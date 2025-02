Scholz spricht von «bitterem Wahlergebnis», Klingbeil mahnt «Generationenwechsel» an

STORY: Die von ihrem Kanzler Olaf Scholz angekündigte Überraschung ist ausgeblieben, am Wahlabend. Die Sozialdemokraten kommen in ersten Umfragen von Meinungsforschern auf gerade einmal 16 Prozent, kein Grund zum feiern im Willy-Brandt-Haus. SPD-Generalsekretär Matthias Miersch spricht von einer historischen Niederlage für die SPD, Die Ampel sei abgewählt worden. Und auch der Kanzler selbst räumt die Wahlniederlage ein. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) «Das letzte Mal war das Wahlergebnis besser und ich habe dafür auch Verantwortung gehabt. Dieses Mal ist das Wahlergebnis schlecht und deshalb habe ich auch Verantwortung für dieses Wahlergebnis. Das möchte ich an dieser Stelle sagen. Für mich ist es deshalb aber zunächst einmal wichtig, hier von dieser Stelle aus der CDU CSU dem CDU Vorsitzenden Friedrich Merz zu gratulieren zu dem Auftrag, die nächste Regierung zu bilden. Herzlichen Glückwunsch zum Wahlergebnis.» «Durch diese Zeit haben wir und hat die von mir geführte Regierung Deutschland sicher geführt. Als Unterstützer der Ukraine, aber auch als jemand, der dafür sorgt, dass der Krieg sich nicht ausweitet. Und ich bin dankbar, dass ich in dieser ganz besonderen Situation die Verantwortung haben durfte, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu sein.» Saskia Esken, SPD-Vorsitzende Vielen, vielen Dank dafür und stellvertretend ganz klar, lieber Olaf, an Dich als unser Spitzenkandidat, als unser Kanzlerkandidat. Du hast gekämpft wie ein Löwe und das sei auch Anerkennung wert.» Lars Klingbeil, SPD-Vorsitzender «Trotzdem müssen wir heute deutlich sein: Dieses Ergebnis ist eine Zäsur. Dieses Ergebnis wird Umbrüche erfordern in der SPD, Umbrüche, dass wir uns organisatorisch anders aufstellen, dass wir uns programmatisch anders aufstellen und ja, auch, dass wir uns personell anders aufstellen. Ich sage hier mit absoluter Klarheit: Der Generationswechsel in der SPD muss eingeleitet werden. Wir wollen den Wiederaufbau der SPD als Volkspartei der linken Mitte. Dafür treten wir an, dafür kämpfen wir. Dafür stehen wir geschlossen. Und das kann die Sozialdemokratie. Liebe Freundinnen und Freunde, darum geht es jetzt auch als Resultat aus diesem Wahlergebnis.»

24.02.2025