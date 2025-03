Wie diese Frau Trump mit nur einer Grafik zum Einknicken bringt

US-Zölle gegen Mexiko ausgesetzt

STORY: Überraschende Wende im Handelsstreit: Mexiko und die USA haben die eigentlich geplanten Zölle für einen Monat ausgesetzt, wie US-Präsident Donald Trump und seine mexikanische Kollegin Claudia Sheinbaum am Montag nach einem Gespräch mitteilten. Claudia Sheinbaum / Präsidentin Mexiko «Donald Trump fragte mich, wie lange ich die Zölle aussetzen wolle, ich sagte: für immer. Er fragte mich: 'Wie lange noch?' Ich habe ihm einen Monat gesagt. Ich bin sicher, dass wir in diesem Monat gute Ergebnisse für sein Volk und das mexikanische Volk erzielen können.» Damit gibt es nun mehr Zeit für Verhandlungen. Die geplanten US-Zölle gegen Kanada und China dürften aber wie geplant am Dienstag in Kraft treten. In Europa wird befürchtet, dass zeitnah auch die EU ins Visier von Trump gerät. Sheinbaum schrieb ihrerseits auf der Internet-Plattform X, sie habe die Entsendung von 10.000 Soldaten der Nationalgarde an die Grenze zu den USA zugesagt. Damit solle das Einsickern von Drogen wie Fentanyl nach Norden bekämpft werden. Es werde zu den Themen Sicherheit und Handel vertiefte Gespräche geben. Die USA hätten im Gegenzug zugesichert, zu helfen, dass keine leistungsstarken Waffen mehr aus den USA nach Mexiko kämen. Die USA hatten am Wochenende 25 Prozent auf Importe aus Kanada und Mexiko sowie zehn Prozent mehr auf Importe aus China verhängt – und damit Sorgen vor einem Handelskrieg mit weltweiten Auswirkungen etwa für die Autoindustrie geschürt. Die drei Länder hatten umgehend Gegenmassnahmen angekündigt. Trump hatte Journalisten am Sonntagabend gesagt, Sonderzölle gegen die EU würden folgen. Ein Datum dafür nannte er allerdings nicht.

