpunkt regelt, und es keinesfalls sicher ist, dass dies in den folgenden Verhandlungen gelingt. Das Versailler Abkommen vom Juni 2026 könnte sehr viel schneller einem neuen Krieg Platz machen, als jenes von Juni 1919.

Nicht ausgeschlossen also, dass Macron mit dem geschichtsträchtigen Akt in Versailles ein Eigentor für das Image Frankreichs in der Welt geschossen hat. Sollte es so sein, wäre das aber nicht schlimm, urteilt Reginold. «Wenn es so herauskommt, haben das zwei Tage später die meisten vergessen. Problematisch würde das erst, wenn Frankreich nun mehrmals hintereinander Abkommen Pate stehen würde, die im Debakel enden.»

Die Schweiz verliert gerade an Bedeutung

Die Schweiz habe so oder so allen Grund, sich Gedanken über ihre Rolle in der Diplomatie zu machen. «Wir vertreten seit der iranischen Revolution die Interessen der USA in Teheran. Dass wir da keine wichtigere Rolle gespielt haben, ist ärgerlich», findet Reginold und fügt an:

«Dem EDA würde ich als Tipp mitgeben, dafür zu sorgen, dass die Schweiz ihre Rolle als Kofferträgerin der USA im Iran wieder cleverer ausspielen kann.»

Für keine gute Idee hält es Reginold, dass die Schweiz sich bei ihren internationalen Partnern darüber beschwert, die Bürgenstock-Konferenz fürs Erste vergeblich organisiert zu haben. «Die beleidigte Leberwurst spielen, würde ich der Schweiz nicht empfehlen.» Sie würde damit erst recht als Verliererin dastehen.

Das EDA gibt sich blue News gegenüber betont positiv: «Sowohl die Schweiz als auch Frankreich glauben an Diplomatie und Dialog, insbesondere bei heiklen Themen wie dem Krieg Russlands gegen die Ukraine und dem Konflikt zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten. Ob in Évian, Versailles oder auf dem Bürgenstock – wichtig ist, dass die Diplomatie weiterhin aktiv bleibt, um die internationalen Spannungen zu stabilisieren und zu entschärfen.»

Die Schweiz hält sich und den Verhandlungsort Bürgenstock bereit, denn die für den Nahen Osten und die Weltwirtschaft entscheidenden Verhandlungen stehen noch bevor. Innerhalb von 60 Tagen wollen die Konfliktparteien und ihre Verhandlungspartner eine endgültige Vereinbarung aushandeln. Das ist auch für die Schweiz eine neue Chance, ihr Geschick als Gastgeberin und Vermittlerin zu beweisen.