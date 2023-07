Die Sorglosigkeit der Nato macht es Putins Saboteuren leicht

Offiziell wird hier ein Forschungsschiff verabschiedet: Die «Admiral Wladimirsky» ist auf ihren Erkundungsmissionen durch Offshore-Windparks in Nord- und Ostsee allerdings häufig mit abgeschaltetem Funksender, also heimlich, unterwegs. imago/Russian Look

Dass der Westen Energieversorgung und Kommunikation ins Meer auslagert, freut Waldimir Putin. Derzeit kundschaften Hunderte Schiffe die Infrastruktur aus – um sie bei Bedarf schnell zerstören zu können.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein investigatives Rechercheteam hat nachgewiesen, wie gross Moskaus Spitzelaktivitäten in Nord- und Ostsee sind.

Das Ausmass ist erschreckend – und der Westen ist momentan nur bedingt abwehrbereit.

Putins Saboteure würden im Ernstfall wohl leichtes Spiel haben. Mehr anzeigen

Offiziell erforscht die «Admiral Wladimirsky» die Ozeane. Doch das russische 150-Meter-Schiff gehört offenbar zu einer Flotte von Schiffen, mit denen Russland die kritische Infrastruktur des Westens in den Meeren ausspioniert, wie eine investigative Recherche mehrerer TV-Sender, darunter DR aus Dänemark, ergab.

Demnach sei die «Admiral Wladimirsky» bereits mehrfach mit abgeschalteten Funksendern unterwegs gewesen und habe unter anderem Offshore-Windkraftwerke in der Nordsee ausgekundschaftet. An Deck, so berichtet ein Reporter in einem Podcast, patrouillieren Männer mit Sturmhauben und Tarnanzügen und Gewehren.

Mehrere hundert Schiffe spitzeln für Putin

Spätestens seit dem Anschlag auf die Nord-Stream-Gaspipelines im September 2022 ist sich der Westen bewusst, dass die kritische Infrastruktur in den Meeren und Ozeanen Ziel von Anschlägen sein kann. Strom- und Internetkabel, Pipelines, Windkraftanlagen – im Ernstfall wären Energieversorgung und Kommunikation schwer gefährdet.

Geheimdienste vermuten seit Langem, dass Russland eine ganze Flotte von Schiffen für ein gross angelegtes Spitzelprogramm über die Meere schickt. Der Kreml wolle sich ein Bild von der Infrastruktur machen, um sie bei Bedarf leichter zerstören zu können.

Laut DR ist das russische Spionageprogramm unter dem Akronym Gugi bekannt, was für Hauptdirektorat für Tiefseeforschung steht: eine streng geheime Abteilung der russischen Marine. Mehrere hundert Schiffe und Boote, darunter viele zivile Wasserfahrzeuge, seien auf der Nord- und Ostsee unterwegs, um Daten für das russische Verteidigungsministerium zu sammeln.

Spionage als «psychologische Kriegsführung»

Das Nachrichtenmagazin «Spiegel» fragt sich in dem Zusammenhang, ob es der Westen Saboteuren nicht ungewollt leicht mache, kritische Infrastruktur anzugreifen. Das Meer ist schwierig zu überwachen. Zwar hat die Nato die Gefahr erkannt und die Anstrengungen zur Gefahrenabwehr verstärkt, aber Flugzeuge und Patrouillenboote alleine reichen nicht aus.

Wie genau das funktionieren soll, weiss man noch nicht. Auf jeden Fall sollen Satellitenbilder und Sensoren bei einer Echtzeitüberwachung helfen. Nato-Sicherheitskoordinator Hans-Werner Wiermann setzt auf Abschreckung und sieht die Spionageaktivitäten des Kreml zum Teil auch als «psychologische Kriegsführung», um potenzielle Investoren in erneuerbare Energien zu verunsichern.

Putin wolle den Westen so lange wie möglich von fossilen Energieträgern abhängig machen, glaubt Wiermann. «Alles, was den Ausbau von erneuerbaren Energien verzögert und hintertreibt, spielt ihm in die Karten.»