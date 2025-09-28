«Die Schweizer Politik kam mir fast langweilig vor – aber im positiven Sinn»

«New Yorker lassen sich nicht unterkriegen»: Vivian Manz in New York am Ground Zero. «Glanz & Gloria» hat der SRF-Korrspondentin im Juli 2023 einen sehenswerten Beitrag gewidmet. SRF

Vier Jahre war Viviane Manz für das SRF in den USA unterwegs: Wie hat sich das Land seit 2021 verändert? Wie geladen ist die politische Stimmung wirklich? Und was hat sie vor ihrer Rückkehr an der Schweiz am meisten vermisst? blue News hat nachgefragt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Viviane Manz hat von 2021 bis 2025 für das SRF aus den USA berichtet. Nun arbeitet sie wieder in Zürich.

Im Interview blickt die 50-Jährige auf ihren US-Aufenthalt zurück.

Angeschnitten wird eine ganze Reihe von Themen – von den Unterschieden zwischen Stadt und Land über das aufgeladene politische Klima bis zu den Bedingungen, unter denen Journalistinnen und Journalisten dort arbeiten.

Manz verrät auch, was ihr in den USA an der Schweiz gefehlt hat – und woran sie sich nach ihrer Rückkehr gerne zurückerinnert. Mehr anzeigen

Zur Person SRF/Lukas Maeder Die studierte Juristin Viviane Manz arbeitet bereits seit dem Jahr 2005 beim SRF: Die Journalistin hat in verschiedenen Redaktionen des Senders gearbeitet, bis sie bei der «Tagesschau» stellvertretend das Ressort Ausland betreute. 2021 ist Manz als Korrespondentin nach New York gegangen, wo sie bis Juli 2025 blieb. Die 50-Jährige arbeitet nun in der Newsredaktion in Leutschenbach.

Frau Manz, Sie waren jetzt vier Jahre in den USA. Wie viele Kilometer haben Sie dort gemacht?

Wir waren zu zweit für das Fernsehen und auch Onlineberichte in den USA verantwortlich. Einer ist in Washington, ich hatte meine Basis in New York. Mein Job war es, wirklich zu reisen und das ganze Land abzudecken – so gut das möglich ist. Das heisst, ich bin in fast alle Regionen gereist. Ich bin in verschiedene konservative, aber auch eher demokratisch dominierte Bundesstaaten geflogen und habe da mit den Leuten gesprochen.

Ich frage natürlich auch, weil Sie eben in New York stationiert waren: Lebt man dort nicht in einer Blase?

Zum Teil gibt es auch in New York andere Stimmen. Dort haben wir zum Beispiel mit einem Club der jungen Republikaner gesprochen – mit jungen Männern, die zum Beispiel sehr angetan waren von Donald Trump. Sie konnten die Sorgen und Bedenken dieser Gruppe von Menschen sehr gut transportieren. Von daher findet man eigentlich an fast allen Orten verschiedene Meinungen: Man muss nur danach suchen.

Der Republikaner Curtis Sliwa spricht am 12. September in New York bei einer Mahnwache des New York Young Republican Club für den ermordeten Charlie Kirk im Madison Square Park. KEYSTONE

Und wie gross ist der Unterschied zwischen New York und einer Kleinstadt im Mittleren Westen?

Kaum irgendwo gibt es so viele Möglichkeiten wie in New York. Es ist eine ganz andere Gesellschaft ist als auf dem Land. Zum Beispiel im Vergleich zu Wyoming, wo wirklich noch das Rodeo gepflegt wird. Das ist sicher eine ganz andere Lebenswelt. Aber ich glaube schon, dass es gewisse Sorgen, die konservative Leute beschäftigen und Donald Trump auch Zulauf beschert haben, tatsächlich auch in New York gab.

Haben Sie Donald Trumps Sieg im November kommen sehen?

Ich war lange Zeit hin- und hergerissen. Es war zum Teil so, dass ich dachte: Jetzt sieht es gut aus für Trump. Dann dachte ich: Jetzt hat Kamala Harris doch an Schwung gewonnen. Es ist schwierig, das vorherzusagen, wenn die Umfragen mehr oder weniger offen sind. Ich spreche zwar mit ganz vielen Leuten, aber ich habe ja keine komplette Übersicht. Für mich war wirklich offen, wie es ausgeht.

Hinzu kommt noch das spezielle System bei der Präsidentenwahl.

Die USA haben die Eigenheit, dass es an verschiedenen Orten kleine Verschiebungen in die gleiche Richtung geben kann und dann alle Stimmen der Wahlleute an den Sieger oder die Siegerin gehen. Auch wenn die Verschiebungen und die Unterschiede in den Wählerstimmen eigentlich relativ klein sind, ist die Wahl am Schluss dann doch klar, wenn es in mehreren Bundesstaaten so geschieht.

Wie hat sich in den vier Jahren, in denen Sie da waren, die Bereitschaft verändert, mit dem politischen Gegner zu diskutieren?

Es war schon vor der letzten Wahl für die Menschen ziemlich schwierig, über Politik zu sprechen. Es hat sich in der Zwischenzeit unter Joe Biden ein bisschen entspannt, weil Trump kein Thema mehr war und zunächst nicht zur Debatte stand, dass er wieder antritt.

Ein Bild aus Los Angeles vom 14. August 2021: Her geraten Demonstranten aneinander, die für und gegen Impfungen sind. KEYSTONE

Was hat sich beim letzten Wahlkampf geändert?

Vor der Wahl hat es sich insofern wieder verschärft, als dass viele Leute einfach nicht mehr über Politik gesprochen haben, wenn man sich nicht kennt – weil man sich so schnell in die Haare kommt. Es ist so dominant, dass man sich nicht mehr begegnen kann. Wenn man sich gut kennt und verschiedene Meinungen hat – zum Beispiel in der Familie – klammern viele das auch einfach aus, weil es so existenziell für die Menschen ist.

Kann man das mit der Schweizer Politik vergleichen?

Die Schweizer Politik kam mir aus den USA fast langweilig vor – aber eben auch in einem positiven Sinn, weil das in den USA so heftig ist. Die Menschen denken: Wenn der andere gewinnt, geht das Land unter. Und zwar in beiden Seiten: Das ist sehr stressig.

Trump ist kontrovers: Warum können die Demokraten daraus keinen gewinn ziehen?

Die Bewährungsprobe kommt ja dann noch bei den Zwischenwahlen 2026. Aber tatsächlich haben die Demokraten unglaublich schlechte Umfragewerte, weil viele Menschen nicht sehen, wie sie Lösungen anbieten. Die Leute wollen wissen: Wofür steht ihr? Und nach wie vor habe ich den Eindruck, sie trauen den Demokraten im Grundsatz nicht zu, ihr Leben wirklich besser zu machen. Viele Leute haben ein stressiges Leben: Die Gesellschaft ist sehr ungleich und für viele Menschen verändert sich nicht wirklich etwas zum Besseren.

«Wofür steht ihr?» Hakeem Jeffries (links) und Chuck Schumer führen die Demokraten jeweils im Rerpäsentantenhaus und im Senat. KEYSTONE

Womit punktet Trump?

Was viele Menschen gut finden, ist, dass Trump bei der Einwanderung durchgreift. Auch Menschen in der Mitte waren unzufrieden damit, wie Joe Biden das Thema gehandhabt hat, weil so viele Menschen ins Land gekommen sind.

Wie sieht es bei der ökonomischen Kompetenz aus?

So wie ich die Menschen auf der Strasse gespürt habe, bemerken sie an der Wirtschaftslage im Moment keine Verbesserung. Sie sind nicht überzeugt, dass die Zölle Sinn ergeben, aber diejenigen, die Trump gewählt haben, geben ihm jetzt noch etwas Zeit und denken: Das kommt dann noch, wenn man ein bisschen durchhält.

Wie gut kommt man als Schweizer Journalistin an die Politiker heran?

Es ist unterschiedlich. Ich habe nie mit Donald Trump gesprochen: Es könnte sein, dass man vielleicht irgendwo mal eine Frage zurufen kann. Aber meistens ist er extrem abgeschottet. Auch wegen des riesigen Pools von inländischen Medien ist es sehr schwierig, an solche Leute heranzukommen.

Und auf der tieferen Ebene?

Andere, teils auch hochrangige Politiker antworten manchmal auf Anfragen, oder es gibt eine Gelegenheit, bei der man ein Mikrofon hinstrecken kann. Aber insgesamt ist die Schweiz für die USA nicht so wichtig. Das Schweizer Publikum ist im Wahlkampf nicht wichtig. Und die Politikerinnen und Politiker wägen ganz klar ab: Nutzt mir das etwas im Wahlkampf, oder nicht?

Wie hat das Volk reagiert, wenn Sie erzählt haben, dass Sie aus der Schweiz kommen?

Grundsätzlich ist es ein guter Punkt, wenn man aus der Schweiz kommt. Viele Leute haben ein sehr gutes Bild von der Schweiz. Die freuen sich, wenn man sagt, woher man kommt und erzählen, ich möchte mal in die Schweiz, es muss wunderschön sein, oder ich war mal da. Das hilft, weil gerade Trump-Anhänger Medien zum Teil sehr misstrauisch begegnen.

Ist es schlimmer geworden?

Es hat sich verschlechtert. Früher hat das offene «Hi, I'm a journalist from Switzerland» eigentlich immer gut funktioniert. Heute funktioniert es immer noch, aber es gibt Menschen, die gegenüber Medien sehr misstrauisch sind, weil sie seit Jahren von Donald Trump hören, dass die Medien schlecht sind. An jeder Veranstaltung fordert er am Anfang das Publikum auf, sich umzudrehen und die Medien auszubuhen. Es wird seit Jahren gepflegt und zunehmend trifft es auch mich als Schweizer Journalistin.

Worauf haben Sie sich bei Ihrer Rückkehr am meisten gefreut?

Was in den USA sehr anstrengend ist, ist diese Unsicherheit. Die Schweiz hat im Prinzip eine Grundabsicherung – mit Ausbildungsmöglichkeiten, mit Krankenkasse, mit Unfallversicherung. In den USA war ich mir nie so ganz sicher, ob es nicht einmal etwas schieflaufen könnte – und man dann zum Beispiel plötzlich mit einer Rechnung von 200'000 Dollar für eine Behandlung konfrontiert wird. Hier habe ich das Gefühl, es gibt so eine Grundsicherheit. Das finde ich eigentlich schön. Auf anderer Ebene habe ich mich darauf gefreut, meine Freundinnen und meine Freunde wiederzusehen.

Und woran denken Sie gern zurück?

Ich finde, dass viele Menschen in den USA total offen, freundlich und witzig sind. Ich habe so viele schöne Begegnungen gehabt – auch Leute, die ich dann vielleicht nicht mehr wieder gesehen habe. Sie haben das Leben so lustig, leicht und schön gemacht. Das ist eine riesige Qualität: Viele sehen die Welt wirklich positiv – oder versuchen, sie positiv zu sehen.

Sorgen Sie sich um die Zukunft der USA?

Ja. Ich glaube, es gibt zwei Fraktionen: Die einen sagen, die USA seien stabil, da wird sich die Struktur der Demokratie nicht verändern. Andere denken, dass Trump das jetzt zerstöre. Und ich denke schon, dass Trump an vielen Strukturen sägt, und ich weiss nicht, was bei der nächsten Wahl geschehen wird. Ob er einfach sagen wird: «Gut, jetzt kommt der Nächste und jetzt gibt es eine friedliche Übergabe der Macht.»

Sie zweifeln.

Ich kann mir das noch nicht so ganz vorstellen, wie diese Situation ablaufen soll, und denke, dass dieser Übergang für das Land sehr schwierig wäre, wenn diese neue Wahl nicht so ablaufen würde wie sonst. Ich mache mir tatsächlich ein bisschen Sorgen, dass der Übergang von diesem Präsidenten, der gemäss Verfassung ja nicht mehr kandidieren darf, ohne grössere Auseinandersetzung geschieht – entweder zu einem oder einer Konservativen oder zu einem demokratischen Kandidaten oder einer Kandidatin.